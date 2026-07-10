লখিমপুৰত আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰ; আৰক্ষীৰ গুলীত ধৰাশায়ী দুই অভিযুক্ত
লখিমপুৰত বৃহস্পতিবাৰে নিশা গৰজিল আৰক্ষীৰ বন্দুক । ধৰাশায়ী হ’ল দুই জালনোট সৰবৰাহকাৰী ।
Published : July 10, 2026 at 11:01 AM IST
লখিমপুৰ : এক্সন মোডত এইবাৰ লখিমপুৰ আৰক্ষী ৷ কোনোপধ্যেই যাতে কোনো জালনোট, নকল সোণৰ মাফিয়াই অপৰাধ সংঘটিত কৰি সাৰি যাব নোৱাৰে তাৰ বাবে লখিমপুৰত আৰক্ষীয়ে কঠোৰ দৃষ্টি নিক্ষেপ কৰিছে ৷
শেহতীয়া খবৰ অনুসৰি, কেইদিনমানৰ পৰা জিলাখনৰ বিভিন্ন ঠাইত লাখ লাখ জালনোট উদ্ধাৰ, সৰবৰাহকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা ঘটনাৰ পাছত বৃহস্পতিবাৰে নিশা গৰজিল উঠিল আৰক্ষীৰ বন্দুক । জানিব পৰা মতে, আৰক্ষীৰ গুলীত ধৰাশায়ী জালনোট বেহাৰ দুই মাষ্টাৰমাইণ্ড ।
আৰক্ষীৰ গুলীত আহত হয় মুকছিদুল আলম আৰু মতিবুৰ ৰহমান নামৰ দুই অভিযুক্ত ৷ সম্প্ৰতি আহত ধৃত দুই অভিযুক্ত চিকিৎসাধীন হৈ আছে ৷
আৰক্ষীৰ পৰা লাভ কৰা ঘটনাৰ বিৱৰণি মতে, কেইদিনমানৰ পূৰ্বে জিলাখনৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা বহু পৰিমাণৰ জালনোটসহ কেবাটাও সৰবৰাহকাৰীক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল ৷ বৃহস্পতিবাৰে নিশা আৰক্ষীয়ে অভিযুক্ত সৰবৰাহকাৰী ক্ৰমে মুকছিদুল আলম আৰু মতিবুৰ ৰহমানক লৈ বালিজান বালিটিকা অভিমুখে গৈ আছিল ৷
২ নং হৰিবৰ নাহৰবাৰীৰ পথ পোৱাৰ সময়তে ধৃত দুই সৰবৰাহকাৰীয়ে শৌচ-প্ৰস্ৰাৱ কৰিম বুলি আৰক্ষীক অৱগত কৰে ৷ তেতিয়া আৰক্ষীয়ে ধৃত দুয়োকে শৌচ-প্ৰস্ৰাৱ কৰোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিবলৈ লওঁতেই ঘটে অঘটন ৷ দুই অভিযুক্তই আৰক্ষীৰ পৰা অস্ত্ৰ কাঢ়ি লৈ পলাবলৈ উদ্য়ত হয় ৷ তেতিয়াই আৰক্ষী আৰু দুই অভিযুক্তৰ মাজত সংঘৰ্ষ হয় ৷ ইয়াৰ পাছতে আৰক্ষীয়ে দুই সৰবৰাহকাৰীক লক্ষ্য কৰি গুলীচালনা কৰে ৷ ফলত অভিযুক্ত সৰবৰাহকাৰী ক্ৰমে মুকছিদুল আলম আৰু মতিবুৰ ৰহমান ভৰিত গুলী লাগে ৷
আৰক্ষীৰ গুলীত আহত ক্ৰমে মুকছিদুল আলম আৰু মতিবুৰ ৰহমানক ততাতৈকে চিকিৎসাৰ চিকিৎসালয়লৈ নিয়া হয় ৷ সম্প্ৰতি দুয়োকে চিকিৎসাধীন কৰা হৈছে বুলি আৰক্ষীয়ে সগৰী কৰে ৷