পথৰ দাঁতিত ৰৈ থকা বিবাহ যাত্ৰীৰ বাছত খুন্দিয়ালে ট্ৰাকে; থিতাতে নিহত ২, আহত বহুতো

পথৰ দাঁতিত ৰৈ থকা বিবাহ যাত্ৰীৰ বাছত খুন্দিয়ালে ট্ৰাকে; থিতাতে নিহত ২, আহত বহুতো
প্ৰথমে বৰযাত্ৰীৰ সৈতে কইনাপক্ষৰ মাৰপিটৰ ঘটনা । উভতি আহোতেই ঘটিল ঘটনাটো ।
Published : February 4, 2026 at 12:01 PM IST
গোৱালপাৰা: গোৱালপাৰা জিলাৰ আগিয়াত সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা । দুর্ঘটনাত বিবাহযাত্ৰীৰ বাছ দুৰ্ঘটনাত পতিত হোৱাত থিতাতে ২জন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে আহত হৈছে আন কেইবাগৰাকীও লোক । গোলকগঞ্জৰ পৰা আগিয়াৰ বুধিপাৰালৈ আহিছিল বিবাহযাত্রীৰ বাছখন । কইনা লৈ যোৱাৰ সময়তে পুৱতি নিশা সংঘটিত হয় এই শোকাৱহ পথ দুৰ্ঘটনাটো ।
আহিছিল বিবাহযাত্ৰীহৈ আৰু উভতি গ'ল দুই বিবাহযাত্ৰীৰ নিথৰ দেহ । আহত হ'ল কেইবাজনো যাত্ৰী । দৰাৰ ঘৰত এতিয়া কান্দোনৰ ৰোল । হয় তেনে এক মৰ্মান্তিক ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে গোৱালপাৰা জিলাৰ আগিয়া আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত বুধিপাৰাত । ঘটনাৰ বিৱৰণি অনুসৰি যোৱা নিশা ধুবুৰী জিলাৰ গোলকগঞ্জৰ পৰা গোৱালপাৰা জিলাৰ বুধিপৰাত কইনা নিবলৈ আহিছিল বৰযাত্ৰীৰ বাছ । যোৱা নিশা বৰযাত্ৰীৰ সৈতেও হৈছিল মাৰপিটৰ ঘটনা ।
দুই পক্ষৰ কাজিয়াত দৰা পক্ষৰ এগৰাকী উদণ্ড যুৱকে কইনা গৃহৰ এজন যুৱকক প্ৰহাৰ কৰি হাত ভাঙি দিছিল । উক্ত ঘটনা নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব নোৱাৰি কইনা পক্ষই আৰক্ষীক খবৰ দিয়াত আগিয়া থানাৰ আৰক্ষী উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰি দৰা পক্ষৰ উদণ্ড যুৱকক আটক কৰি থানালৈ আনে । ইপিনে, দৰা আৰু কইনাৰ বিবাহকাৰ্য সম্পন্ন হোৱাৰ পিছত কইনা গৃহৰ পৰা ওলাই আহি আগিয়া থানাৰ সন্মুখত বৰযাত্ৰী বাছ ৰৈ আছিল আৰক্ষীয়ে আটক কৰা উদণ্ড যুৱকজনৰ কাৰণে ।
তেতিয়া সময় ৪ বাজিছিল । ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষত ৰৈ থকা বৰযাত্ৰী বাছখনত পিছফালৰ পৰা TN-52 H-5317 নম্বৰৰ এখন তীব্ৰবেগী মালবাহী ট্ৰাকে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই প্ৰচণ্ড জোৰে খুন্দিয়ায় । ট্ৰাকৰ খুন্দাত পিছফালৰ ছিটত বহি থকা কেইবাজনো গুৰুতৰভাৱে আহত হোৱাৰ লগতে থিতাতে নিহত হয় দুজন লোক । নিহত দুজন হৈছে ৰবি দাস আৰু নৰেশ দাস । লগে লগে আগিয়া থানাৰ আৰক্ষীয়ে দুৰ্ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ আহতসকলক উদ্ধাৰ কৰি চিকিৎসাৰ বাবে আৰু নিহত দুজনক মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে গোৱালপাৰা নিধনুৰাম ৰাজবংশী অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰে ।