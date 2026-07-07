ETV Bharat / state

বিজেপি বিধায়কৰ নাম লৈ ৰাস্তাত বৰমতা দেখুওৱা দুই যুৱকক গ্ৰেপ্তাৰ

মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক'লে- "বিজেপিৰ সৈতে অভিযুক্তৰ কোনো সম্পৰ্ক নাই । যিয়ে এনে কাৰ্যত লিপ্ত হ’ব তেওঁ আইনৰ সম্পূৰ্ণ শক্তিৰ সন্মুখীন হ’ব লাগিব ।"

Chandmari flyover road rage case
মহাৰাজ পৃথু উৰণসেতুত সংঘটিত গুণ্ডাগিৰিৰ ঘটনাত জড়িত দুজন (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 7, 2026 at 8:55 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: গুৱাহাটী মহানগৰীৰ মহাৰাজ পৃথু উৰণসেতুত সংঘটিত 'Road Rage' (গাড়ী চালকৰ হিংসাত্মক আৰু আক্ৰমণাত্মক আচৰণ বা পথ হিংসা)ৰ ঘটনাত জড়িত দুজনক গ্ৰেপ্তাৰ । গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে অভিলাষ দত্ত আৰু মেৰীন তালুকদাৰ । শিলচৰৰ যুৱক অৰ্ঘদীপ ৰয়ক উৰণসেতুত বাহনেৰে অ'ভাৰটেক কৰাৰ বাবে আগভেটি ধৰি প্ৰহাৰ কৰিছিল অভিলাষ দত্ত আৰু মেৰীন তালুকদাৰৰ লগতে আন এজনে ।

অৰ্ঘদীপৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত লতাশিল থানাত দুয়োজনৰ বিৰুদ্ধে ১২৬(২), ১১৮(১),৩(৫) ভাৰতীয় ন‍্যায় সংহিতাৰ ধাৰাৰ অধীনত ৪৫/২৬ নম্বৰত গোচৰ‌ ৰুজু হয় । উক্ত গোচৰৰ ভিত্তিতে ৬ জুলাইত দুয়োজনকে লতাশিল আৰক্ষীয়ে তলৱ কৰিছিল । তাৰ পিছত ৬ জুলাইৰ নিশাতে দুয়োজনকে লতাশিল আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে । গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা অভিলাষ দত্তই নিজকে বিজেপিৰ দক্ষিণ কামৰূপৰ এগৰাকী বিধায়কৰ ঘনিষ্ঠ বুলি ওফাইদাং মাৰিছিল ।

মহাৰাজ পৃথু উৰণসেতুত সংঘটিত গুণ্ডাগিৰিৰ ঘটনাত জড়িত দুজনক গ্ৰেপ্তাৰ (ETV Bharat Assam)

উল্লেখ্য যে গুৱাহাটীৰ ৰাজপথত নিশা অভিলাষ দত্ত নামৰ যুৱকজনে অৰ্ঘদীপ ৰয়ক গুৰুলা-গুৰুলকৈ প্ৰহাৰ কৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে । বাহন অ'ভাৰটেক কৰাক লৈ সৃষ্টি হোৱা এটা বিতৰ্কৰ বাবেই ৰাজপথতে বিজেপিৰ যুৱ পালিনেতাজনে যুৱকজনক প্ৰচণ্ড প্ৰহাৰ কৰিছিল । এই ঘটনাৰ ভিডিঅ' ভাইৰেল হোৱাৰ পিছতেই বিজেপিৰ কৰ্মীয়ে ৰাস্তাই-ঘাটে গুণ্ডাগিৰি কৰা বুলি ৰাজ্যজুৰি তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছিল ।

আনহাতে, এই ঘটনা সন্দৰ্ভত ইতিমধ‍্যে মুখ‍্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিজৰ X হেণ্ডেলত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে । পোষ্টটোত তেওঁ স্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰিছে যে পথৰ হিংসা (Road Rage) অসমত সহ্য কৰা নহ'ব । যিয়েই এনে কাৰ্যত লিপ্ত হ’ব, তেওঁ আইনৰ সম্পূৰ্ণ শাস্তিৰ সন্মুখীন হ’ব । তদুপৰি অভিযুক্ত দুজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে । অভিযুক্ত কোনোধৰণে বিজেপিৰ সৈতে জড়িত নহয় বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে স্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰিছে ।

পোষ্টটোত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লিখিছে, "অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আৰু বিজেপিৰ সৈতে অভিযুক্তৰ কোনো সম্পৰ্ক নাই । অসমত পথ হিংসাৰ কোনো স্থান নাই । যিয়ে এনে কাৰ্যত লিপ্ত হ’ব তেওঁ আইনৰ সম্পূৰ্ণ শক্তিৰ সন্মুখীন হ’ব লাগিব ।"

লগতে পঢ়ক :ড্ৰাগছৰ শিপাডাল ক'ত শেষ হয়? বিধানসভাত ম্য়ানমাৰ প্ৰসংগত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিস্ফোৰক তথ্য
লগতে পঢ়ক :গুৱাহাটী ব্ৰিকছ সন্মিলন: ড্ৰাগছ সৰবৰাহৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিবলৈ ‘গুৱাহাটী ঘোষণা-পত্ৰ’ গ্ৰহণ

TAGGED:

মহাৰাজ পৃথু উৰণ সেতু
চানমাৰি উৰণ সেতুত গুণ্ডাগিৰি
মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা
ইটিভি ভাৰত অসম
CHANDMARI FLYOVER ROAD RAGE CASE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.