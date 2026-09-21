পূজাৰ অৱশিষ্ট উটুৱাবলৈ গৈ মাতৃৰ চকুৰ আগতে সোৱণশিৰিত ডুব গ'ল গণেশ-ভৈৰৱ
লখিমপুৰৰ ঘাগৰৰ সোৱণশিৰিত শোকাৱহ ঘটনা ৷ একেটা পৰিয়ালৰ ককায়েক-ভায়েক সোৱণশিৰি নদীত নিখোজ ৷
Published : September 21, 2026 at 4:42 PM IST
লখিমপুৰ : সোমবাৰে লখিমপুৰ নগৰৰ নাতি দূৰৈৰ ঘাগৰৰ সোৱণশিৰিত এক শোকাৱহ ঘটনা সংঘটিত হয় ৷ একেটা পৰিয়ালৰ ককায়েক-ভায়েক সোৱণশিৰি নদীত নিখোজ হৈ পৰে । নিখোজ হোৱা দুই ব্যক্তি গণেশ বৰুৱা (৪৭) আৰু ভৈৰৱ বৰুৱা (৪৩) বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷ বৰ্তমানেও এছডিআৰএফ বাহিনীয়ে উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে যদিও উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই ভাতৃদ্বয়ক ৷
ঘটনা অনুসৰি, লখিমপুৰৰ মাহৰা গাঁও নিবাসী গণেশ বৰুৱাই এক মাংগলিক কাৰ্যৰ অংশৰূপে নদীৰ পানীত নামি পূজাৰ অৱশিষ্ট উটুৱাবলৈ গৈছিল । আনহাতে নদীৰ পাৰত ৰৈ আছিল ভৈৰৱ বৰুৱা, তেওঁৰ মাতৃ আৰু এজন প্ৰতিবেশী লোক ৷ তেনে সময়তে হঠাৎ গণেশক পানীৰ সোঁতে তললৈ নিয়ে ৷
জ্যেষ্ঠ ভাতৃ নদীৰ বুকুত নোহোৱা হৈ পৰাৰ লগে লগে তেওঁক উদ্ধাৰৰ বাবে ভৈৰৱ বৰুৱাই নদীৰ বুকুত জাঁপ দিয়ে আৰু ভাতৃক উদ্ধাৰৰ চেষ্টা চলায় । পিছে গণেশক উদ্ধাৰ কৰাৰ বিপৰীতে এইবাৰ ভৈৰৱ বৰুৱাও নদীৰ বুকুত নিৰুদ্দেশ হৈ পৰে ৷
সমগ্ৰ ঘটনাটো তেওঁলোকৰ মাতৃৰ সন্মুখতে সংঘটিত হয় । লগে লগে তেওঁলোকে চিঞৰ-বাখৰ কৰাত স্থানীয় লোক সমবেত হয় । খবৰ দিয়া হয় এছডিআৰএফক । কিছু সময়ৰ পাছতে এছডিআৰএফ বাহিনী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ উদ্ধাৰ অভিযান আৰম্ভ কৰে । কিন্তু বাতৰি লিখা পৰলৈকে উদ্ধাৰ কৰিব পৰা নাই দুই ব্যক্তিক ৷
আনহাতে, নিৰুদ্দেশ হোৱা গণেশ বৰুৱা ঢকুৱাখনাৰ শিক্ষা ব্লক কাৰ্যালয়ৰ গাণনিক বিষয়া আৰু ভৈৰৱ বৰুৱা উত্তৰ লখিমপুৰ খণ্ড উন্নয়ন বিষয়া কাৰ্যালয়ৰ কনিষ্ঠ সহায়ক ৷ বিবাহিত দুই ভাতৃৰ আছে একোজনীকৈ কন্যা সন্তান ।
লগতে পঢ়ক :জোনাইত বিশ্ব পৰিৱৰ্তন অভিযান, গণ বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ