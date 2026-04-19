ETV Bharat / state

নগাঁৱত ২৪ ঘন্টাৰ ভিতৰত ৰে'লৰ খুন্দাত প্ৰাণ হেৰুৱালে দুজনে

মৰিকলং ৰে'ল ষ্টেচন আৰু জখলাবন্ধাত অঘটন । ৰে'লৰ খুন্দাত প্ৰাণ হেৰুৱালে দুজনে

two persons died after being hit by train in Nagaon
নগাঁও জিলাত উদ্ধাৰ দুটাকৈ মৃতদেহ
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 19, 2026 at 12:55 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

নগাঁও/কলিয়াবৰ: ৰাজ্য়বাসীয়ে ৰঙালী বিহুৰ আনন্দত মতলীয়া হৈ থকাৰ সময়তে নগাঁও জিলাত ২৪ ঘন্টাৰ ভিতৰত উদ্ধাৰ হৈছে দুটাকৈ মৃতদেহ । ৰে'লৰ খুন্দাত এই লোক দুজনৰ মৃত্যু হোৱাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে ।

নগাঁৱৰ মৰিকলং ৰে'ল ষ্টেচনৰ সমীপৰ ৰে'ল লাইনৰ কাষত উদ্ধাৰ হৈছে এজন লোকৰ মৃতদেহ । শনিবাৰে পুৱা গেটমেনে লোকজনৰ মৃতদেহটো প্ৰত্যক্ষ কৰি ৰে'লৱে আৰক্ষীক খবৰ দিয়ে । এই খবৰ লাভ কৰাৰ পিচতে ৰে'লৱে আৰক্ষী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ মৃতদেহটো উদ্ধাৰ কৰি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰে । পুৱাই ৰে'লৰ চেপাতেই লোকজনৰ মৃত্যু হোৱাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে । অৱেশ্য়ে মৃত ব্যক্তিজনৰ পৰিচয় উদ্ধাৰ হোৱা নাই ।

ইপিনে, কলিয়াবৰতো সংঘটিত হৈছে আন এক অনুৰূপ ঘটনা । যোৱা শনিবাৰে নিশা জিলাখনৰ কলিয়াবৰৰ জখলাবন্ধাত এই অঘটনটো ঘটে । শিলঘাট অভিমুখী শিলঘাট-গুৱাহাটী পেছেঞ্জাৰ ডেমু ৰে'লৰ খুন্দাত নিহত হয় এজন যুৱক । লগতে এই ঘটনাত আহত হয় আন এজন যুৱক । গুৱাহাটীৰ পৰা শিলঘাট অভিমুখী শিলঘাট টাউন-গুৱাহাটী পেছেঞ্জাৰ ডেমু ৰে'লৰ খুন্দাত থিতাতে নিহত হয় যুৱকজন আৰু এজন যুৱক গুৰুতৰভাৱে আহত।

গুৱাহাটীৰ পৰা শিলঘাটলৈ ওভতনি যাত্ৰাত জখলাবন্ধাৰ ৰে'ল লাইনত সংঘটিত হয় এই অঘটনটো । জখলাবন্ধা আৰক্ষী নিশাই ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ নিহত যুৱকজনৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰাৰ লগতে আহত যুৱকজনক সংকটজনক অৱস্থাত কলিয়াবৰ মহকুমা অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয় যদিও চিকিৎসকে উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে তেজপুৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতাললৈ প্ৰেৰণ কৰে । নিহত যুৱকজন জখলাবন্ধা ব্ৰহ্মপুত্ৰ হোটেলত কৰ্মৰত অংকুৰ দাস আৰু আনজন চিকনিৰ জিতেন বুলি জানিব পৰা গৈছে ।

TAGGED:

তেজপুৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতাল
মৰিকলং ৰেল ষ্টেচন
ইটিভি ভাৰত অসম
ৰঙালী বিহু
ৰেলৰ খুন্দাত মৃত্যু

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.