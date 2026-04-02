জোনাইত বনৰীয়া কাঠফুলা খাই একেটা পৰিয়ালৰে দুই সদস্যৰ মৃত্যু

জোনাইত বনৰীয়া কাঠফুলা খাই একেটা পৰিয়ালৰে দুই সদস্যৰ মৃত্যু
বনৰীয়া কাঠফুলাই কাল হ'ল এটা পৰিয়ালৰ । দুগৰাকী লোকৰ মৃত্যুৰ লগতে কেইবাজনো সদস্য অসুস্থ ।
Published : April 2, 2026 at 3:20 PM IST
জোনাই : বিধানসভা নিৰ্বাচনলৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন বাকী আছে । নিৰ্বাচনক লৈ সকলো ব্যস্ত হৈ আছে । তাৰ মাজতে ধেমাজি জিলাৰ জোনাইত এক শোকাবহ ঘটনা সংঘটিত হৈছে । বনৰীয়া কাঠফুলা খাই এটা পৰিয়ালৰ দুগৰাকীকৈ লোকে কৰুণ মৃত্যুক আঁকোৱালি লৈছে । এতিয়াও পৰিয়ালটোৰ এগৰাকী সদস্য চিকিৎসাধীন হৈ আছে ।
আচলতে কাঠফুলা এক পুষ্টিকৰ খাদ্য । বৰ্তমান বিভিন্ন প্ৰান্তত বিজ্ঞানসন্মতভাৱে কাঠফুলাৰ খেতি কৰা হয় । বহুতে আকৌ বনৰীয়া কাঠফুলাও খায় । কিন্তু বিষাক্ত কাঠফুলা চিনাক্ত কৰিব নোৱাৰি অসুস্থ হৈ পৰাও দেখা যায় । আনকি অসমত বিষাক্ত কাঠফুলা খায় ইতিমধ্যে বহু লোকৰ মৃত্যুও হৈছে । জোনাইৰ লাইমেকুৰী ২ নং মিৰি টাক গাঁৱতো অনুৰূপ ঘটনা সংঘটিত হ'ল ।
বিষাক্ত কাঠফুলা খাই একেটা পৰিয়ালৰে দুগৰাকী লোকৰ মৃত্যু হৈছে । সংকটজনক অৱস্থাত ডিব্ৰুগড় অসামৰিক চিকিৎসালয়ত আন এগৰাকী সদস্য চিকিৎসাধীন হৈ আছে । জানিব পৰা মতে ২৫ মাৰ্চত ঘৰৰ এজন সদস্যই নিজৰ বাৰীৰ পৰা বনৰীয়া কাঠফুলা বুটলি আনিছিল । পৰিয়ালটোৰ ১০ গৰাকী সদস্যই সেই কাঠফুলা বনাই খাইছিল । কিন্তু খোৱাৰ পিছতে লাহে লাহে এজন এজনকৈ লোক অসুস্থ হৈ পৰে । তেওঁলোকৰ বমি আৰু শৌচ হ'বলৈ ধৰিলে । প্ৰথমে তেওঁলোকে এয়া স্বাভাৱিক বুলি ভাবিছিল যদিও স্বাস্থ্যৰ অৱনতি হোৱাত চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰে ।
পৰিয়ালটোৰ চন্দ্ৰাৱতী কুলি টায়ে আৰু বিকাশ টায়েৰ অৱস্থাৰ অধিক অৱনতি হোৱাত প্ৰথমে জোনাই অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয় । তাৰ পিছত ডিব্ৰুগড় অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় । চিকিৎসাধীন অৱস্থাত যোৱা ৩০ মাৰ্চত চন্দ্ৰাৱতী কুলি টায়েৰ মৃত্যু হয় আৰু ১ এপ্ৰিলত বিকাশ টায়েৰ (১৫ বছৰ) মৃত্যু হয় । ইফালে বুধবাৰে পুনৰ পৰিয়ালটোৰ আন এগৰাকী সদস্য জয়া টায়েক সংকটজনক অৱস্থাত ডিব্ৰুগড় অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় । বৰ্তমানো চিকিৎসাধীন হৈ আছে মহিলাগৰাকী । আনহাতে পৰিয়ালটোৰ বাকী ৭ গৰাকী সদস্য সম্প্ৰতি সুস্থ বুলি জানিব পৰা গৈছে । ইফালে বিষাক্ত কাঠফুলা খাই প্ৰথমে ঘৰৰ পোহনীয়া কুকুৰটোৰ মৃত্যু হোৱা বুলিও পৰিয়ালৰ লোকে জানিবলৈ দিছে ।
এই ঘটনাই সমগ্ৰ অঞ্চলটোতে তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে । এনেদৰে বনৰীয়া কাঠফুলা খোৱাৰ পৰা বিৰত থাকিবলৈও একাংশ লোকে অনুৰোধ জনাইছে । এই সন্দৰ্ভত এজন স্থানীয় লোকে কয়, "ৰাইজক সজাগ হ'বলৈ কৈছোঁ । যাতে সহজতে কাঠফুলা পাইছে বুলিয়ে খাব নালাগে । প্ৰথমে জনা-বুজা মানুহক দেখুৱাব লাগে । তাৰ পিছতহে খাব লাগে ।"
