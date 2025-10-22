ETV Bharat / state

ক'ত হেৰাল ? জুলি-যতীনৰ বাবে আশাৰে ৰৈ আছে দুটাকৈ পৰিয়াল

দুটাকৈ সন্ধানহীন ঘটনাই চাঞ্চল্য সৃষ্টি কৰিছে ডিব্ৰুগড়ত । বহিঃৰাজ্যত কৰ্মসংস্থাপনৰ বাবে গৈ সন্ধানহীন এজন যুৱক । ইপিনে ঘৰৰ পৰাই সন্ধানহীন এগৰাকী মহিলা ।

Two missing cases in Dibrugarh, a woman and a young man are missing
ডিব্ৰুগড়ত দুটাকৈ সন্ধানহীন ঘটনাই সৃষ্টি কৰিছে ৰহস্যৰ (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 22, 2025 at 3:14 PM IST

ডিব্ৰুগড়: বহিঃৰাজ্যত কৰ্মসংস্থানৰ বাবে গৈ অসম বিভিন্ন অঞ্চলৰ যুৱক-যুৱতী সন্ধানহীন হোৱাৰ লগতে মৃত্যুক আকোঁৱালি লোৱা ঘটনাই সচেতন ৰাইজক চিন্তিত কৰিছে । ইয়াৰ মাজতেই বহিঃৰাজ্যত কৰ্মসংস্থাপনৰ বাবে গৈ পুনৰ সন্ধানহীন হৈছে ডিব্ৰুগড় জিলাৰ নাহৰকটীয়াৰ এজন যুৱক । নাহৰকটীয়াৰ টিংৰাই কৈৱৰ্ত গাঁৱৰ নিবাসী ৰুবুল দাস আৰু শুৱালা দাসৰ প্ৰায় ২২ বছৰীয়া পুত্ৰ যতীন দাসে মুম্বাইত কৰ্ম সংস্থাপনৰ বাবে চলিত বৰ্ষৰ এপ্ৰিল মাহত গৈছিল ।

বহিঃৰাজ্যৰ পৰা ১৫ অক্টোবৰত ৰে'লেৰে ঘৰলৈ আহি থাকোঁতে যোৱা ১৭ অক্টোবৰত পশ্চিমবংগৰ আনদাল ৰে'ল ষ্টেচনৰ পৰা সন্ধানহীন হৈ পৰে যুৱকজন ।‌ ৰে'ল ষ্টেচনটোৰ পৰা পৰিয়ালৰ সৈতে ফোনত কথা পাতিছিল, কিন্তু ইয়াৰ পাছৰে পৰা যুৱকজন সন্ধানহীন হৈ পৰাত পৰিয়ালৰ মাজত হাহাকাৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে । যুৱকজনৰ ম'বাইলটো উক্ত দিনাৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে ছুইট্‌চ অফ হৈ আছে ।

ডিব্ৰুগড়ত দুটাকৈ সন্ধানহীন ঘটনাই সৃষ্টি কৰিছে ৰহস্যৰ (ETV Bharat Assam)

যুৱকজনৰ কোনো সন্ধান নোপোৱাত চাচনী আৰক্ষী চকীত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে পৰিয়াল‌ৰ লোকে । পশ্চিমবংগত থকা অসমৰ লোকসকলে বা আন‌ কোনোবা ব্যক্তিয়ে এই যুৱকজনৰ কিবা সন্ধান পালে স্থানীয় আৰক্ষী অথবা পৰিয়ালৰ লোকক অৱগত কৰিবলৈ যুৱকজনৰ পৰিয়ালে অনুৰোধ জনাইছে ।

সন্ধানহীন হ'ল আৰু এগৰাকী মহিলা:

আনহাতে, ডিব্ৰুগড় জিলাৰ খোৱাঙৰ আলিয়াচুক চেঁচাকোষ গাঁ‌ৱত বিগত চাৰিদিনে সন্ধানহীন হৈ আছে এগৰাকী মহিলা । জুলি শইকীয়া নামৰ ৩৬ বছৰীয়া মহিলাগৰাকী সন্ধানহীন হৈ থকাত পৰিয়ালৰ মাজত হাহাকাৰ অৱস্থা সৃষ্টি হৈছে । পৰিয়ালটো চলাই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত মহিলাগৰাকীয়েই আগভাগ লৈ আহিছিল । দুগৰাকী কন্যাৰ মাতৃ জুলি শইকীয়াৰ স্বামীও অসুখীয়া ।

দাৰিদ্ৰতাই কোঙা কৰা মহিলাগৰাকীয়ে গোটৰ পৰা ধাৰ লৈ, বিভিন্নজনৰ ঘৰে ঘৰে কাম কৰি কোনো মতে চলাই আছিল পৰিয়ালটো । যোৱা শনিবাৰে নিশা শুই থকা অৱস্থাৰ পৰাই মহিলাগৰাকী সন্ধানহীন হৈ পৰে । পৰিয়ালৰ লোক আৰু স্থানীয় লোকে বহু স্থানত বিচাৰ-খোচাৰ কৰিছে যদিও মহিলাগৰাকীৰ সন্ধান পোৱা নাই । মহিলাগৰাকী নিৰুদিষ্ট হোৱা সন্দৰ্ভত লেপেটকতা আৰক্ষী চকীত ইতিমধ্যে পৰিয়ালৰ লোকে এজাহাৰ দাখিল কৰিছে ।

জানিব পৰা মতে তিনিটা মাহে মহিলাগৰাকীয়ে পোৱা নাই অৰুণোদয় আঁ‌চনিৰ ধন । চৰকাৰী আবাস এটাও লাভ নকৰা মহিলাগৰাকীয়ে কিছুদিনৰ পৰা মানসিকভাৱে ভাগি পৰিছিল বুলি স্থানীয় লোকে জানিবলৈ দিছে । কিন্তু শনিবাৰে কাতি বিহুৰ দিনটোতে হঠাৎ মহিলাগৰাকী নোহোৱা হোৱাত দৰিদ্ৰ পৰিয়ালটোৰ মাজত সৃষ্টি হৈছে হাহাকাৰ পৰিৱেশৰ ।‌

কোনো লোকে মহিলাগৰাকীৰ সন্ধান পালে 9954595748 নম্বৰত যোগাযোগ কৰিবলৈ পৰিয়ালটোৱে আহ্বান জনাইছে । মহিলাগৰাকীৰ কন্যাই কয়, "কাতি বিহুৰ নিশা শুই থকা অৱস্থাৰ পৰা সন্ধানহীন হৈছে মা । আমি সকলোতে বিচাৰিছোঁ যদিও পোৱা নাই । আৰক্ষীক অৱগত কৰা হৈছে যদিও কোনোধৰণৰ গুৰুত্ব আৰোপ কৰা নাই ।‌ তেওঁ ম'বাইল ফোন ভালকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰে । দেউতাৰ গা বেয়া আছিল, মাৰো বেমাৰ হৈ আছিল । দুয়োজনে দৰৱ খাই শুই আছিল । তাৰ পাছতে ঘৰৰ পাছ দুৱাৰেৰে ওলাই গ'ল আৰু কোনোধৰণৰ সন্ধান পোৱা নাই ।"‌

