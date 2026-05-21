ওপৰত তামোলৰ বাকলিৰ বস্তা, তলত ২৬ টা গৰু: ঈদৰ আচিলাৰে গৰুৰ চোৰাং বেহা
সমুখত পবিত্ৰ ঈদ-উদ-আজহা ৷ আৰক্ষীৰ জালত ২ সৰবৰাহকাৰীসহ ২৬ টাকৈ গো-ধন ৷
Published : May 21, 2026 at 6:20 PM IST
কলিয়াবৰ: ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বীসকলৰ ধৰ্মীয় উৎসৱ ঈদ-উদ-আজহালৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন বাকী ৷ ঈদ-উদ-আজহাক 'ত্যাগৰ উৎসৱ' বুলিও জনা যায় । মহান আল্লাহৰ সন্তুষ্টিৰ বাবে পশু কোৰবাণী দি এই উৎসৱ উদযাপন কৰা হয় ।
ইছলাম ধৰ্মত 'কোৰবাণী' বা পশু বলিদান হৈছে আল্লাহৰ সন্তুষ্টি লাভৰ বাবে নিজৰ প্ৰিয় বস্তু ত্যাগ কৰাৰ এক পৱিত্ৰ ধৰ্মীয় প্ৰথা ।
এই কোৰবাণীৰ আচিলাৰে ঈদৰ প্ৰাকক্ষণত চোৰাং গৰুৰ বেহা আৰম্ভ হৈছে । ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে আৰক্ষীয়েও ৰাজ্যত তীব্ৰ অভিযান চলাইছে । ইয়াৰ বিপৰীতে আৰক্ষীৰ চকুত ধূলি দিবলৈ চোৰাং গৰু সৰবৰাহকাৰীয়ে লৈছে ন-ন কৌশল ।
তথাপিও আৰক্ষীয়ে চোৰাং গৰু সৰবৰাহকাৰীৰ কৌশল ভেদ কৰি জব্দ কৰিছে ইখনৰ পাছত সিখনকৈ চোৰাং গৰুভৰ্তি বাহন । তেনে এক অভিযানৰ সময়ত কলিয়াবৰ আৰক্ষী নিবেশৰ আৰক্ষীৰ অভিযানত মঙলবাৰে নিশা এখন চোৰাং গৰুভৰ্তি ট্ৰাক জব্দ কৰা হয় ৷
চোৰাং গৰু সৰবৰাহকাৰীয়ে মঙলবাৰে নিশা এ এছ ০২ চি চি ৭০১৯ নম্বৰৰ ট্ৰাকখনত তামোলৰ বাকলিৰ বস্তাৰে ঢাকি ২৬টা গৰু চামগুৰি অভিমুখে আনিছিল । কিন্তু কলিয়াবৰ আৰক্ষীয়ে সন্দেহবশতঃ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ পৰা ট্ৰাকখন জব্দ কৰে । ট্ৰাকখন জব্দ কৰাৰ পাছতেই পোহৰলৈ আহে চোৰাং গৰু সৰবৰাহৰ তথ্য ।
নুমলীগড়ৰ পৰা চামগুৰি অভিমুখী ট্ৰাকখনৰ পৰা আৰক্ষীয়ে ২৬ টাকৈ গো-ধন জব্দ কৰাৰ লগতে দুটা সৰবৰাহকাৰীক আটক কৰে । আটকাধীন গৰু সৰবৰাহকাৰী দুটা চামগুৰিৰ মুজাহাৰুল আৰু বৰমাৰ আতাবুৰ ৰহমান বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে । কলিয়াবৰ আৰক্ষীয়ে এই সন্দৰ্ভত বৰ্তমানলৈ কোনো তথ্য প্ৰদানৰ পৰা বিৰত আছে ।
লগতে পঢ়ক : দিনত ইলেক্ট্ৰিচিয়ান আৰু নিশা চোৰ; নকল সোণৰ নাওসহ গ্ৰেপ্তাৰ চাৰি