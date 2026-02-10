ETV Bharat / state

সীমাৰ পৰিধি নেওচি জুবিনময় যাত্ৰা, জুবিন ক্ষেত্ৰত দুই অষ্ট্ৰেলিয়ান মহিলা

আকৌ এবাৰ পৰিস্ফুট প্ৰাণৰ শিল্পীৰ জনপ্ৰিয়তা । জুবিন ক্ষেত্ৰ দৰ্শন কৰিবলৈ দুগৰাকী অষ্ট্ৰেলিয়ান মহিলা ।

Two Australian women came to see Zubeen Khetro in Sonapur
জুবিন ক্ষেত্ৰত দুই অষ্ট্ৰেলিয়ান মহিলা (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : February 10, 2026 at 7:18 PM IST

2 Min Read
সোণাপুৰ: অসমীয়াৰ হিয়াৰ আমঠু, প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতি থকা অগাধ প্ৰেম আৰু সন্মান কেৱল অসমতে সীমাৱদ্ধ হৈ থকা নাই, ই অতিক্ৰম কৰিছে দেশৰ ভৌগোলিক পৰিসীমাও । শেহতীয়াকৈ গুৱাহাটীৰ 'জুবিন ক্ষেত্ৰ'ত দেখিবলৈ পোৱা গ'ল এক ব্যতিক্ৰমী দৃশ্য । যি সময়ত শিল্পীগৰাকীৰ পত্নী গৰিমা গাৰ্গ, জুবিন ফেন ক্লাবৰ সদস্যসকল আৰু স্থানীয় ৰাইজে জুবিন ক্ষেত্ৰৰ চাফ-চিকুণ কাৰ্যত ব্যস্ত আছিল, ঠিক সেই সময়তে তাত উপস্থিত হ'লহি সুদূৰ অষ্ট্ৰেলিয়াৰ পৰা অহা দুগৰাকী ভদ্ৰ মহিলা ।

ভক্তিৰে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অৰ্পণ:

জুবিন ক্ষেত্ৰত দুই অষ্ট্ৰেলিয়ান মহিলা (ETV Bharat Assam)

অষ্ট্ৰেলিয়াৰ পৰা অহা এই পৰ্যটক দুগৰাকীয়ে জুবিন ক্ষেত্ৰত উপস্থিত হৈ শিল্পীগৰাকীৰ প্ৰতি গভীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে । অসমৰ সংস্কৃতি আৰু জুবিন গাৰ্গৰ জনপ্ৰিয়তাই তেওঁলোকক ইমানেই আকৃষ্ট কৰিছিল যে তেওঁলোকে নিজ চকুৰে এই স্থান দৰ্শন কৰাৰ হেঁপাহ দমাব নোৱাৰিলে ।

Two Australian women came to see Zubeen Khetro in Sonapur
ভক্তিৰে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অৰ্পণ কৰিলে দুই অষ্ট্ৰেলিয়ান মহিলাই (ETV Bharat Assam)

সংবাদ মাধ্যমৰে বিদেশী মহিলা দুগৰাকীৰ সৈতে বাৰ্তালাপ কৰাত তেওঁলোকে উল্লেখ কৰে,"আমি অষ্ট্ৰেলিয়াৰ পৰা ডনবস্ক' বিশ্ববিদ্যালয়লৈ বিশেষ কামত আহিছোঁ । ইয়াত থকাৰ সময়তে জুবিন গাৰ্গৰ বিষয়ে জানিব পাৰি জুবিন ক্ষেত্ৰলৈ আহিলোঁ । তেওঁৰ বিষয়ে মই হয়তো বহুত বেছি নাজানিছিলোঁ, কিন্তু এতিয়া তেওঁৰ বিষয়ে অধিক জানিবলৈ মই খুবেই আগ্ৰহী । তেওঁক বুজিবলৈ আৰু জানিবলৈ ইয়েই এক অনন্য স্থান । অসমৰ মানুহে জুবিন গাৰ্গক যিদৰে পূজা কৰে আৰু এজন গুৰুত্বপূৰ্ণ ব্যক্তি হিচাপে সদায় বিবেচনা কৰে, সেয়া সঁচাকৈয়ে অতুলনীয় । জুবিন গাৰ্গ কেৱল এজন শিল্পীয়েই নহয়, তেওঁ ভাৰতীয় আৰু বিশেষকৈ অসমীয়া সংস্কৃতিৰ এজন মহান প্ৰতিনিধি ।"

Two Australian women came to see Zubeen Khetro in Sonapur
জুবিন ক্ষেত্ৰ অষ্ট্ৰেলিয়ান মহিলাক আদৰণি (ETV Bharat Assam)

জুবিন ক্ষেত্ৰৰ উন্নয়ন আৰু পৰিষ্কাৰ-পৰিচ্ছন্নতাৰ বাবে গৰিমা গাৰ্গ আৰু অনুৰাগীসকলে চলাই থকা প্ৰচেষ্টাৰ মাজতে বিদেশী পৰ্যটকৰ এনে আগমন আৰু মন্তব্যই সকলোকে উৎসাহিত কৰি তুলিছে । ইয়াৰ দ্বাৰা পুনৰ প্ৰমাণিত হ'ল যে সংগীত আৰু শিল্পৰ কোনো ভাষা নাই আৰু এজন প্ৰকৃত শিল্পীয়ে বিশ্বৰ যিকোনো প্ৰান্তৰ মানুহৰ হৃদয় জয় কৰিব পাৰে ।

