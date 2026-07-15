হাতীৰ কাৰণে পতা মৰণফান্দত লাগি দুই শিশুৰ মৃত্যু
নুমলীগড় গ্ৰাম্য আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত মাধৱপুৰত বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হৈ দুই কণমানিৰ মৃত্যু । বন্যহস্তীক ভেটিবলৈ স্থাপন কৰা বৈদ্যুতিক তাঁৰত লাগি শিশু দুটিৰ মৃত্যু হয় ।
Published : July 15, 2026 at 8:58 PM IST
গোলাঘাট: নুমলীগড়ত সংঘটিত হৈছে এক কৰুণ ঘটনা । বৈদ্যুতিক তাঁৰত লাগি মৃত্যু ঘটিছে দুটি শিশুৰ । গোলাঘাট জিলাত বন্যহস্তীক ভেটিবলৈ স্থাপন কৰা বৈদ্যুতিক তাঁৰেই কাল হ'ল দুটা পৰিয়ালৰ । বন্যহস্তীক ভেটিবলৈ স্থাপন কৰা বৈদ্যুতিক তাঁৰত লাগি মৃত্যু হয় দুই কণমানিৰ । বন্যহস্তীক ভেটিবলৈ সৌৰ ফেন্সিঙৰ পৰিৱৰ্তে ঘৰৰ চৌহদত স্থাপন কৰিছিল বৈদ্যুতিক তাঁৰ । নিজৰ ঘৰৰ ভিতৰৰ ছুইচ বোৰ্ডৰ পৰা তেওঁলোকে বৈদ্যুতিক তাঁৰ সংযোগ কৰিছিল ।
নুমলীগড়ৰ মাধৱপুৰৰ জগদীশ ওৰাং নামৰ লোকজনৰ বাসগৃহত অবৈধভাৱে স্থাপন কৰিছিল এই বৈদ্যুতিক তাঁৰ । বুধবাৰে ঘৰত কোনো নথকা অৱস্থাত কেইবাটাও শিশুৱে তাত খেলি থাকোঁতেই জগদীশ ওৰাং নামৰ লোকজনৰ কন্যা (১১) দীপিকা ওৰাং আৰু চুবুৰীয়া হিমাংশু খাড়িয়া (৯) নামৰ শিশুটি উক্ত বৈদ্যুতিক তাঁৰত লাগি বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হৈ মৃত্যু হয় ।
স্থানীয় ৰাইজে ততাতৈয়াকৈ শিশু দুটিক নুমলীগড় বিবেকানন্দ কেন্দ্ৰ চিকিৎসালয়লৈ লৈ যায় যদিও চিকিৎসকে দুই কণমানিৰ ইতিমধ্যে মৃত্যু হোৱা বুলি ঘোষণা কৰে । বৰ্তমান ঘটনাস্থলীত বন বিভাগ আৰু নুমলীগড় আৰক্ষীৰ দল উপস্থিত হৈ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে ।
এই সম্পৰ্কে এজন স্থানীয় লোকে জানিবলৈ দিয়ে, "এজনী ছোৱালীয়ে কাৰেণ্ট লাগিছে বুলি চিঞৰ-বাখৰ কৰে । তাৰ পাছত মই লৰালৰিকৈ গৈ দেখিলোঁ যে কণমানি ল'ৰাটোৰ হাতখন বৈদ্যুতিক তাঁৰত লাগি আছে । আৰু ছোৱালী এজনী ল'ৰাজনৰ গাত লাগি আছে । ঘৰৰ ভিতৰৰ পৰা বৈদ্যুতিক তাঁৰ বাহিৰত লগোৱা আছিল । কণমানিকেইটাই খেলি থাকোঁতে বৈদ্যুতিক তাঁৰত লাগিছে ।"
লগতে পঢ়ক: ধিঙৰ ধনিয়াভেটিত শোকাৱহ ঘটনা, পথৰ ফলক ভাঙি দুই শিশুৰ মৃত্যু