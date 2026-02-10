সীমাৰ পৰিধি নেওচি জুবিনময় যাত্ৰা, জুবিন ক্ষেত্ৰত দুই অষ্ট্ৰেলিয়ান মহিলা

সীমাৰ পৰিধি নেওচি জুবিনময় যাত্ৰা, জুবিন ক্ষেত্ৰত দুই অষ্ট্ৰেলিয়ান মহিলা
আকৌ এবাৰ পৰিস্ফুট প্ৰাণৰ শিল্পীৰ জনপ্ৰিয়তা । জুবিন ক্ষেত্ৰ দৰ্শন কৰিবলৈ দুগৰাকী অষ্ট্ৰেলিয়ান মহিলা ।
Published : February 10, 2026 at 7:18 PM IST
সোণাপুৰ: অসমীয়াৰ হিয়াৰ আমঠু, প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতি থকা অগাধ প্ৰেম আৰু সন্মান কেৱল অসমতে সীমাৱদ্ধ হৈ থকা নাই, ই অতিক্ৰম কৰিছে দেশৰ ভৌগোলিক পৰিসীমাও । শেহতীয়াকৈ গুৱাহাটীৰ 'জুবিন ক্ষেত্ৰ'ত দেখিবলৈ পোৱা গ'ল এক ব্যতিক্ৰমী দৃশ্য । যি সময়ত শিল্পীগৰাকীৰ পত্নী গৰিমা গাৰ্গ, জুবিন ফেন ক্লাবৰ সদস্যসকল আৰু স্থানীয় ৰাইজে জুবিন ক্ষেত্ৰৰ চাফ-চিকুণ কাৰ্যত ব্যস্ত আছিল, ঠিক সেই সময়তে তাত উপস্থিত হ'লহি সুদূৰ অষ্ট্ৰেলিয়াৰ পৰা অহা দুগৰাকী ভদ্ৰ মহিলা ।
ভক্তিৰে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অৰ্পণ:
অষ্ট্ৰেলিয়াৰ পৰা অহা এই পৰ্যটক দুগৰাকীয়ে জুবিন ক্ষেত্ৰত উপস্থিত হৈ শিল্পীগৰাকীৰ প্ৰতি গভীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে । অসমৰ সংস্কৃতি আৰু জুবিন গাৰ্গৰ জনপ্ৰিয়তাই তেওঁলোকক ইমানেই আকৃষ্ট কৰিছিল যে তেওঁলোকে নিজ চকুৰে এই স্থান দৰ্শন কৰাৰ হেঁপাহ দমাব নোৱাৰিলে ।
সংবাদ মাধ্যমৰে বিদেশী মহিলা দুগৰাকীৰ সৈতে বাৰ্তালাপ কৰাত তেওঁলোকে উল্লেখ কৰে,"আমি অষ্ট্ৰেলিয়াৰ পৰা ডনবস্ক' বিশ্ববিদ্যালয়লৈ বিশেষ কামত আহিছোঁ । ইয়াত থকাৰ সময়তে জুবিন গাৰ্গৰ বিষয়ে জানিব পাৰি জুবিন ক্ষেত্ৰলৈ আহিলোঁ । তেওঁৰ বিষয়ে মই হয়তো বহুত বেছি নাজানিছিলোঁ, কিন্তু এতিয়া তেওঁৰ বিষয়ে অধিক জানিবলৈ মই খুবেই আগ্ৰহী । তেওঁক বুজিবলৈ আৰু জানিবলৈ ইয়েই এক অনন্য স্থান । অসমৰ মানুহে জুবিন গাৰ্গক যিদৰে পূজা কৰে আৰু এজন গুৰুত্বপূৰ্ণ ব্যক্তি হিচাপে সদায় বিবেচনা কৰে, সেয়া সঁচাকৈয়ে অতুলনীয় । জুবিন গাৰ্গ কেৱল এজন শিল্পীয়েই নহয়, তেওঁ ভাৰতীয় আৰু বিশেষকৈ অসমীয়া সংস্কৃতিৰ এজন মহান প্ৰতিনিধি ।"
জুবিন ক্ষেত্ৰৰ উন্নয়ন আৰু পৰিষ্কাৰ-পৰিচ্ছন্নতাৰ বাবে গৰিমা গাৰ্গ আৰু অনুৰাগীসকলে চলাই থকা প্ৰচেষ্টাৰ মাজতে বিদেশী পৰ্যটকৰ এনে আগমন আৰু মন্তব্যই সকলোকে উৎসাহিত কৰি তুলিছে । ইয়াৰ দ্বাৰা পুনৰ প্ৰমাণিত হ'ল যে সংগীত আৰু শিল্পৰ কোনো ভাষা নাই আৰু এজন প্ৰকৃত শিল্পীয়ে বিশ্বৰ যিকোনো প্ৰান্তৰ মানুহৰ হৃদয় জয় কৰিব পাৰে ।