কাৰ্বি আংলঙৰ সংঘৰ্ষত আহত দুজনক নগাঁও চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালত ভৰ্তি

দুজন নিহতৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা সম্পন্ন । পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে আৰক্ষীয়ে চলোৱা গুলীতো কেইবাজনো প্ৰতিবাদকাৰী আহত ৷

VIOLENCE IN KARBI ANGLONG
মঙলবাৰেও চিকিৎসালয়ৰ বিচনাত আৰ্তনাদ কৰে আৰক্ষীৰ গুলীত আহতই (ETV Bharat Assam)
Published : December 24, 2025 at 11:09 PM IST

নগাঁও: সোমবাৰৰ পৰা কাৰ্বি আংলঙত সৃষ্টি হোৱা উত্তপ্ত পৰিস্থিতি কিছু পৰিমাণে শান্ত হৈছে যদিও মঙলবাৰেও চিকিৎসালয়ৰ বিচনাত আৰ্তনাদ কৰে আৰক্ষীৰ গুলীত আহতই ।

মঙলবাৰে কাৰ্বি আংলঙৰ খেৰণিত সৃষ্টি হোৱা উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ ফলত মুঠ ৩৮ গৰাকীকৈ আৰক্ষী আহত হোৱা বুলি অসম আৰক্ষীৰ সঞ্চালকপ্ৰধান হৰমীত সিঙে সদৰি কৰাৰ সমান্তৰালকৈ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে আৰক্ষীয়ে চলোৱা গুলীতো কেইবাজনো প্ৰতিবাদকাৰী আহত হয় ।

মঙলবাৰে খেৰণিত আৰক্ষীৰ গুলীত আহত হোৱা দুজনকৈ প্ৰতিবাদকাৰীক বুধবাৰে নগাঁও চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালত ভৰ্তি কৰি চিকিৎসা প্ৰদান কৰা হয় । প্ৰাথমিক চিকিৎসাৰ অন্তত দুয়োজনকে বুধবাৰে নগাঁও চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হয় যদিও ইয়াৰ এজনক পৰৱৰ্তী সময়ত উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে গুৱাহাটীলৈ প্ৰেৰণ কৰা বুলিও জানিব পৰা গৈছে ।

নগাঁও চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালত ভৰ্তি হোৱা লোক দুজন হৈছে ক্ৰমে তিনথি তিমুং আৰু মুক্ৰা টেৰণ । তিনথি তিমুঙৰ ঘৰ ডংকামোকাম আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত খেৰণিৰ কলঙাত । আনজন আহত মুক্ৰা টেৰণৰ ঘৰ ডংকাৰ ইংলেং গাঁৱত । ইয়াৰে তিনথি তিমুং নগাঁও চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালতে চিকিৎসাধীন হৈ আছে । তিনথি তিমুঙৰ ভৰিত গুলিৰ আঘাত লাগিছে বুলি আৰক্ষী সূত্ৰে প্ৰকাশ ।

ইফালে, আৰক্ষীৰ গুলীত গুৰুতৰভাবে আহত মুক্ৰা টেৰণক গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ।

উল্লেখযোগ্য যে, কাৰ্বি আংলঙৰ গোষ্ঠী সংঘৰ্ষৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত নিহত হোৱা লিনাচ ফাংচ আৰু সুৰজ দে’ৰ মৃতদেহ নগাঁৱলৈ আনি বুধবাৰে নগাঁও চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালত মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা সম্পন্ন কৰা হয় । মৃত লিনাচ ফাংচৰ ঘৰ জিৰিকিণ্ডিঙত আৰু সুৰজ দে’ৰ ঘৰ খেৰণিৰ দৈনিক বজাৰত ।

লগতে পঢ়ক: ক্ৰমাৎ শান্ত হৈছে পশ্চিম কাৰ্বি আংলং, সমাধানৰ পথ বিচাৰি শীঘ্ৰেই ৰাইজৰ সৈতে আলোচনাত বহিব মুখ্যমন্ত্ৰী

