গাড়ীচোৰক উদ্দেশ্যি চলিল অসম আৰক্ষীৰ গুলী, থিতাতে নিহত দুজন
অস্ত্ৰধাৰী গাড়ীচোৰৰ বিৰুদ্ধে সোণাপুৰ আৰক্ষীয়ে এই অভিযান চলাইছিল ।
Published : September 3, 2026 at 9:51 AM IST
সোণাপুৰ: গুৱাহাটী মহানগৰীৰ পাশ্বৱৰ্তী সোণাপুৰত গৰজিল অসম আৰক্ষীৰ বন্দুক ৷ সোণাপুৰ থানাৰ অন্তৰ্গত মৰকদোলাত বৃহস্পতিবাৰে পুৱা এক গুলীচালনাৰ ঘটনা সংঘটিত হয় ৷ আৰক্ষীৰ গুলীত দুটাকৈ গাড়ীচোৰ থিতাতে নিহত হয় । অস্ত্ৰধাৰী গাড়ীচোৰৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীয়ে এই অভিযান চলাইছিল ।
নিহত চোৰ দুটা ক্ৰমে চাইদুল আলম লস্কৰ আৰু বাবুল সিং বুলি চিনাক্ত ৷ ছাইদুল আলম লস্কৰৰ ঘৰ কাছাৰত হোৱাৰ বিপৰীতে বাবু সিঙৰ ঘৰ মণিপুৰৰ ইম্ফলত । চোৰ দুটাৰ পৰা আৰক্ষীয়ে দুটা পিষ্টল, ম’বাইল ফোনৰ লগতে গাড়ী চুৰি কাৰ্যত ব্যৱহৃত একাংশ সামগ্ৰী জব্দ কৰে ৷ সম্প্ৰতি চোৰ দুটাৰ মৃতদেহ সোণাপুৰ জিলা চিকিৎসালয়ত ৰখা হৈছে । ঘটনাটোক লৈ ইতিমধ্যে আৰক্ষীৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে ৷
অধিক তথ্যৰ অপেক্ষাত...
লগতে পঢ়ক: ৰাজ্যত পুনৰ বানত এজনৰ মৃত্যু, মৃতকৰ সংখ্যা ১০৮ জনলৈ বৃদ্ধি