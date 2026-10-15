ETV Bharat / state

গুৱাহাটীত আৰক্ষীৰ গুলীত আহত দুই চিলনী চোৰ, জি এম চি এইচত ভৰ্তি

গুৱাহাটীত পুনৰ এনকাউণ্টাৰ ৷ অভিযুক্ত চিলনী চোৰ প্ৰশান্ত বড়ো আৰু ৰাহুল দাসক লক্ষ্য কৰি আৰক্ষীয়ে চলালে বন্দুক ৷ ফলত আহত দুয়ো অভিযুক্ত ৷

Two alleged chain snatchers were injured in police firing in Guwahati
পুনৰ এনকাউণ্টাৰ (File Photo : ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 15, 2026 at 2:20 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী : গুৱাহাটী মহানগৰীত পুনৰ এনকাউণ্টাৰৰ ঘটনা । এইবাৰ দুই গভাইত চোৰক লক্ষ্য কৰি মহানগৰ আৰক্ষীৰ বন্দুক গৰজি উঠিল । মহানগৰীৰ কাহিলীপাৰাৰ জনকপুৰত মহিলাৰ বেগ থপিয়াই নিয়া ধৃত দুই চিলনী চোৰ এইবাৰ আৰক্ষীৰ গুলীৰ লক্ষ্য হয় ।

বৃহস্পতিবাৰে খানাপাৰা আৰু পাঞ্জাবাৰীৰ মাজৰ অঞ্চলত এই ঘটনাটো সংঘটিত হয় । চুৰি সামগ্ৰী উদ্ধাৰ কৰিবলৈ যাওঁতে ধৃত দুই চোৰে পলায়নৰ চেষ্টা কৰোতেই আৰক্ষীয়ে গুলীচালনা কৰে । গুলীবিদ্ধ দুই অভিযুক্ত হৈছে প্ৰশান্ত বড়ো (২০) আৰু ৰাহুল দাস (২৫) । প্ৰশান্ত বড়োৰ ঘৰ টংলাত আৰু ৰাহুল দাসৰ ঘৰ শুৱালকুছিত । গুলীবিদ্ধ দুয়োকে গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে ।

গুলীবিদ্ধ দুই যুৱক গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালত ভৰ্তি (ETV Bharat Assam)

উল্লেখ্য যে, ১৫ অক্টোবৰৰ পুৱা প্ৰায় ৫.৪৫ বজাত কাহিলিপাৰাৰ জনকপুৰত এক শিহৰণকাৰী কাণ্ড সংঘটিত হৈছিল । দুচকীয়া বাহনত অহা দুই চিলনী চোৰে প্ৰাতঃভ্ৰমণ কৰা এগৰাকী মহিলাক অনুসৰণ কৰি তেওঁৰ বেগটো থপিয়াই নিছিল । বেগটো লৈ পলায়ন কৰাৰ সময়ত মহিলাগৰাকীক বহু দূৰলৈকে চোঁচৰাই নিছিল আৰু ফলত মহিলাগৰাকী গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছিল ।

এই শিহৰণকাৰী ঘটনাটো অঞ্চলটোৰ চিচি টিভি কেমেৰাত বন্দী হৈছিল । এই ঘটনাৰ পাছতে দুই চিলনী চোৰক কাহিলিপাৰা আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল । ধৃত দুই চোৰৰ পৰা লুকুৱাই ৰখা চুৰি সামগ্ৰী উদ্ধাৰৰ বাবে পুৱতি নিশা আৰক্ষীয়ে দুই চোৰক লৈ খানাপাৰাত অভিযান চলোৱাৰ উদ্দেশ্যে গৈছিল ।

Two alleged chain snatchers were injured in police firing in Guwahati
অভিযুক্ত চিলনী চোৰ প্ৰশান্ত বড়ো আৰু ৰাহুল দাসক আটক (ETV Bharat Assam)

কিন্তু সেই সময়ত দুই চোৰে আৰক্ষীক গতিয়াই পলায়নৰ চেষ্টা কৰিছিল । পলাবলৈ চেষ্টা কৰোতেই আৰক্ষীয়ে দুই চোৰৰ ভৰিক লক্ষ্য কৰি গুলীচালনা কৰে । আৰক্ষীৰ গুলীত দুয়ো আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় । বৰ্তমান ধৃত দুয়ো গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ হাস্পতালত চিকিৎসাধীন হৈ আছে ।

এই সন্দৰ্ভত জি এম চি এইচৰ অধীক্ষক ডাঃ দেৱজিৎ চৌধুৰীয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়, "পুৱতি নিশা জি এম চি এইচত ৰাহুল দাস আৰু প্ৰশান্ত বড়োক ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল । পুৱতি নিশা ২.৫২ বজাত জৰুৰীকালীন বিভাগত দুয়োকে ভৰ্তি কৰোৱা হয় । প্ৰশান্ত বড়োৰ বাওঁ ভৰিৰ আঁঠুৰ তলত গুলী লাগি ওলাই গৈছে । ৰাহুল দাসৰ সোঁ ভৰিত গুলী লাগিছে । ৰাহুল দাসৰ ভৰিত গুলী সোমাই ওলাই গৈছে ।"

ইফালে দুই চোৰৰে হোৱা হতাহতিত আহত হোৱা দুই আৰক্ষী জোৱানকো জি এম চি এইচত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে বুলি অধীক্ষকগৰাকীয়ে জানিবলৈ দিয়ে । উল্লেখ্য যে, আৰক্ষীৰ গুলীত আহত হোৱা দুই চিলনী চোৰ গুৱাহাটীত দীৰ্ঘদিন ধৰি ত্রাসৰ সৃষ্টি কৰি আহিছিল আৰু কেইবাখনো থানাত দুয়োৰে বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু হৈ আছে ।

লগতে পঢ়ক : নিমিষা ঠাকুৰীয়া হত্যাকাণ্ড : মূল অভিযুক্ত আছিক আলী গুলীবিদ্ধ

লগতে পঢ়ক : বিহাৰৰ জুমই কন্যা নিৰ্যাতন ঘটনা: আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰত চিকিৎসাধীন মূল অভিযুক্ত

TAGGED:

গুৱাহাটীত এনকাউণ্টাৰ
গুৱাহাটীত চিলনী চোৰৰ ত্রাস
গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ হাস্পতাল
গুৱাহাটী আৰক্ষী
POLICE FIRING IN GUWAHATI

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.