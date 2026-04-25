নগাঁৱৰ ডকাইতিকাণ্ডত জড়িত থকাৰ সন্দেহত দুজনক আটক
ডকাইতৰ আক্ৰমণত আহত হোৱা চিকিৎসক দম্পতি এতিয়াও গুৱাহাটীৰ এখন চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ আছে ।
Published : April 25, 2026 at 5:46 PM IST
নগাঁও: বৃহস্পতিবাৰে নিশা নগাঁৱৰ মৰিকলঙৰ চিকিৎসক ৰঞ্জিত শইকীয়াৰ ঘৰত সংঘটিত ডকাইতিকাণ্ডৰ সন্দৰ্ভত তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে নগাঁও আৰক্ষীয়ে ৷ উল্লেখ্য যে, লুটপাত কৰাৰ লগতে ডকাইতে কৰা আক্ৰমণত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছিল ডাঃ ৰঞ্জিত শইকীয়া আৰু তেওঁৰ পত্নী ৷
ঘটনা সন্দৰ্ভত নগাঁও আৰক্ষীয়ে বৰ্তমানলৈকে দুজনকৈ লোকক আটক কৰিছে ৷ ঘটনাৰ পাছতে শুক্ৰবাৰে পুৱাই নগাঁৱৰ আৰক্ষী অধীক্ষক পাৰ্থ প্ৰতীম দাস ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া বুজ লয় ৷ লগতে শুক্ৰবাৰে সন্ধিয়া ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছিল অসম আৰক্ষীৰ মধ্য মণ্ডলৰ মহাপৰিদৰ্শক জি ভি শিৱ প্ৰসাদ ।
আনহাতে ডকাইতৰ আক্ৰমণত আহত হোৱা চিকিৎসক দম্পতি এতিয়াও গুৱাহাটীৰ এখন ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ আছে । চিকিৎসক ৰঞ্জিত শইকীয়াৰ পত্নী বৰ্তমানো সংকটমুক্ত নহয় বুলিও জানিব পৰা গৈছে । ঘটনা সন্দৰ্ভত নগাঁও আৰক্ষী অধীক্ষক পাৰ্থ প্ৰতীম দাসে কয়," ঘটনাৰ লগত জৰিতৰ সন্দেহত দুজনক আটক কৰা হৈছে লগতে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছো ৷ শীঘ্ৰেই ঘটনাৰ লগত জৰিত দোষীক কৰায়ত্ত্ব কৰা হ'ব ৷"
ঘটনা সন্দৰ্ভত চুবুৰীয়াই লোকে কৈছিল যে, মুখত ক'লা কাপোৰ মেৰিওৱা সাত-আঠটামান ডকাইত আহি তেওঁলোকক মাৰ-ধৰ কৰে ৷ ফলত আহত চিকিৎসক ৰঞ্জিত শইকীয়াই চুবুৰীয়া এঘৰলৈ যায় পুৱতি নিশা ৩ বজাত । তাৰ পিছতে ৰাইজ উপস্থিত হোৱাৰ পূৰ্বে লুটপাত কৰি ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন কৰে ডকাইতৰ দলে ৷ পৰৱৰ্তী সময়ত স্থানীয় ৰাইজৰ তৎপৰতাত আহত দম্পতিক উদ্ধাৰ কৰি চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ লগতে আৰক্ষীক খবৰ দিয়া হয় ৷
বৃহস্পতিবাৰে চিকিৎসকৰ ঘৰত সংঘটিত ডকাইতিকাণ্ডৰে জড়িত দুৰ্বৃত্তক কিয় গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পাৰ নাই বুলিও ৰাইজে নগাঁও আৰক্ষীক প্ৰশ্ন কৰিছে ৷
লগতে পঢ়ক:নগাঁৱত ডকাইতি: চিকিৎসকৰ পৰিয়ালক আক্ৰমণ কৰি লুটিলে ধন-সোণ