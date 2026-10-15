গুৱাহাটীত আৰক্ষীৰ গুলীত আহত দুই চিলনী চোৰ, জি এম চি এইচত ভৰ্তি
গুৱাহাটীত পুনৰ এনকাউণ্টাৰ ৷ অভিযুক্ত চিলনী চোৰ প্ৰশান্ত বড়ো আৰু ৰাহুল দাসক লক্ষ্য কৰি আৰক্ষীয়ে চলালে বন্দুক ৷ ফলত আহত দুয়ো অভিযুক্ত ৷
Published : October 15, 2026 at 2:20 PM IST
গুৱাহাটী : গুৱাহাটী মহানগৰীত পুনৰ এনকাউণ্টাৰৰ ঘটনা । এইবাৰ দুই গভাইত চোৰক লক্ষ্য কৰি মহানগৰ আৰক্ষীৰ বন্দুক গৰজি উঠিল । মহানগৰীৰ কাহিলীপাৰাৰ জনকপুৰত মহিলাৰ বেগ থপিয়াই নিয়া ধৃত দুই চিলনী চোৰ এইবাৰ আৰক্ষীৰ গুলীৰ লক্ষ্য হয় ।
বৃহস্পতিবাৰে খানাপাৰা আৰু পাঞ্জাবাৰীৰ মাজৰ অঞ্চলত এই ঘটনাটো সংঘটিত হয় । চুৰি সামগ্ৰী উদ্ধাৰ কৰিবলৈ যাওঁতে ধৃত দুই চোৰে পলায়নৰ চেষ্টা কৰোতেই আৰক্ষীয়ে গুলীচালনা কৰে । গুলীবিদ্ধ দুই অভিযুক্ত হৈছে প্ৰশান্ত বড়ো (২০) আৰু ৰাহুল দাস (২৫) । প্ৰশান্ত বড়োৰ ঘৰ টংলাত আৰু ৰাহুল দাসৰ ঘৰ শুৱালকুছিত । গুলীবিদ্ধ দুয়োকে গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে ।
উল্লেখ্য যে, ১৫ অক্টোবৰৰ পুৱা প্ৰায় ৫.৪৫ বজাত কাহিলিপাৰাৰ জনকপুৰত এক শিহৰণকাৰী কাণ্ড সংঘটিত হৈছিল । দুচকীয়া বাহনত অহা দুই চিলনী চোৰে প্ৰাতঃভ্ৰমণ কৰা এগৰাকী মহিলাক অনুসৰণ কৰি তেওঁৰ বেগটো থপিয়াই নিছিল । বেগটো লৈ পলায়ন কৰাৰ সময়ত মহিলাগৰাকীক বহু দূৰলৈকে চোঁচৰাই নিছিল আৰু ফলত মহিলাগৰাকী গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছিল ।
এই শিহৰণকাৰী ঘটনাটো অঞ্চলটোৰ চিচি টিভি কেমেৰাত বন্দী হৈছিল । এই ঘটনাৰ পাছতে দুই চিলনী চোৰক কাহিলিপাৰা আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল । ধৃত দুই চোৰৰ পৰা লুকুৱাই ৰখা চুৰি সামগ্ৰী উদ্ধাৰৰ বাবে পুৱতি নিশা আৰক্ষীয়ে দুই চোৰক লৈ খানাপাৰাত অভিযান চলোৱাৰ উদ্দেশ্যে গৈছিল ।
কিন্তু সেই সময়ত দুই চোৰে আৰক্ষীক গতিয়াই পলায়নৰ চেষ্টা কৰিছিল । পলাবলৈ চেষ্টা কৰোতেই আৰক্ষীয়ে দুই চোৰৰ ভৰিক লক্ষ্য কৰি গুলীচালনা কৰে । আৰক্ষীৰ গুলীত দুয়ো আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় । বৰ্তমান ধৃত দুয়ো গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ হাস্পতালত চিকিৎসাধীন হৈ আছে ।
এই সন্দৰ্ভত জি এম চি এইচৰ অধীক্ষক ডাঃ দেৱজিৎ চৌধুৰীয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়, "পুৱতি নিশা জি এম চি এইচত ৰাহুল দাস আৰু প্ৰশান্ত বড়োক ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল । পুৱতি নিশা ২.৫২ বজাত জৰুৰীকালীন বিভাগত দুয়োকে ভৰ্তি কৰোৱা হয় । প্ৰশান্ত বড়োৰ বাওঁ ভৰিৰ আঁঠুৰ তলত গুলী লাগি ওলাই গৈছে । ৰাহুল দাসৰ সোঁ ভৰিত গুলী লাগিছে । ৰাহুল দাসৰ ভৰিত গুলী সোমাই ওলাই গৈছে ।"
ইফালে দুই চোৰৰে হোৱা হতাহতিত আহত হোৱা দুই আৰক্ষী জোৱানকো জি এম চি এইচত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে বুলি অধীক্ষকগৰাকীয়ে জানিবলৈ দিয়ে । উল্লেখ্য যে, আৰক্ষীৰ গুলীত আহত হোৱা দুই চিলনী চোৰ গুৱাহাটীত দীৰ্ঘদিন ধৰি ত্রাসৰ সৃষ্টি কৰি আহিছিল আৰু কেইবাখনো থানাত দুয়োৰে বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু হৈ আছে ।