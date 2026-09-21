ETV Bharat / state

পূজাৰ অৱশিষ্ট উটুৱাবলৈ গৈ মাতৃৰ চকুৰ আগতে সোৱণশিৰিত ডুব গ'ল গণেশ-ভৈৰৱ

লখিমপুৰৰ ঘাগৰৰ সোৱণশিৰিত শোকাৱহ ঘটনা ৷ একেটা পৰিয়ালৰ ককায়েক-ভায়েক সোৱণশিৰি নদীত নিখোজ ৷

Two personas are missing subansiri river in Lakhimpur
লখিমপুৰত সোৱণশিৰি নদীত সন্ধানহীন দুই ভাতৃ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 21, 2026 at 4:42 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

লখিমপুৰ : সোমবাৰে লখিমপুৰ নগৰৰ নাতি দূৰৈৰ ঘাগৰৰ সোৱণশিৰিত এক শোকাৱহ ঘটনা সংঘটিত হয় ৷ একেটা পৰিয়ালৰ ককায়েক-ভায়েক সোৱণশিৰি নদীত নিখোজ হৈ পৰে । নিখোজ হোৱা দুই ব্যক্তি গণেশ বৰুৱা (৪৭) আৰু ভৈৰৱ বৰুৱা (৪৩) বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷ বৰ্তমানেও এছডিআৰএফ বাহিনীয়ে উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে যদিও উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই ভাতৃদ্বয়ক ৷

ঘটনা অনুসৰি, লখিমপুৰৰ মাহৰা গাঁও নিবাসী গণেশ বৰুৱাই এক মাংগলিক কাৰ্যৰ অংশৰূপে নদীৰ পানীত নামি পূজাৰ অৱশিষ্ট উটুৱাবলৈ গৈছিল । আনহাতে নদীৰ পাৰত ৰৈ আছিল ভৈৰৱ বৰুৱা, তেওঁৰ মাতৃ আৰু এজন প্ৰতিবেশী লোক ৷ তেনে সময়তে হঠাৎ গণেশক পানীৰ সোঁতে তললৈ নিয়ে ৷

লখিমপুৰত সোৱণশিৰি নদীত সন্ধানহীন দুই ভাতৃ (ETV Bharat Assam)

জ্যেষ্ঠ ভাতৃ নদীৰ বুকুত নোহোৱা হৈ পৰাৰ লগে লগে তেওঁক উদ্ধাৰৰ বাবে ভৈৰৱ বৰুৱাই নদীৰ বুকুত জাঁপ দিয়ে আৰু ভাতৃক উদ্ধাৰৰ চেষ্টা চলায় । পিছে গণেশক উদ্ধাৰ কৰাৰ বিপৰীতে এইবাৰ ভৈৰৱ বৰুৱাও নদীৰ বুকুত নিৰুদ্দেশ হৈ পৰে ৷

সমগ্ৰ ঘটনাটো তেওঁলোকৰ মাতৃৰ সন্মুখতে সংঘটিত হয় । লগে লগে তেওঁলোকে চিঞৰ-বাখৰ কৰাত স্থানীয় লোক সমবেত হয় । খবৰ দিয়া হয় এছডিআৰএফক । কিছু সময়ৰ পাছতে এছডিআৰএফ বাহিনী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ উদ্ধাৰ অভিযান আৰম্ভ কৰে । কিন্তু বাতৰি লিখা পৰলৈকে উদ্ধাৰ কৰিব পৰা নাই দুই ব্যক্তিক ৷

আনহাতে, নিৰুদ্দেশ হোৱা গণেশ বৰুৱা ঢকুৱাখনাৰ শিক্ষা ব্লক কাৰ্যালয়ৰ গাণনিক বিষয়া আৰু ভৈৰৱ বৰুৱা উত্তৰ লখিমপুৰ খণ্ড উন্নয়ন বিষয়া কাৰ্যালয়ৰ কনিষ্ঠ সহায়ক ৷ বিবাহিত দুই ভাতৃৰ আছে একোজনীকৈ কন্যা সন্তান ।

লগতে পঢ়ক :জোনাইত বিশ্ব পৰিৱৰ্তন অভিযান, গণ বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ

TAGGED:

সোৱণশিৰি নদী
লখিমপুৰ
সোৱণশিৰি নদীত নিৰুদ্দেশ
ETV BHARAT ASSAM
SUBANSIRI RIVER

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.