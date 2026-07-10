বিধানসভাৰ চতুৰ্থ দিনত দুখন গুৰুত্বপূৰ্ণ বিধেয়ক উত্থাপন মন্ত্রী বিমল বড়া আৰু ৰামেশ্বৰ তেলীৰ

বিধানসভাৰ চতুৰ্থ দিনত দুখন গুৰুত্বপূৰ্ণ বিধেয়ক উত্থাপন মন্ত্রী বিমল বড়া আৰু ৰামেশ্বৰ তেলীৰ
ব্যৱসায়-বাণিজ্যৰ অনুকূল পৰিৱেশ সৃষ্টিৰ লগতে অসমক বিনিয়োগৰ বাবে এক নিৰ্ভৰযোগ্য ৰাজ্য হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ লক্ষ্য ।
Published : July 10, 2026 at 12:03 PM IST
গুৱাহাটী : অসম বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশনৰ বৃহস্পতিবাৰে চতুৰ্থ দিনা সদনত দুখন বিধেয়ক উত্থাপন কৰা হয় । উদ্যোগ, বাণিজ্য আৰু ৰাজহুৱা প্ৰতিষ্ঠান মন্ত্রী বিমল বড়াই সদনত 'অসম সূক্ষ্ম, লঘু আৰু মজলীয়া প্ৰতিষ্ঠান (স্থাপন আৰু পৰিচালনাৰ সুবিধা) বিধেয়ক, ২০২৬' উত্থাপন কৰে । আনহাতে শ্ৰম কল্যাণ মন্ত্রী ৰামেশ্বৰ তেলীয়ে 'অসম দোকান আৰু প্ৰতিষ্ঠান (সংশোধন) বিধেয়ক, ২০২৬' সদনত উত্থাপন কৰে ।
অসম সূক্ষ্ম, লঘু আৰু মজলীয়া প্ৰতিষ্ঠান বিধেয়ক :
উল্লেখ্য যে ব্যৱসায়-বাণিজ্যৰ অনুকূল পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰি এমএছএমই খণ্ডক অধিক শক্তিশালী কৰাৰ লগতে অসমক বিনিয়োগৰ বাবে এক নিৰ্ভৰযোগ্য ৰাজ্য হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ লক্ষ্যৰে চৰকাৰে 'অসম সূক্ষ্ম, লঘু আৰু মজলীয়া প্ৰতিষ্ঠান (স্থাপন আৰু পৰিচালনাৰ সুবিধা) বিধেয়ক, ২০২৬'খন উত্থাপন কৰিছে । এই বিধেয়ক অনুসৰি ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগ স্থাপনৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰৰ পৰা কোনো ধৰণৰ অনুমতি নোলোৱাকৈ প্ৰথম তিনি বছৰ উদ্যোগ স্থাপন কৰিব পাৰিব ।
ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগ স্থাপনৰ ক্ষেত্রত চৰকাৰী অনুমতিৰ বাবে ৰৈ থাকিব নালাগে । নিয়ম মানি আবেদন কৰিলেই হ'ব । ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগক উদঙনি যোগোৱাৰ বাবে এই বিধেয়কখন উত্থাপন কৰা হৈছে। অৱশ্যে প্ৰদূষণ সৃষ্টি কৰা উদ্যোগক ইয়াত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হোৱা নাই । আনহাতে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ইষ্টেটৰ ভিতৰত উদ্যোগ নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্রত সকলো অনুমতি উদ্যোগ বিভাগে দিব পাৰিব । অন্য ঠাইত যাব নালাগে ।
অসম দোকান আৰু প্ৰতিষ্ঠান (সংশোধন) বিধেয়ক:
সেইদৰে মন্ত্রী ৰামেশ্বৰ তেলীয়ে সদনত উত্থাপন কৰা 'অসম দোকান আৰু প্ৰতিষ্ঠান (সংশোধন) বিধেয়ক, ২০২৬'খনৰ যোগেদিও ব্যৱসায়ীসকলৰ সুবিধাৰ বাবে কেতবোৰ সুবিধা কৰা হৈছে । সোমবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা ২১ দিনীয়া বাজেট অধিৱেশনত বহু কেইখন বিধেয়ক আৰু সংশোধনী বিধেয়ক উত্থাপন হ'ব । ইয়াৰ ভিতৰত ইতিমধ্যে কেবিনেটে অনুমোদন জনোৱা 'অসম ট্য়ুৰিজিম ডেভল'পমেণ্ট এণ্ড ৰেজিষ্ট্ৰেচন এক্ট-২০২৪'ৰ সংশোধনী বিধেয়ক বিধানসভাত উপস্থাপন কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে । ইয়াৰ দ্বাৰা হোটেল, হোম ষ্টে আদিৰ পঞ্জীয়নৰ ক্ষেত্রত সুবিধা হ'ব ।
আসাম লেণ্ড ৰেভিনিউ ৰেগুলেচন :
সেইদৰে কেবিনেটে অনুমোদন জনোৱা 'গুৱাহাটী ছেটেলাইট চিটি ডেভল'পমেণ্ট অথৰিটি বিল ২০২৬'খন বিধানসভাত উত্থাপন কৰা হ'ব । আনহাতে পূৰ্বতে গৃহীত কৰা এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ আইনৰ সংশোধনী বিধানসভাত উত্থাপন কৰা হ'ব । আসাম লেণ্ড ৰেভিনিউ ৰেগুলেচন ছেপ্টাৰ ১২ আৰু অধিক শক্তিশালী কৰি নতুন ৰূপত বিধানসভাত উত্থাপন কৰা হ'ব । সত্রৰ কাষৰ বা ২০০ বছৰ পুৰণি অনুষ্ঠানৰ ৫ কিলোমিটাৰ ভিতৰৰ মাটি কিনা-বেচা কৰাৰ ক্ষেত্রত বাধা আৰোপ কৰা আইনখন ভাৰত চৰকাৰে দিয়া পৰামৰ্শসমূহ আসাম লেণ্ড ৰেভিনিউ ৰেগুলেচনত অন্তৰ্ভুক্ত কৰি সদনত উত্থাপন কৰা হ'ব ।
লগতে পঢ়ক:ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণৰ কোনো নিৰ্দিষ্ট সময়সীমা নাই চৰকাৰৰ ওচৰত : সদনত মন্ত্রী ডাঃ ৰণোজ পেগু
প্ৰতিটো বিধানসভা সমষ্টিত হ’ব জুবিন গাৰ্গৰ স্মৃতিত অত্যাধুনিক প্ৰেক্ষাগৃহ : সাংস্কৃতিক মন্ত্রী
৩০ হাজাৰোধিক শিক্ষক নোহোৱাকৈ চলি আছে অসমৰ বিদ্যালয়সমূহ: বিধানসভাত শিক্ষামন্ত্ৰী