এণ্টি-নাৰ্ক’টিক টাস্ক ফ’ৰ্চ গঠনৰ সিদ্ধান্ত অসম চৰকাৰৰ, গঠন হ’ব দুটা নতুন আৰক্ষী বেটেলিয়ন

এণ্টি-নাৰ্ক’টিক টাস্ক ফ’ৰ্চ গঠনৰ সিদ্ধান্ত অসম চৰকাৰৰ, গঠন হ’ব দুটা নতুন আৰক্ষী বেটেলিয়ন
মুখ্যমন্ত্ৰীৰ অধ্যক্ষতাত জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষকসকলৰ দুদিনীয়া সন্মিলনৰ সামৰণি ৷ অপৰাধ নিয়ন্ত্ৰণ, দোষী সাব্যস্তকৰণৰ হাৰ বৃদ্ধি আৰু অসম আৰক্ষীৰ শক্তিশালীকৰণৰ ওপৰত গুৰুত্ব ৷
Published : September 3, 2026 at 10:17 PM IST
গুৱাহাটী: মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অধ্যক্ষতাত দেৰগাঁৱৰ লাচিত বৰফুকন পুলিচ একাডেমীত কালিৰে পৰা অনুষ্ঠিত হোৱা ৰাজ্যৰ জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষকসকলৰ দুদিনীয়া সন্মিলনৰ আজি সামৰণি পৰে । ৰাজ্যৰ আইন-শৃংখলা পৰিস্থিতি অধিক শক্তিশালী কৰা, অপৰাধ নিয়ন্ত্ৰণ তথা অপৰাধৰ অনুসন্ধান অধিক ফলপ্ৰসূ কৰা আৰু নাগৰিকৰ নিৰাপত্তা সুনিশ্চিত কৰাৰ লক্ষ্যৰে অনুষ্ঠিত এই সন্মিলনত অসম আৰক্ষীৰ বিভিন্ন গুৰুত্বপূর্ণ বিষয়ত বিস্তৃত আৰু ফলপ্ৰসূ আলোচনা কৰা হয় ।
সন্মিলনৰ সামৰণিত সংবাদ মাধ্যমক সম্বোধন কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ শৰ্মাই কয় যে ৰাজ্যৰ আইন-শৃংখলা পৰিস্থিতি অধিক শক্তিশালী কৰাৰ লগতে অপৰাধ হ্ৰাস কৰাৰ বাবে সন্মিলনত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে । তেওঁ কয় যে যিকোনো পৰিস্থিতিত আইন-শৃংখলা পৰিস্থিতিৰ অৱনতি ৰোধ কৰিবলৈ সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত ক্ষিপ্ৰতাৰে গ্ৰহণ কৰিব পৰাকৈ আৰক্ষীক অধিক সক্ষম কৰি তোলাৰ ওপৰত সন্মিলনখনত বিশেষ গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছে । নিচাৰ বিৰুদ্ধে যুঁজখন শক্তিশালী কৰাৰ বাবে এণ্টি-নাৰ্ক’টিক টাস্ক ফ’ৰ্চ গঠনৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয় ৷
Here are the key takeaways from our 2 Day Senior Superintendents of Police Conference held at Dergaon.— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) September 3, 2026
Have a look 👇🏻 pic.twitter.com/VKfAlT5JnR
মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় যে অপৰাধ অনুসন্ধান আৰু আদালতত অভিযোগনামা দাখিলৰ ক্ষেত্ৰত অসম আৰক্ষীয়ে উল্লেখযোগ্য সফলতা লাভ কৰিছে । বর্তমান ৮০ শতাংশতকৈ অধিক পঞ্জীয়নভুক্ত গোচৰৰ অভিযোগনামা নিৰ্ধাৰিত ৬০ দিন বা ৯০ দিনৰ ভিতৰত আদালতত দাখিল কৰিবলৈ অসম আৰক্ষী সক্ষম হৈছে । একেদৰে, দোষী সাব্যস্তকৰণৰ হাৰ ২০২১ চনৰ প্ৰায় ৭ শতাংশৰ পৰা বৰ্তমান প্ৰায় ২৯ শতাংশলৈ বৃদ্ধি পাইছে । চলিত বর্ষত ইয়াক ৩৫ শতাংশলৈ উন্নীত কৰাৰ বাবে অধিক প্ৰচেষ্টা গ্ৰহণ কৰা হ'ব বুলিও মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উল্লেখ কৰে ।
অসম আৰক্ষীৰ সক্ষমতা বৃদ্ধি আৰু আন্তঃগাঁথনি শক্তিশালী কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো সন্মিলনত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয় বুলি তেওঁ সদৰী কৰে । ফৰেনচিক বিজ্ঞানৰ সক্ষমতা বৃদ্ধি, বিচাৰ-ব্যৱস্থা অধিক শক্তিশালী কৰা, ৰাজ্যিক দুৰ্যোগ প্ৰশমন ব্যৱস্থা তথা অইল ইণ্ডিয়া, অ'এন জি চিৰ নিৰাপত্তা অধিক সুদৃঢ় কৰাৰ বাবে দুটা নতুন আৰক্ষী বেটেলিয়ন গঠনৰ দিশত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে । অসম আৰক্ষীত দীর্ঘদিন ধৰি স্থবিৰ হৈ থকা পদোন্নতিসমূহ ক্ষিপ্ৰতাৰে সম্পন্ন কৰাৰ বাবেও সন্মিলনত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয় ।
Addressing a press briefing on the outcomes of the recently concluded SP Conference https://t.co/T446HuMqUl— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) September 3, 2026
মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় যে ৰাজ্য চৰকাৰে যোৱা পাঁচ বছৰত অসম আৰক্ষীত ২১ হাজাৰ নিযুক্তি প্ৰদান কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । পুনৰ ১৫ ৰ পৰা ২০ হাজাৰ যুৱক-যুৱতীক অসম আৰক্ষীত নিযুক্তি দিয়াৰ বাবে প্ৰচেষ্টা গ্ৰহণ কৰা হ'ব বুলি তেওঁ সদৰী কৰে । লাচিত বৰফুকন পুলিচ একাডেমীক এখন পূর্ণাংগ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ আৰক্ষী প্ৰশিক্ষণ একাডেমী হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ ক্ষেত্ৰতো সন্মিলনত বিশেষ গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হয় ।
মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লগতে কয় যে বৰ্তমান ৰাজ্য চৰকাৰৰ কাৰ্যকালত অনুষ্ঠিত এইখনেই প্ৰথমখন জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষক সম্মিলন । এই সন্মিলনত জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষকসকলক কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ দায়িত্ব অর্পণ কৰা হৈছে আৰু গ্ৰহণ কৰা সিদ্ধান্তসমূহ অহা ছমাহৰ ভিতৰত কাৰ্যকৰী কৰাৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰা হৈছে । তেওঁ লগতে কয় যে পৰৱৰ্তী জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষক সন্মিলনখন অহা ফেব্ৰুৱাৰী মাহত বঙাইগাঁৱত অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব ।
সন্মিলনত অসম চৰকাৰৰ মুখ্য সচিব ড৹ ৰবি কোটা, আৰক্ষী সঞ্চালকপ্ৰধান হৰমীত সিং, গৃহ বিভাগৰ অতিৰিক্ত মুখ্য সচিব অজয় তিৱাৰীকে ধৰি অসম আৰক্ষীৰ জ্যেষ্ঠ বিষয়াসকল, জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষকসকল আৰু সম-জিলা আৰক্ষী অধীক্ষকসকল উপস্থিত থাকে ।
লগতে পঢ়ক: হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ হাতত বন্দুক ! দেৰগাঁৱত ৰাজ্যৰ জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষকৰে মুখ্যমন্ত্ৰী বৈঠক