ETV Bharat / state

ৰাজ্যজুৰি তীব্ৰ গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন গঢ়ি তোলাৰ হুংকাৰ

অসম বিধানসভাৰ অধিবেশন চলি থকাৰ মাজতেই চচলস্থিত ধৰ্ণাস্থলীত আছা আৰু অনুসূচীত যুৱ ছাত্ৰ সন্থাৰ তীব্ৰ প্ৰতিবাদ ।

ASSAM ASSEMBLY BUDGET SESSION 2026
আছা আৰু অনুসূচিত জাতি যুৱ-ছাত্ৰ সন্থাৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 15, 2026 at 5:45 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: অসম বিধানসভাৰ বাজেট অধিবেশন বুধবাৰে অষ্টম দিনা চচলৰ ধৰ্ণাস্থলীত দুটাকৈ দল-সংগঠনে উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ৷ সদৌ অসম আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থা চমুকৈ আছাই গুৱাহাটীৰ চচলত বিভিন্ন দাবীৰ সমৰ্থনত তিনিঘণ্টীয়া ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে ৷ আদিবাসী সমাজৰ দীৰ্ঘদিনীয়া সমস্যাসমূহৰ সমাধানৰ দাবীত সংগঠনটোৱে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ৷

এই ধৰ্ণা কাৰ্যসূচীত আছাৰ ৰাজ্যিক আৰু জিলা পৰ্যায়ৰ বিষয়ববীয়া তথা ৰাজ্যৰ কেইবাখনো জিলাৰ বহু সদস্যসহ প্ৰায় শতাধিক প্ৰতিবাদকাৰীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে ৷ প্ৰতিবাদকাৰীসকলে মূলতঃ আদিবাসীসকলক অনুসূচিত জনজাতিৰ মৰ্যাদা প্ৰদান, চাহ শ্ৰমিকৰ ন্যূনতম দৈনিক মজুৰি ৫৫১ টকালৈ বৃদ্ধি, গাঁও-বাগিচাত বসবাস কৰা আদিবাসীসকলক ম্যাদী মাটিৰ পট্টা প্ৰদান, অসম চাহ নিগম আৰু এন্দ্ৰিউ উইল কোম্পানীৰ মৃতপ্ৰায় চাহ বাগিচাসমূহ পুনৰুজীৱিত কৰাৰ লগতে অসম-নাগালেণ্ড সীমা সমস্যাৰ শীঘ্ৰ সমাধানৰ দাবী উত্থাপন কৰে ৷

আছা আৰু অনুসূচিত জাতি যুৱ-ছাত্ৰ সন্থাৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ (ETV Bharat Assam)

সংগঠনটোৰ বিষয়ববীয়াই কয়, "সদৌ অসম আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থাৰ দীৰ্ঘদিনীয়া দাবী জনজাতিকৰণ, চাহ শ্ৰমিকসকলৰ দৈনিক মজুৰি ৫৫১ টকালৈ বৃদ্ধি কৰা, মাটিৰ পট্টা প্ৰদান, অশান্ত নাগালেণ্ডৰ সীমান্ত সমস্যা অতি শীঘ্ৰে সমাধান কৰাৰ লগতে হোটেল বনাব দিয়া আদিবাসীৰ ভূমি বিনাচৰ্তে ঘূৰাই দিব লাগে ৷"

তেওঁ লগতে কয়, নিৰ্বাচন আহিলে চৰকাৰে নাটকীয়ভাৱে আদিবাসীসকলৰ বাবে আঁচনি ঘোষণা কৰে ৷ মাটিপট্টাটো দূৰৈৰ কথা আদিবাসীসকলৰ সকলোৱে ৰেচন কাৰ্ডো পোৱা নাই ৷ এনেকুৱা দুৰৱস্থা আছে ৷ কোনো কোনো ঠাইত য’ত য’ত আদিবাসী আছে, তাতেই উচ্ছেদ কৰিছে ৷ অসমৰ বিজেপি চৰকাৰে আদিবাসীসকলক ধ্বংস কৰাৰ নীতি কৰিছে ৷"

প্ৰতিবাদকাৰীসকলে তেওঁলোকৰ দাবীসমূহ মানি নল’লে ৰাজ্যজুৰি জোঁৰ সমদলকে ধৰি তীব্ৰ গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন গঢ়ি তোলাৰ হুংকাৰ দিয়ে ৷

আনহাতে, অসম চৰকাৰৰ বাজেটত অনুসূচিত জাতিৰ বাবে বিশেষ ব্যৱস্থা নথকাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি অসম অনুসূচিত জাতি যুৱ-ছাত্ৰ সন্থাই চচলত তিনিঘণ্টীয়া অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে ৷

প্ৰতিবাদকাৰীসকলে চৰকাৰ বিৰোধী শ্ল’গানেৰে চৌদিশ উত্তাল কৰি কয় যে অসমত বাস কৰা প্ৰায় ৫০ লাখ অনুসূচিত জাতিৰ লোকৰ সামাজিক, অৰ্থনৈতিক, শৈক্ষিক আৰু সাংস্কৃতিক উন্নয়নৰ বাবে ৰাজ্যৰ বাজেটত কোনো বিশেষ আঁচনি বা পেকেজৰ ব্যৱস্থা কৰা হোৱা নাই ৷ সেয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীক স্মাৰকপত্ৰ প্ৰদান কৰি অনুসূচিত জাতি সম্প্ৰদায়ৰ বাবে বিশেষ উন্নয়ন পেকেজ ঘোষণা কৰাৰ দাবী জনায় ৷

তেওঁলোকে প্ৰতিবাদস্থলীৰ পৰাই চৰকাৰক শীঘ্ৰে দাবীসমূহ পূৰণ নকৰিলে আগন্তুক দিনত ৰাজ্যজুৰি অধিক তীব্ৰ গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন গঢ়ি তোলাৰ হুংকাৰ দিয়ে ৷

এজন প্ৰতিবাদকাৰীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰি প্ৰতিবাদীসকলে কয়, "এখন ৰাজ্যৰ জাতি-জনগোষ্ঠীৰ উন্নয়নৰ আটাইতকৈ মূল কাৰণটো হ’ল বাজেটত পেকেজ ঘোষণা কৰাটো ৷ কিন্তু আমি দেখা পাইছোঁ যে মুখ্যমন্ত্ৰী, বিত্তমন্ত্ৰীয়ে অনুসূচীত জাতিৰ বাবে কোনো ধৰণৰ টকা আৱণ্টন দিয়া নাই ৷ মাত্ৰ ২১ কোটি টকা নে কি দিছে ৷ আজি ৫০ লাখ অনুসূচীত লোক থকা অসমত এই টকাৰে কিবা হয় নেকি ?"

তেওঁ লগতে কয়, "বিশেষ অধিবেশন পাতি হ’লেও অনুসূচীত জাতিৰ বাবে পেকেজ ঘোষণা কৰক ৷ আপোনালোকক ভোট দি জিকাইছো ৷ আমাৰ সংৰক্ষিত আসনৰ পৰা যোৱা ৯ জন বিধায়ক আছে ৷ তেওঁলোকে আমাৰ বাজেটৰ ক্ষেত্ৰত একো ক’ব পৰা নাই ৷ এওঁলোক প্ৰতিনিধিত্ব কৰাৰ নামত গোলামী কৰে ৷ তেওঁলোকে কোনোবাই কংগ্ৰেছৰ, আন কোনোবাই বিজেপিৰ গোলামী কৰিব গৈছে ৷ তেওঁলোকে যদি গোলামী নকৰিলেহেঁতেন তেন্তে আমাক বাজেটত কিয় কম টকা দিছে বুলি প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিলেহেঁতেন ৷"

তেওঁ লগতে কয়, "তেওঁলোকে প্ৰতিবাদো নকৰিলে, প্ৰশ্নও উত্থাপন নকৰিলে ৷ আগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল থাকোতে আমাৰ বাবে ৩,৫৫২ কোটি টকা আবণ্টন দিছিল যদিও এই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিদিলে ৷ আমি যি দিনাখন ৰাজপথত ওলাম, তেতিয়া নেপালৰ দৰেই হ’ব ৷ হাজাৰ হাজাৰ টকা লোন লৈ ৰজাৰ দৰে আছে ৷ আমাৰ একো হোৱা নাই ৷"

লগতে পঢ়ক : অহা পাঁচ বছৰ আমি অসমত ধুমুহাৰ দৰে কাম কৰিম: বিধানসভাত মুখ্যমন্ত্রীৰ অংগীকাৰ

TAGGED:

অসম বিধানসভাৰ বাজেট অধিবেশন
চচলৰ ধৰ্ণাস্থলী
চচলত প্ৰতিবাদ
ইটিভি ভাৰত অসম
ASSAM ASSEMBLY BUDGET SESSION 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.