ETV Bharat / state

সোণম ৱাংচুকৰ ছবি আঁকিবলৈ চেষ্টা কৰা দুই যুৱকক গ্ৰেপ্তাৰ আৰক্ষীৰ

ৰাজহুৱা সম্পত্তি নষ্ট কৰাৰ অপৰাধ ৷ শিল্পীৰ বিৰোধিতা ৷

Dispur Police
ৱাংচুকৰ ছবি আঁকিবলৈ চেষ্টা কৰা দুই যুৱক গ্ৰেপ্তাৰ দিছপুৰ আৰক্ষীৰ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 18, 2026 at 4:47 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: সমাজকৰ্মী, পৰিৱেশবিদ, বিজ্ঞানী সোণম ৱাংচুকৰ ছবি আঁকিবলৈ চেষ্টা কৰাৰ অভিযোগত গুৱাহাটী মহানগৰীত দুই যুৱকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে ৷ অভিযোগ অনুসৰি, অনুমতি অবিহনে ৰাজহুৱা সম্পত্তি নষ্ট কৰি সোণম ৱাংচুকৰ ছবি অংকন কৰাৰ অভিযোগত দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে চৰকাৰী চাৰু কাৰু কলা মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ নকুল মিলি আৰু গৌৰৱ সিঙক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ।

ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত কামৰূপ(ম) উপ-আৰক্ষী আয়ুক্ত হিৰণ্য কুমাৰ বৰ্মনে কয়,"নিশা জ্যোতি-বিষ্ণু প্ৰেক্ষাগৃহলৈ যোৱা পথৰ দেৱালত ছবি অংকন কৰি থকাৰ সময়ত নকুল মিলি আৰু গৌৰৱ সিঙক দিছপুৰ থানাই গ্ৰেপ্তাৰ কৰে । ৰাজহুৱা সম্পত্তি নষ্ট কৰাৰ অভিযোগত যুৱক দুজনৰ বিৰুদ্ধে দিছপুৰ থানাত ৫২৪/২৬ নম্বৰত গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে । নিশা টহলদাৰী আৰক্ষীয়ে দেৱালত ৰং কৰি থকা অৱস্থাত আটক কৰিছিল । তেওঁলোকে সোণম ৱাংচুকৰ ছবি অংকণ কৰি থকা বুলি কৈছিল ।"

ৱাংচুকৰ ছবি আঁকিবলৈ চেষ্টা কৰা দুই যুৱক গ্ৰেপ্তাৰ দিছপুৰ আৰক্ষীৰ (ETV Bharat Assam)

তেওঁ লগতে কয়, "মন গ'লেই কোনেও ৰাজহুৱা সম্পত্তি বিনষ্ট কৰিব নোৱাৰিব । জাননী জাৰি কৰি আজি দুয়োজন যুৱকক যাবলৈ দিয়া হ'ব । বশিষ্ঠ উৰণসেতুৰ তলত ছবি অংকন কৰাক লৈ বশিষ্ঠ থানাত এটা গোচৰ ৰুজু হৈছে । তাৰ তদন্ত অব্যাহত আছে । চৰকাৰী অনুমতি অবিহনে ৰাজহুৱা স্থানত জধেমধে দেৱাল লিখন বা ছবি অংকন কৰিব নোৱাৰিব । এই নিৰ্দেশনা উলংঘা কৰাৰ বাবেই তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব ।"

এই সন্দৰ্ভত কাৰ্টুনিষ্ট নিতুপৰ্ণ ৰাজবংশীয়ে কয়, "ছবি অঁকাটো এটা ক'লা ৷ সেইটো কেনেকৈ অপৰাধ হ'ব পাৰে । চৰকাৰৰ আচলতে শিল্পীক লৈ সমস্যা নহয়, সমস্যা হৈছে বিষয়টোক লৈ । বাংচুককে শিক্ষা ব্যৱস্থাত দুৰ্নীতিৰ বিৰোধী কৰি অনশন কৰি আহিছে । শিল্পী দুজনে যদি গছ, চৰাই ছবি অংকন কৰা হ'লে আটক নকৰিলেহেঁতেন । ৱাংচুকৰ ছবি আঁকিবলৈ যোৱাৰ বাবে গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল, সোণম বাংচুকক লৈহে সমস্যাটো ।"

Dispur Police
দিছপুৰ আৰক্ষীৰ জালত ৱাংচুকৰ ছবি অঁকাৰ চেষ্টা কৰা যুৱক (ETV Bharat Assam)

তেওঁ লগতে কয়, "অনুমতি লাগিব বুলিতো আমি কোনো জাননী জাৰি কৰা দেখা নাই । দেৱালত ছবি এখন অংকন কৰিলে কেনেকৈ দেৱালখন নষ্ট কৰা হ'ব । দেৱালৰ সৌন্দৰ্য বৃদ্ধি হয় । কোনোবাই যদি দেৱালখনত পিকাইছে বা ভাগিছে তেতিয়া ৰাজহুৱা সম্পত্তি নষ্ট কৰা হ'ব ।"

Dispur Police
দিছপুৰ আৰক্ষীৰ জালত ৱাংচুকৰ ছবি অঁকাৰ চেষ্টা কৰা যুৱক (ETV Bharat Assam)

শিল্পী নিখিলেশ্বৰ বৰুৱাই কয়, "ছবি, কবিতালৈ ভয় কৰে চৰকাৰে । ৰাজহুৱা সম্পত্তি নষ্ট কৰাৰ অভিযোগত ছাত্ৰ দুজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে । ৰাজহুৱা সম্পত্তিবোৰ কাৰ ? সেইবোৰ ৰাইজৰ, ৰাইজে তাত ছবি অংকন কৰিব পাৰে । যদি লেতেৰা কৰে, অশালীন কাম কৰে তাত বাধা দিয়ক । এজন মানুহৰ ছবি অঁকাত কি আপত্তি আছে । ইমান কিহৰ ভয় ।"

চিত্ৰ শিল্পী মাৰ্চেল বৰুৱাই কয়, "যুৱক দুজনক আটক কৰিছে সেইটো হ'ব নালাগিছিল । ছবি আঁকিলে কেনেকৈ দেৱাল নষ্ট হ'ব পাৰে । পোষ্টাৰ লগাইছে, পিক পেলাইছে তেতিয়া দেৱাল নষ্ট হ'ব পাৰে । দেৱালখনৰ চিত্ৰ অংকন কৰিলে নষ্ট হ'ব নোৱাৰে, সৌন্দৰ্য বৃদ্ধিহে হয় । ইয়াৰ পৰা বুজিব পাৰি চৰকাৰে ছবিক লৈ ভয় খোৱা বুলি ভাবিম ।"

উল্লেখ্য যে, দিল্লীৰ যন্তৰ-মন্তৰত শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ বাবে আমৰণ অনশনত বহা সোণম ৱাংচুকৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা জনাই আৰু তেওঁৰ আদৰ্শক সমৰ্থন কৰিবলৈ দুই যুৱকে শুকুৰবাৰে নিশা জ্যোতি-বিষ্ণু প্ৰেক্ষাগৃহলৈ যোৱা পথৰ দেৱালত ৱাংচুকৰ ছবি আঁকি থকা অৱস্থাতে আটক কৰিছিল আৰক্ষীয়ে । শনিবাৰে দুই যুৱকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে ৷ ইয়াৰ পিছতেই শিল্পী সমাজৰ মাজত প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে ।

লগতে পঢ়ক: লাচিত বৰফুকনৰ জীৱনভিত্তিক বৃহৎ বাজেটৰ ছবি: কি কয় অসমৰ পৰিচালকে

TAGGED:

সোণম ৱাংচুক
দিছপুৰ আৰক্ষী
দুই যুৱকক গ্ৰেপ্তাৰ আৰক্ষীৰ
জ্যোতি বিষ্ণু প্ৰেক্ষাগৃহ
DISPUR POLICE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.