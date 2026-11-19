মৰিগাঁৱত শোকাৱহ পথ দুৰ্ঘটনা, নিচাগ্ৰস্ত পিতৃৰ ভুলে প্ৰাণ ল’লে দুই সন্তানৰ
কপাহেৰাৰ ঘুমটি গাঁৱত সংঘটিত দুৰ্ঘটনাটোত দুটিকৈ কণমানি সন্তানে থিতাতে প্ৰাণ হেৰুওৱাৰ লগতে শিশু দুটিৰ মাতৃ বৰ্তমান সংকটজনক অৱস্থাত চিকিৎসাধীন হৈ আছে ।
By PTI
Published : November 19, 2026 at 9:40 PM IST
মৰিগাঁও: কাজিৰঙাৰ ৰঙাজানত সংঘটিত পথ দুৰ্ঘটনাৰ চাঞল্য মাৰ নৌযাঁওতেই ৰাজ্যত সংঘটিত হৈছে আন এক শোকাৱহ পথ দুৰ্ঘটনা ৷ যোৱা নিশা মৰিগাঁৱত সংঘটিত এক পথ দুৰ্ঘটনাত নিহত হয় দুগৰাকী শিশু ৷ মৰিগাঁও জিলাৰ অন্তৰ্গত কপাহেৰাৰ ঘুমটি গাঁৱত সংঘটিত এই মৰ্মান্তিক পথ দুৰ্ঘটনাই সমগ্ৰ অঞ্চলটোত শোকৰ ছাঁ পেলাইছে ।
জানিব পৰা মতে, সুৰাপান কৰি বাহন চলোৱাৰ ফলতেই এই শোকাৱহ দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয় । দুৰ্ঘটনাটোত একেটা পৰিয়ালৰে দুটিকৈ কণমানি সন্তানে থিতাতে প্ৰাণ হেৰুওৱাৰ লগতে শিশু দুটিৰ মাতৃ বৰ্তমান সংকটজনক অৱস্থাত চিকিৎসাধীন হৈ আছে । আনহাতে গাড়ীখন চলাই যোৱা শিশু দুটিৰ পিতৃও চিকিৎসাধীন হৈ আছে ৷
মৰিগাঁও জিলাৰ মিকিৰভেটা থানাৰ অন্তৰ্গত কপাহেৰাত যোৱা নিশা সংঘটিত এক ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাত দুটি শিশুৰ থিতাতে মৃত্যু হয়। দুৰ্ঘটনাটোত শিশু দুটিৰ মাতৃ গুৰুতৰভাৱে আহত হয় আৰু বৰ্তমান নগাঁৱৰ এখন ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ৰ আই চি ইউত (ICU) চিকিৎসাধীন হৈ আছে। আৰক্ষীৰ সূত্ৰ অনুসৰি, পিতৃয়ে অতিমাত্ৰা সুৰাপান কৰি ভূৰবন্ধাৰ পৰা ঘৰলৈ উভতি অহাৰ পথত বাহনখনৰ নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই পথৰ কাষৰ এজোপা গছত খুন্দা মৰাৰ ফলত এই কৰুণ দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয়। #Morigaon #RoadAccident #DeathNews #AkashvaniReport: Dalim— AIR News Guwahati (@airnews_ghy) November 19, 2026
প্ৰাপ্ত তথ্য অনুসৰি, নৱজ্যোতি বৰা নামৰ লোকজনে পত্নী আৰু দুই সন্তানক লগত লৈ নিশা শহুৰেকৰ ঘৰৰ পৰা নিজৰ ঘৰলৈ উভতি আহিছিল । অভিযোগ মতে, নৱজ্যোতি বৰাই সুৰাসক্ত অৱস্থাত গাড়ীখন চলাই আহিছিল । নিশা প্ৰায় ১০ বজাত কপাহেৰাৰ ঘুমটি গাঁও পোৱাৰ সময়তে তেওঁ নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই আৰু তীব্ৰ বেগত চলোৱা বাহনখনে পথৰ দাঁতিৰ এজোপা গছত প্ৰচণ্ড জোৰেৰে খুন্দা মাৰে ।
গছত খুন্দা মৰাৰ ফলত বাহনখন ক্ষতিগ্ৰস্ত হয় আৰু ঘটনাস্থলীতেই নৱজ্যোতি বৰাৰ দুই কন্যা সন্তানৰ মৃত্যু ঘটে । নিহত কণমানি দুটি হৈছে ৯ বছৰীয়া নেহা বৰা আৰু মাত্ৰ ২ মহীয়া হৰ্ষিতা বৰা ।
আনহাতে, এই দুৰ্ঘটনাটোত গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় নৱজ্যোতি বৰাৰ পত্নী জুন বৰুৱা । সংকটজনক অৱস্থাত তেওঁক ততাতৈয়াকৈ নগাঁৱৰ এখন ব্যক্তিগত হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হয় আৰু বৰ্তমান তেওঁ চিকিৎসাধীন হৈ আছে । ঘটনা সন্দৰ্ভত স্থানীয় আৰক্ষীয়ে খবৰ লাভ কৰাৰ পিছতে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ মৃতদেহ দুটা উদ্ধাৰ কৰাৰ লগতে পৰিস্থিতিৰ বুজ লয় ।
লগতে পঢ়ক: