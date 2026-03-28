যোৰহাটত প্ৰচণ্ড বিস্ফোৰণ; শিশুসহ দুজনৰ মৃত্যু, গুৰুতৰভাৱে আহত আন দুটি কণমানি
ডেম্পৰ বাবে অনা সন্দেহজনক ৰাসায়নিক দ্ৰব্য়ৰ বাবেই বিস্ফোৰণৰ সন্দেহ ।
Published : March 28, 2026 at 7:09 PM IST
যোৰহাট: যোৰহাটত প্ৰচণ্ড শব্দৰে হোৱা বিস্ফোৰণত দুজনৰ মৃত্যু হয় । শনিবাৰে সংঘটিত এই ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে দুই শিশু । যোৰহাট নগৰৰ মাজমজিয়াস্থিত ৰজামৈদাম নিউ কল'নীৰ জনৈক আনছাৰী মালিকাধীন এটা ভাৰাঘৰত দিনৰ প্ৰায় ৩.৩০ বজাত শুনিবলৈ পোৱা গ'ল প্ৰচণ্ড বিস্ফোৰণৰ শব্দ । ফলত যোৰহাটবাসী আতংকিত হৈ পৰে ।
এই বিস্ফোৰণত ভাৰাতীয়া হিচাপে থকা নগাঁৱৰ নুৰ মহম্মদ নামৰ এজন লোকে ঘটনাস্থলীতে মৃত্যুক আকোঁৱালি লয় । আনহাতে যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালত মৃত্যু হয় ইকবাল আহমেদ নামৰ এটি আঠ বছৰীয়া শিশুৰ । লগতে দুটি কণমানি গুৰুতৰভাৱে আহত হয় । আহত দুই শিশু বৰ্তমান যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে । দুয়োটি শিশুৰ অৱস্থা সংকটজনক বুলি জানিব পৰা গৈছে ।
আনহাতে ডেম্পৰ বাবে অনা সন্দেহজনক ৰাসায়নিক দ্ৰব্য় সংমিশ্ৰিত হৈ থকা সামগ্ৰী সৰু সৰুকৈ কাটি থকা সময়তে প্ৰচণ্ড জোৰেৰে এই বিস্ফোৰণটো ঘটে । উক্ত বিস্ফোৰণৰ ফলত নুৰ মহম্মদ বহু দুৰলৈকে ছিটিকি পৰে আৰু ক্ষন্তেক সময়ৰ ভিতৰতে তেওঁ মৃত্যুক আকোঁৱালি লয় ।
ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলীত যোৰহাট জিলাৰ জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ লগতে শীৰ্ষ পৰ্যায়ৰ আৰক্ষীৰ লোক উপস্থিত হৈ ঘটনাৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে । আনহাতে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছে ফৰেনচিক দল । ঘটনাৰ উৎস বিচাৰি দলটোৱে ইতিমধ্যে অনুসন্ধান আৰম্ভ কৰিছে । নিৰ্বাচনৰ প্ৰাকক্ষণত যোৰহাটত সংঘটিত এই বিস্ফোৰণে আৰক্ষী প্ৰশাসনত তীব্ৰ খলকনি সৃষ্টি কৰিছে । বিস্ফোৰণ সংঘটিত হোৱা অঞ্চলটো অতিকৈ ঘন জনবসতিৰ ।
