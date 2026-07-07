বিজেপি বিধায়কৰ নাম লৈ ৰাস্তাত বৰমতা দেখুওৱা দুই যুৱকক গ্ৰেপ্তাৰ

বিজেপি বিধায়কৰ নাম লৈ ৰাস্তাত বৰমতা দেখুওৱা দুই যুৱকক গ্ৰেপ্তাৰ
মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক'লে- "বিজেপিৰ সৈতে অভিযুক্তৰ কোনো সম্পৰ্ক নাই । যিয়ে এনে কাৰ্যত লিপ্ত হ’ব তেওঁ আইনৰ সম্পূৰ্ণ শক্তিৰ সন্মুখীন হ’ব লাগিব ।"
Published : July 7, 2026 at 8:55 PM IST
গুৱাহাটী: গুৱাহাটী মহানগৰীৰ মহাৰাজ পৃথু উৰণসেতুত সংঘটিত 'Road Rage' (গাড়ী চালকৰ হিংসাত্মক আৰু আক্ৰমণাত্মক আচৰণ বা পথ হিংসা)ৰ ঘটনাত জড়িত দুজনক গ্ৰেপ্তাৰ । গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে অভিলাষ দত্ত আৰু মেৰীন তালুকদাৰ । শিলচৰৰ যুৱক অৰ্ঘদীপ ৰয়ক উৰণসেতুত বাহনেৰে অ'ভাৰটেক কৰাৰ বাবে আগভেটি ধৰি প্ৰহাৰ কৰিছিল অভিলাষ দত্ত আৰু মেৰীন তালুকদাৰৰ লগতে আন এজনে ।
অৰ্ঘদীপৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত লতাশিল থানাত দুয়োজনৰ বিৰুদ্ধে ১২৬(২), ১১৮(১),৩(৫) ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতাৰ ধাৰাৰ অধীনত ৪৫/২৬ নম্বৰত গোচৰ ৰুজু হয় । উক্ত গোচৰৰ ভিত্তিতে ৬ জুলাইত দুয়োজনকে লতাশিল আৰক্ষীয়ে তলৱ কৰিছিল । তাৰ পিছত ৬ জুলাইৰ নিশাতে দুয়োজনকে লতাশিল আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে । গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা অভিলাষ দত্তই নিজকে বিজেপিৰ দক্ষিণ কামৰূপৰ এগৰাকী বিধায়কৰ ঘনিষ্ঠ বুলি ওফাইদাং মাৰিছিল ।
উল্লেখ্য যে গুৱাহাটীৰ ৰাজপথত নিশা অভিলাষ দত্ত নামৰ যুৱকজনে অৰ্ঘদীপ ৰয়ক গুৰুলা-গুৰুলকৈ প্ৰহাৰ কৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে । বাহন অ'ভাৰটেক কৰাক লৈ সৃষ্টি হোৱা এটা বিতৰ্কৰ বাবেই ৰাজপথতে বিজেপিৰ যুৱ পালিনেতাজনে যুৱকজনক প্ৰচণ্ড প্ৰহাৰ কৰিছিল । এই ঘটনাৰ ভিডিঅ' ভাইৰেল হোৱাৰ পিছতেই বিজেপিৰ কৰ্মীয়ে ৰাস্তাই-ঘাটে গুণ্ডাগিৰি কৰা বুলি ৰাজ্যজুৰি তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছিল ।
The accused has been arrested and is not associated with the BJP.— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) July 7, 2026
Road rage has no place in Assam. Anyone who indulges in such acts will face the full force of the law. https://t.co/yeiGi7iRYF
আনহাতে, এই ঘটনা সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিজৰ X হেণ্ডেলত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে । পোষ্টটোত তেওঁ স্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰিছে যে পথৰ হিংসা (Road Rage) অসমত সহ্য কৰা নহ'ব । যিয়েই এনে কাৰ্যত লিপ্ত হ’ব, তেওঁ আইনৰ সম্পূৰ্ণ শাস্তিৰ সন্মুখীন হ’ব । তদুপৰি অভিযুক্ত দুজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে । অভিযুক্ত কোনোধৰণে বিজেপিৰ সৈতে জড়িত নহয় বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে স্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰিছে ।
পোষ্টটোত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লিখিছে, "অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আৰু বিজেপিৰ সৈতে অভিযুক্তৰ কোনো সম্পৰ্ক নাই । অসমত পথ হিংসাৰ কোনো স্থান নাই । যিয়ে এনে কাৰ্যত লিপ্ত হ’ব তেওঁ আইনৰ সম্পূৰ্ণ শক্তিৰ সন্মুখীন হ’ব লাগিব ।"