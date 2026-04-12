ব'হাগ আহিল, দুশবছৰীয়া পেঁপাটি বজাই সোণ ককাই দিলে জাননী

ব'হাগ আহিল, দুশবছৰীয়া পেঁপাটি বজাই সোণ ককাই দিলে জাননী
ব'হাগ আহিলেই বিশেষভাৱে চৰ্চিত হয় এটা পেঁপা । ২০০ বছৰো অতিক্ৰম কৰা পেঁপাটো চাবলৈ ভিৰ কৰে বহুজনে । ক'ত আছে এই বিশেষ পেঁপাটো
Published : April 12, 2026 at 12:28 PM IST
চতিয়া: এটা মহৰ শিঙৰ পেঁপা । ব'হাগ আহিলেই জামুগুৰিহাটত বিশেষ চৰ্চালৈ আহে বিশেষ পেঁপাটো । সমান্তৰালভাৱে চৰ্চাৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰে পেঁপাটোৰ গৰাকী । যি পেঁপাৰ বয়স এতিয়া দুশৰো অধিক । বাপতি সাহোন ৰঙালী বিহু আহিলেই এই ২০০ বছৰীয়া ম'হৰ শিঙৰ পেঁপাটোৱে ইতিহাসৰ জীয়া সাক্ষী হৈ ধৰা দিয়ে । এই বিশেষ পেঁপাটোৰ বয়স জনাৰ পিছত প্ৰতিজন অসমীয়াৰ অনুসন্ধিৎসু মনটোত স্বাভাৱিকতে বহু কথাই দোলা দি যায় ।
অসমীয়া জাতিৰ হিয়াৰ আমঠু ৰঙালী বিহু ২০০ টাকৈ বছৰ দেখিলে এই পেপাটোৱে । ৰঙালী বিহু আহিলেই অসমীয়া বিহুবলীয়া ৰাইজৰ সোঁত বয় পেপাটো এবাৰ ওচৰৰ পৰা চাবলৈ, এবাৰ স্পৰ্শ কৰিবলৈ । শোণিতপুৰ জিলাৰ জামুগুৰিহাটৰ হাতিঙা ৰামপুৰত আছে এই বিশেষ পেঁপাটো । দুশটা বসন্ত গৰকা পেঁপাটো এতিয়া সকলোৰে বাবে হৈ পৰিছে আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু ।
অসমীয়াৰ আদৰৰ ৰঙালী বিহু এতিয়া পদুলিমুখত । এনেহেন সময়ত এতিয়া থমকি ৰোৱা নাই হাতিঙা ৰামপুৰৰ নব্বৈ উদ্ধৰ সোণ বৰুৱাৰ পেঁপাৰ গুমগুমনি । আজু ককাৰ দিনৰ ২০০ বছৰ অতিক্ৰম কৰা সযতনে সাঁচি ৰাখি থৈছে সোণ বৰুৱাই । বিহু বুলিলেই তেওঁৰ হেনো মন সাতখন আঠখন হৈ উঠে । জীয়া যৌৱন কালৰ মিঠা স্মৃতি ৰোমন্থন কৰি সোণ বৰুৱাই জীৱনৰ বিয়লি বেলাতো ঘৰৰ চোতালতে বহি হেঁপাহ পলুৱাই পেঁপাটো বজাই ৰঙালীক আদৰা পৰিলক্ষিত হৈছে ।
বিহু আহি পদুলিমুখ পালে । সোণ বৰুৱাই এই দুশ বছৰীয়া পেঁপাটো নিৰ্দিষ্ট স্থানৰ পৰা উলিয়াই আনি মচি-কাচি লৈ পাৰে মানে বিহুৰ সুৰ তুলিছে । ককাৰ মৃত্যুৰ পিছতো আজু ককাৰ দিনৰ এই ২০০ বছৰীয়া পেঁপাটি নাতি নাতিনীহতক সংৰক্ষণ কৰি ৰখাৰ পৰামৰ্শ দিলে ৯০ উৰ্দ্ধৰ সোণ ককাই ৷
সোণ বৰুৱাই কয়, "মোৰ পেঁপাই সকলোকে জাননী দিয়ে । ইয়াত সকলোকে শুধিলেও ক'ব সোণ ককাই বিহু আহিল মানে পেঁপাটো বজাই থাকে । ল'ৰা-ছোৱালীবোৰে চকী এখন দি লৈ যায় । মোৰ বয়স প্ৰায় ৯০ বছৰেই হ'লহি আৰু । পিতাইৰ পৰা মই পেঁপাটো পাইছোঁ । কিন্তু এইটো ককাৰ দিনৰ বুলি কৈছিল ।"