ETV Bharat / state

আঁহতগুৰিৰ দুজন অসমীয়া যুৱকৰ অসমীয়াগিৰি! হাতৰ বিদ্যা থাকিলে ভোকত মৰিব নালাগে...

চৰকাৰী চাকৰি বা আন তেনে সুচল সংস্থাপনৰ আশাত ৰৈ নাথাকি প্ৰবল আত্মবিশ্বাস, নিষ্ঠা আৰু সাহসেৰে জীৱিকা অৰ্জন কৰিছে জোন দাস আৰু বাবুল দাসে ।

Two Assamese youths set an example of work culture through a salon
আঁহতগুৰিৰ দুজন অসমীয়া যুৱকৰ অসমীয়াগিৰী (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 7, 2026 at 7:45 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

মৰিগাঁও: ‘‘আজিৰ অসমীয়াই সংগ্ৰাম নকৰিলে অসমতে ভগনীয়া হ'ব..!’’ সুধাকণ্ঠ ড৹ ভূপেন হাজৰিকাই তাহানিতেই এটি গীতৰ জৰিয়তে অসমীয়া জাতিক সজাগ, সচেতন তথা কৰ্মমুখী হ’বলৈ সকীয়াই দিছিল ৷ ‘বজাৰো আমাৰ, পথাৰো আমাৰ’ বুলি আমি শ্ল’গান দিওঁ ঠিকেই, কিন্তু আমাৰ সিংহভাগেই এটা চাকৰিৰ পিছত দৌৰি ফুৰোঁ ৷ কাৰণ আমাক লাগে এক স্থানী উপাৰ্জনৰ পথ ৷

‘বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মী’ এইটো এটা প্ৰখ্যাত প্ৰবচন ৷ অসমত মাণিক চন্দ্ৰ বৰুৱা, সাউদ ভোলানাথ বৰুৱা আদিৰ দৰে অসংখ্য ব্যৱসায়িক আদৰ্শ আছে ৷ কিন্তু বৰ্তমান সময়ত অসমৰ বজাৰখন লাহে লাহে অসমীয়াৰ হাতৰ পৰা ওলাই যোৱা বুলি বহুতেই চিন্তা ব্যক্ত কৰা দেখা যায় ৷

আঁহতগুৰিৰ দুজন অসমীয়া যুৱকৰ অসমীয়াগিৰী (ETV Bharat)

চাকৰিৰ পিছত দৌৰি আমাৰ বহুতেই যেন কৃষিকৰ্ম, ব্যৱসায় আদি উপাৰ্জনৰ পথবোৰ পৰিহাৰ কৰিবলৈ ধৰিছে ৷ আমাৰ ইয়াত চুলি কটা, দা-কটাৰী গঢ়া, লেপ-তুলী চিলোৱা কামবোৰত অসমীয়া মানুহ কমেইহে দেখা যায় ৷ এইবোৰ কামৰ বাবে আমি এতিয়া বহিঃৰাজ্যৰ পৰা অহা একাংশ মানুহৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল হ’বলগীয়া হৈছে ৷

তাৰ মাজতো অৱশ্যে অসমৰ বহু অঞ্চলত কিছুমান অসমীয়া লোকে চুলি কটা, দা-কটাৰী গঢ়া আদি কামবোৰ উপাৰ্জনৰ পথ হিচাপে বাচি লৈছে ৷ চৰকাৰী চাকৰি বা আন তেনে সুচল সংস্থাপনৰ আশাত ৰৈ নাথাকি প্ৰবল আত্মবিশ্বাস, নিষ্ঠা আৰু সাহসেৰে এনেবোৰ বিকল্প গ্ৰহণ কৰি জীৱিকা অৰ্জন কৰিছে বহুজনে ৷

তেনে এক বিকল্প গ্ৰহণ কৰি আহঁতগুৰি চাৰিআলিৰ দুই যুৱক জোন দাস আৰু বাবুল দাসে স্বাৱলম্বিতাৰ সুন্দৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে । অসমত ‘অসমীয়াগিৰি’ চলিব লাগে বুলি মাজে মাজে এক দাবী শুনা যায় ৷ এই দুই যুৱকে কেৱল ‘কথাৰে নহয়, কৰ্মৰে অসমীয়াগিৰী’ কৰি অঞ্চলটোত আৰম্ভ কৰিছে এক কৰ্ম সংস্কৃতিৰ বিপ্লৱ ।

আহঁতগুৰি চাৰিআলিত দুয়োৰে যৌথ প্ৰচেষ্টাত গঢ়ি উঠিছে ‘আই চেলুন’ নামৰ এখন আধুনিক চেলুন । কোনো চৰকাৰী অনুদান বা চাকৰিৰ বাবে হাহাকাৰ নকৰি, নিজৰ দক্ষতাখিনিক সঠিক দিশত ব্যৱহাৰ কৰি তেওঁলোকে মুকলি কৰিলে জীৱিকাৰ নতুন পথ । বৰ্তমান এই চেলুনখন কেৱল তেওঁলোকৰ উপাৰ্জনৰ বাবে এক মাধ্যমেই হৈ থকা নাই, বৰঞ্চ অঞ্চলটোৰ অন্যান্য কাৰ্যক্ষম কিন্তু পথহাৰা যুৱক-যুৱতীসকলৰ বাবেও এক সৱল দিশদৰ্শক স্বৰূপ হৈ পৰিছে ।

জোন আৰু বাবুলৰ এই কৰ্মস্পৃহাক লৈ এতিয়া সমগ্ৰ আহঁতগুৰি অঞ্চলতে এক ইতিবাচক বাতাবৰণ সৃষ্টি হৈছে । স্থানীয় সচেতন ৰাইজে দুয়োৰে নিষ্ঠাক ভূয়সী প্ৰশংসা কৰিছে । এই সন্দৰ্ভত স্থানীয় শিক্ষক উৎপল দাস ওৰফে পাপু দাসে দুয়োকে উৎসাহিত কৰি কয় যে, ইচ্ছা, পৰিশ্ৰম আৰু আত্মবিশ্বাস থাকিলে কোনো কামেই সৰু নহয় আৰু সমাজত কাৰো আগত হাত নপতাকৈ নিজৰ ভৰিত থিয় হৈ জীৱন গঢ়িব পাৰি সেই কথা জোন আৰু বাবুলে প্ৰমাণ কৰি দেখুৱালে ।

এই সন্দৰ্ভত জোন দাসে কয়, ‘‘স্থানীয় শিক্ষক পাপু দাসৰ অনুপ্ৰেৰণাত আমি কামটো কৰিবলৈ সুযোগ পাইছোঁ ৷ ৰাইজৰ পৰাও যথেষ্ট সহযোগিতা লাভ কৰিছোঁ ৷ মানুহে কয় চেলনুৰ কাম বিহাৰীয়ে কৰে, আগতে বিহাৰীয়ে কৰিছিল আজিকালি আমাৰ অসমীয়া ল’ৰায়ো কৰিবলৈ লৈছে ৷ আগতেও কৰিবলৈ বিচাৰিছিল, কিন্তু এটা সমস্যা হয়, ওচৰ-চুবুৰীয়া মানুহৰ পৰা উৎসাহ নাপায় ৷ সাধাৰণ কাম বুলি ভাবে ৷ কিন্তু সাধাৰণ কামত টকা বেছি আছে ৷’’

‘‘বজাৰত আগতে আন মানুহে বেপাৰ কৰিছিল ৷ এতিয়া বহু ল’ৰা ওলাই আহিছে ৷ এতিয়া ঘৰতো মানা নকৰে ৷ চাকৰিতকৈ এখন চেলুনত অধিক উপাৰ্জন কৰিব পাৰি ৷ এই কামৰ প্ৰতি যদি কোনো যুৱক আগ্ৰহী হয়, তেন্তে তেওঁলোক আগবাঢ়ি আহিব লাগে ৷’’ তেওঁ লগতে কয় ৷

আজিকালিৰ সময়ত কৰ্মসংস্থানৰ অভাৱ বুলি আক্ষেপ কৰাসকলৰ বাবে জোন দাস আৰু বাবুল দাসৰ এই পদক্ষেপ এক ডাঙৰ উৎসাহ । সবল মানসিকতা আৰু কঠোৰ পৰিশ্ৰমেৰে জীৱনৰ খোজ সুচল কৰা এই দুই যুৱকৰ যাত্ৰাই অসমৰ নৱপ্ৰজন্মক স্বাৱলম্বী হোৱাৰ দিশত বহু পৰিমাণে অনুপ্ৰাণিত কৰিব ।

লগতে পঢ়ক: গুৱাহাটীৰ অন্বেষা-গৌৰৱৰ থলুৱা উপাদানৰে গঢ়া সপোনৰ ব্যৱসায়

TAGGED:

অসমীয়া জাতি
আহঁতগুৰি
অসমীয়াগিৰী
ASSAMESE SALON
ASSAMESE WORK CULTURE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.