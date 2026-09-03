অসম আৰক্ষীৰ দুই জোৱানৰ মৃত্য়ু: সতীৰ্থৰ পিষ্টলৰ গুলীয়ে প্ৰাণ কাঢ়িলে জোৱানৰ

অসম আৰক্ষীৰ দুই জোৱানৰ মৃত্য়ু: সতীৰ্থৰ পিষ্টলৰ গুলীয়ে প্ৰাণ কাঢ়িলে জোৱানৰ
অভিযুক্তক জিম্মাত লৈ জেৰা চলাই থকা হৈছে ৷ এই কাণ্ডৰ আঁৰৰ প্ৰকৃত উদ্দেশ্য এতিয়াও পোহৰলৈ অহা নাই ।
By PTI
Published : September 3, 2026 at 3:39 PM IST
গুৱাহাটী: সহকৰ্মীৰ বন্দুকৰ গুলীত অসম আৰক্ষীৰ জোৱানৰ মৃত্যু ৷ কামৰূপ জিলাত নতুনকৈ স্থাপন কৰা আন্তঃৰাজ্যিক সীমান্ত আৰক্ষী চকীত এই চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে ৷
এজন জোৱানে আন দুজনকৈ সহকৰ্মীক গুলীয়াই হত্যা কৰাৰ খবৰ পোহৰলৈ আহিছে ৷ অসম-মেঘালয় সীমান্তৰ বকো থানাৰ অন্তৰ্গত গামেৰিমুৰা সীমান্ত আউটপোষ্টত বৃহস্পতিবাৰে পুৱা এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে ।
News Alert ! Two police personnel shot dead by colleague in Assam's Kamrup district: Official.— Press Trust of India (@PTI_News) September 3, 2026
অসম আৰক্ষীৰ ২৯নং বেটালিয়নৰ কনিষ্টবল চিৰঞ্জীৱ চৌধুৰীৰ বিৰুদ্ধে সহকৰ্মীক গুলীওৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ৷ চৌধুৰীয়ে নিজৰ একে ৪৭ ৰাইফলটোৰে গুলীচালনা কৰাত তেওঁৰ দুজনকৈ সহকৰ্মী থিতাতে নিহত হয় বুলি এগৰাকী শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়াই জানিবলৈ দিয়ে ৷
অৱশ্যে কি কাৰণে জোৱানজনে এনে কাণ্ড সংঘটিত কৰিলে, সেয়া এতিয়াও জানিব পৰা হোৱা নাই ৷
নিহত আৰক্ষী দুজন ক্ৰমে গামেৰিমুৰা আউটপোষ্টৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া ইন্দ্ৰজিৎ বৰা আৰু কনিষ্টবল ফজৰুল আলী ৷ ফজৰুল আলী বৰপেটাৰ সৰভোগৰ বাসিন্দা হোৱাৰ বিপৰীতে ইন্দ্ৰজিৎ বৰাৰ ঘৰ কামৰূপ জিলাৰ চাংসাৰিত । আনহাতে, অভিযুক্ত চৌধুৰী ধুবুৰী জিলাৰ বাসিন্দা ।
প্ৰাথমিক তথ্য অনুসৰি, আকস্মিকভাৱে সংঘটিত এই গুলীচালনাৰ ঘটনাত সমগ্ৰ অঞ্চলটোতে আতংকৰ সৃষ্টি হয় । ঘটনাটো সংঘটিত হোৱাৰ কিছু সময়ৰ পিছতে বকো থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া মুন্না পাঁচনীয়ে আৰক্ষীৰ এটা দলৰ সৈতে ততাতৈয়াকৈ সেই স্থানত উপস্থিত হয় ।
দলটোৱে গুলীচালনাৰ কাৰণ আৰু পৰিস্থিতিৰ বিষয়ে জানিবলৈ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে ৷ বকো থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া পাঁচনীয়ে কয়, ‘‘অভিযুক্তক জিম্মাত লৈ জেৰা চলাই থকা হৈছে ৷ এই কাণ্ডৰ আঁৰৰ প্ৰকৃত উদ্দেশ্য এতিয়াও পোহৰলৈ অহা নাই ।’’
লগতে পঢ়ক: গুৱাহাটীৰ সমীপৰ সোণাপুৰত আন্তঃৰাজ্যিক গাড়ী চুৰি চক্ৰৰ চোৰ ধৰাশায়ী