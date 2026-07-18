সোণম ৱাংচুকৰ ছবি আঁকিবলৈ চেষ্টা কৰা দুই যুৱকক গ্ৰেপ্তাৰ আৰক্ষীৰ
ৰাজহুৱা সম্পত্তি নষ্ট কৰাৰ অপৰাধ ৷ শিল্পীৰ বিৰোধিতা ৷
Published : July 18, 2026 at 4:47 PM IST
গুৱাহাটী: সমাজকৰ্মী, পৰিৱেশবিদ, বিজ্ঞানী সোণম ৱাংচুকৰ ছবি আঁকিবলৈ চেষ্টা কৰাৰ অভিযোগত গুৱাহাটী মহানগৰীত দুই যুৱকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে ৷ অভিযোগ অনুসৰি, অনুমতি অবিহনে ৰাজহুৱা সম্পত্তি নষ্ট কৰি সোণম ৱাংচুকৰ ছবি অংকন কৰাৰ অভিযোগত দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে চৰকাৰী চাৰু কাৰু কলা মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ নকুল মিলি আৰু গৌৰৱ সিঙক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ।
ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত কামৰূপ(ম) উপ-আৰক্ষী আয়ুক্ত হিৰণ্য কুমাৰ বৰ্মনে কয়,"নিশা জ্যোতি-বিষ্ণু প্ৰেক্ষাগৃহলৈ যোৱা পথৰ দেৱালত ছবি অংকন কৰি থকাৰ সময়ত নকুল মিলি আৰু গৌৰৱ সিঙক দিছপুৰ থানাই গ্ৰেপ্তাৰ কৰে । ৰাজহুৱা সম্পত্তি নষ্ট কৰাৰ অভিযোগত যুৱক দুজনৰ বিৰুদ্ধে দিছপুৰ থানাত ৫২৪/২৬ নম্বৰত গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে । নিশা টহলদাৰী আৰক্ষীয়ে দেৱালত ৰং কৰি থকা অৱস্থাত আটক কৰিছিল । তেওঁলোকে সোণম ৱাংচুকৰ ছবি অংকণ কৰি থকা বুলি কৈছিল ।"
তেওঁ লগতে কয়, "মন গ'লেই কোনেও ৰাজহুৱা সম্পত্তি বিনষ্ট কৰিব নোৱাৰিব । জাননী জাৰি কৰি আজি দুয়োজন যুৱকক যাবলৈ দিয়া হ'ব । বশিষ্ঠ উৰণসেতুৰ তলত ছবি অংকন কৰাক লৈ বশিষ্ঠ থানাত এটা গোচৰ ৰুজু হৈছে । তাৰ তদন্ত অব্যাহত আছে । চৰকাৰী অনুমতি অবিহনে ৰাজহুৱা স্থানত জধেমধে দেৱাল লিখন বা ছবি অংকন কৰিব নোৱাৰিব । এই নিৰ্দেশনা উলংঘা কৰাৰ বাবেই তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব ।"
এই সন্দৰ্ভত কাৰ্টুনিষ্ট নিতুপৰ্ণ ৰাজবংশীয়ে কয়, "ছবি অঁকাটো এটা ক'লা ৷ সেইটো কেনেকৈ অপৰাধ হ'ব পাৰে । চৰকাৰৰ আচলতে শিল্পীক লৈ সমস্যা নহয়, সমস্যা হৈছে বিষয়টোক লৈ । বাংচুককে শিক্ষা ব্যৱস্থাত দুৰ্নীতিৰ বিৰোধী কৰি অনশন কৰি আহিছে । শিল্পী দুজনে যদি গছ, চৰাই ছবি অংকন কৰা হ'লে আটক নকৰিলেহেঁতেন । ৱাংচুকৰ ছবি আঁকিবলৈ যোৱাৰ বাবে গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল, সোণম বাংচুকক লৈহে সমস্যাটো ।"
তেওঁ লগতে কয়, "অনুমতি লাগিব বুলিতো আমি কোনো জাননী জাৰি কৰা দেখা নাই । দেৱালত ছবি এখন অংকন কৰিলে কেনেকৈ দেৱালখন নষ্ট কৰা হ'ব । দেৱালৰ সৌন্দৰ্য বৃদ্ধি হয় । কোনোবাই যদি দেৱালখনত পিকাইছে বা ভাগিছে তেতিয়া ৰাজহুৱা সম্পত্তি নষ্ট কৰা হ'ব ।"
শিল্পী নিখিলেশ্বৰ বৰুৱাই কয়, "ছবি, কবিতালৈ ভয় কৰে চৰকাৰে । ৰাজহুৱা সম্পত্তি নষ্ট কৰাৰ অভিযোগত ছাত্ৰ দুজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে । ৰাজহুৱা সম্পত্তিবোৰ কাৰ ? সেইবোৰ ৰাইজৰ, ৰাইজে তাত ছবি অংকন কৰিব পাৰে । যদি লেতেৰা কৰে, অশালীন কাম কৰে তাত বাধা দিয়ক । এজন মানুহৰ ছবি অঁকাত কি আপত্তি আছে । ইমান কিহৰ ভয় ।"
চিত্ৰ শিল্পী মাৰ্চেল বৰুৱাই কয়, "যুৱক দুজনক আটক কৰিছে সেইটো হ'ব নালাগিছিল । ছবি আঁকিলে কেনেকৈ দেৱাল নষ্ট হ'ব পাৰে । পোষ্টাৰ লগাইছে, পিক পেলাইছে তেতিয়া দেৱাল নষ্ট হ'ব পাৰে । দেৱালখনৰ চিত্ৰ অংকন কৰিলে নষ্ট হ'ব নোৱাৰে, সৌন্দৰ্য বৃদ্ধিহে হয় । ইয়াৰ পৰা বুজিব পাৰি চৰকাৰে ছবিক লৈ ভয় খোৱা বুলি ভাবিম ।"
উল্লেখ্য যে, দিল্লীৰ যন্তৰ-মন্তৰত শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ বাবে আমৰণ অনশনত বহা সোণম ৱাংচুকৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা জনাই আৰু তেওঁৰ আদৰ্শক সমৰ্থন কৰিবলৈ দুই যুৱকে শুকুৰবাৰে নিশা জ্যোতি-বিষ্ণু প্ৰেক্ষাগৃহলৈ যোৱা পথৰ দেৱালত ৱাংচুকৰ ছবি আঁকি থকা অৱস্থাতে আটক কৰিছিল আৰক্ষীয়ে । শনিবাৰে দুই যুৱকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে ৷ ইয়াৰ পিছতেই শিল্পী সমাজৰ মাজত প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে ।
লগতে পঢ়ক: লাচিত বৰফুকনৰ জীৱনভিত্তিক বৃহৎ বাজেটৰ ছবি: কি কয় অসমৰ পৰিচালকে