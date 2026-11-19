মধ্যভোগীৰ পৰা কেতিয়া মুক্ত হ'ব ৰাজ্যৰ কৃষক : এইবাৰ ধান কিনাৰ দায়িত্ব মাত্র দুটা সংস্থাক
চাৰিটা সংস্থাৰ বিপৰীতে এইবাৰ দুটা সংস্থাক দায়িত্ব দিয়া হৈছে ৷ লগতে এইবাৰ হ্ৰাস কৰা হৈছে ধান ক্ৰয়ৰ নিৰ্ধাৰিত লক্ষ্য ৷
Published : November 19, 2026 at 3:22 PM IST|
Updated : November 19, 2026 at 3:38 PM IST
গুৱাহাটী : কৃষিপ্ৰধান ৰাজ্যখনৰ কৃষকসকলক উপকৃত তথা অধিক লাভবান কৰাৰ বাবে চৰকাৰখনে বহু আঁচনি গ্ৰহণ কৰিছে যদিও বাস্তৱত সেয়া হৈ উঠা নাই । বিশেষকৈ কৃষকৰ উৎপাদিত ধান মধ্যভোগী নোহোৱাকৈ প্ৰত্যক্ষভাৱে ক্ৰয় কৰাৰ বাবে চৰকাৰে ৰূপায়ণ কৰা ন্যূনতম সমর্থিত মূল্য চমুকৈ এম এছ পিত ধান ক্রয় আঁচনিখন বাৰম্বাৰ ব্যৰ্থ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে ।
প্ৰায় প্ৰত্যেক বছৰেই ভবা ধৰণে আঁচনিখনে সফলতা লাভ কৰা নাই । পূৰ্বৰ ব্যৰ্থতাৰ পাছত অসমত পুনৰ ন্যূনতম সমর্থিত মূল্যত কৃষকৰ পৰা ধান ক্রয় কৰা আঁচনিখন আৰম্ভ কৰা হৈছে । এই আঁচনিখন ৰূপায়ণৰ বাবে ইতিমধ্যে ৰাজ্যৰ ৩৫ খন জিলাতেই ক্রয় কেন্দ্র মুকলিৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে ।
আগন্তুক বৰ্ষৰ ৩১ মাৰ্চলৈ ৰূপায়ণ হ'বলগীয়া আঁচনিখনৰ বাবে লক্ষ্যণীয়ভাৱে এইবাৰ মাত্র দুটা সংস্থাকহে ধান ক্রয়ৰ দায়িত্ব অর্পণ কৰা বিষয়টোৱে খাদ্য-ৰাজহুৱা বিতৰণ আৰু উপভোক্তা পৰিক্ৰমা বিভাগতে বিশেষ চর্চা লাভ কৰিছে । পূৰ্বতে ছয়টাকৈ সংস্থাই ধান ক্ৰয় কৰিছিল যদিও প্ৰায়কেইটা সংস্থাই ধান ক্রয়ৰ লক্ষ্যত উপনীত হোৱাত প্রতিবাৰেই ব্যর্থ হৈ আহিছে ।
চাৰিটা সংস্থাৰ বিপৰীতে এইবাৰ দুটা সংস্থাক দায়িত্ব :
লক্ষণীয় বিষয় যে বিগত ছিজনত ধান ক্রয় কৰা সংস্থাৰ সংখ্যা চাৰিটালৈ হ্রাস কৰা হৈছিল । এইবাৰ সেই সংখ্যা দুটালৈ হ্ৰাস কৰা হয় । তদুপৰি এইবাৰ কৃষি বিভাগকো প্রক্রিয়াটোত সাঙুৰি লোৱা হৈছে । আকৌ ধান বিক্ৰীৰ বাবে কৃষকক আকর্ষণ কৰিবলৈ এইবাৰো বৃদ্ধি কৰা হৈছে এম এছ পিৰ পৰিমাণ ।
উল্লেখ্য যে, মধ্যভোগী দালালৰ হাতোৰাৰ পৰা ৰাজ্যখনৰ দুখীয়া কৃষকক সকাহ দি প্রাপ্য উপাৰ্জনৰ পথ মোকলাই দিয়াৰ বাবে ধান ক্রয় আঁচনিখন অসম চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিছিল । কিন্তু অভিলাষী আঁচনিখন বাৰম্বাৰ ব্যৰ্থ হৈ আহিছে ।
ইয়াৰ মূল কাৰণ মধ্যভোগী তথা দালালৰ বাবে থকা সুৰুঙা । পর্যাপ্ত ক্রয় কেন্দ্র নথকা, ধান ক্রয় প্রক্রিয়াত থকা জটিলতা আদি কাৰণবোৰতে মধ্যভোগীয়ে নিজৰ মুনাফা আদায় কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।
উল্লেখ্য যে, ধান ক্রয় প্রক্রিয়াটো ত্বৰান্বিত কৰাৰ বাবে প্ৰথমতে ছটা সংস্থাক ধান ক্ৰয়ৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছিল । সেইদৰে ১০ লাখ মেট্রিক টন ধান ক্রয়ৰো লক্ষ্য লোৱা হৈছিল । কিন্তু ক্রয় সংস্থাবোৰ বাৰম্বাৰ ব্যৰ্থ হোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ক্ৰয় কৰিবলগীয়া ধানৰ পৰিমাণো হ্রাস কৰি অনা হয় । এইবাৰ সেয়েহে দুটা সংস্থাকহে ধান ক্রয়ৰ দায়িত্ব অর্পন কৰা হৈছে ।
দায়িত্ব দিয়া সংস্থা দুটা হৈছে অসম খাদ্য আৰু অসামৰিক যোগান নিগম লিমিটেড (এ এফ চি এছ চি এল) আৰু ভাৰতীয় খাদ্য নিগম (এফ চি আই) । এইবাৰ ধান ক্রয়ৰ লক্ষ্য লোৱা হৈছে ৮.৪৫ লাখ মেট্রিক টন । ইয়াৰে এ এফ চি এছ চি এলক ৮,২৬,৩০০ মেট্রিক টন ধান ক্ৰয়ৰ লক্ষ্য নির্ধাৰণ কৰি দিয়া হৈছে ।
আনহাতে এফ চি আইক নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া লক্ষ্যৰ পৰিমাণ হৈছে ১৮,২০০ মেট্রিক টন । বিগত বৰ্ষত ধান ক্রয়ৰ দায়িত্বত থকা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সংস্থা নাফেড আৰু অসম ৰাজ্যিক কৃষি বিপণন পৰিষদক এইবাৰ দায়িত্ব দিয়া নহ'ল ।
|সংস্থা
|ধান ক্ৰয়ৰ লক্ষ্য
|AFCSCL
|৮,২৬,৩০০ মেট্রিক টন
|FCI
|১৮,২০০ মেট্রিক টন
ধানৰ ন্যূনতম সমর্থিত মূল্য :
এইবাৰ সাধাৰণ ধানৰ বাবে নিৰ্ধাৰণ কৰা ন্যূনতম সমর্থিত মূল্য তথা এম এছ পিৰ পৰিমাণ হ'ল প্রতি কুইণ্টলত ২,৪৪১ টকা আৰু 'গ্রেড এ ধানৰ ক্ষেত্ৰত এই পৰিমাণ হ'ল ২,৪৬১ টকা । ২০২৫-২৬ত এই পৰিমাণ আছিল সাধাৰণ ধানৰ ক্ষেত্ৰত ২,৩৬১ টকা আৰু 'গ্রেড এ'ৰ পৰিমাণ আছিল ২,৩৮৯ টকা । এইবাৰ ধানৰ মূল্যবৃদ্ধি কৰা হৈছে ।
|বৰ্ষ
|MSP ৰ পৰিমাণ (প্রতি কুইণ্টল)
|Grade A-ৰ পৰিমাণ
|২০২৫-২৬
|২,৩৬১ টকা
|২,৩৮৯ টকা
|২০২৬-২৭
|২,৪৪১ টকা
|২,৪৬১ টকা
২০২৫-২৬ বৰ্ষৰ প্ৰথমটো পৰ্যায়ৰ ৰূপৰেখা :
বিগত বৰ্ষৰ প্ৰথমটো চিজনত চাৰিটা সংস্থাক ধান ক্ৰয়ৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছিল । লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া হৈছিল আঠ লাখ মেট্ৰিক টন । ইয়াৰ বিপৰীতে চাৰিটা সংস্থাই ক্ৰয় কৰে ৬৮৮৭৯৬ মেট্ৰিক টন । ইয়াৰে ন'ন ডিচিপিত এ এফ চি এছ চি এলে নিৰ্ধাৰিত লক্ষ্যৰ ৬০৬১০০ মেট্ৰিক টন বিপৰীতে ক্ৰয় কৰে ৫০৪৮২২.০৪ মেট্ৰিক টন ।
|সংস্থা
|লক্ষ্য
|ক্ৰয়ৰ পৰিমাণ
|ন'ন ডিচিপিত AFCSCL
|৬০৬১০০ মেট্ৰিক টন
|৫০৪৮২২.০৪ মেট্ৰিক টন
আনহাতে ডিচিপিত এ এফ চি এছ চি এলে লক্ষ্যৰ ৩৪৯০০ মেট্ৰিক টনৰ বিপৰীতে ক্ৰয় কৰে ৩২৩৬৯.৪২ মেট্ৰিক টন । ইফালে নিৰ্ধাৰিত লক্ষ্যৰ ক্ষেত্রত এ এছ এ এম বিয়ে ৫৫০০ মেট্ৰিক টনৰ বিপৰীতে ৫৩৭২.৭৬ মেট্ৰিক টন, এফ চি আয়ে ১৮০০০ মেট্ৰিক টনৰ বিপৰীতে ১৫৭২৫.২৫ মেট্ৰিক টন আৰু নাফেডে ১৩৫৫০০ মেট্ৰিক টনৰ বিপৰীতে ১৩০৫০৬.৯৪ মেট্ৰিক টন ধান ক্ৰয় কৰিবলৈ সক্ষম হয় । ধান ক্ৰয়ৰ এই প্ৰক্ৰিয়াৰ ফলত ৫০ হাজাৰৰো অধিক কৃষক উপকৃত হৈছিল ৷
|সংস্থা
|লক্ষ্য
|ক্ৰয়ৰ পৰিমাণ
|DCP-ত AFCSCL
|৩৪৯০০ মেট্ৰিক টন
|৩২৩৬৯.৪২ মেট্ৰিক টন
|ASAMB
|৫৫০০ মেট্ৰিক টন
|৫৩৭২.৭৬ মেট্ৰিক টন
|AFCI
|১৮০০০ মেট্ৰিক টন
|৫৭২৫.২৫ মেট্ৰিক টন
|NAFED
|১৩৫৫০০ মেট্ৰিক টন
|১৩০৫০৬.৯৪ মেট্ৰিক টন
ধানকলৰ স্বত্বাধিকাৰীসকলৰ সৈতে মন্ত্ৰী কৌশিক ৰায়ৰ পৰ্যালোচনা :
অসম খাদ্য আৰু অসামৰিক যোগান নিগম পৰিসীমিতৰ উদ্যোগত মঙলবাৰে গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালৰ প্ৰেক্ষাগৃহত ৰাজ্যৰ ধানকলৰ স্বত্বাধিকাৰীসকলৰ সৈতে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰ্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় ।
বিভাগীয় মন্ত্ৰী কৌশিক ৰায়ে সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি ধানকলৰ স্বত্বাধিকাৰীসকলে সন্মুখীন হোৱা বিভিন্ন অসুবিধাৰ বিষয়ে বিতংভাৱে আলোচনা কৰাৰ লগতে পৰ্যায়ক্রমে সেইসমূহ সমাধানৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্ৰহণৰ আশ্বাস প্ৰদান কৰে । মন্ত্রীগৰাকীয়ে ধান ক্ৰয়ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি চাউলৰ যোগানলৈকে সমগ্ৰ ব্যৱস্থাটো সামৰি এখন বিস্তৃত মানসম্পন্ন পৰিচালনা বিধি প্ৰস্তুত কৰা হ'ব বুলি জানিবলৈ দিয়ে ।
ধান বিক্ৰীৰ বাবে কৃষকৰ পঞ্জীয়ন :
ধান বিক্ৰী কৰিবৰ বাবে কৃষকসকলে পঞ্জীয়ন কৰিব লাগে আৰু চৰকাৰী প'ৰ্টেলত উপলব্ধ অনুসৰি ১৭ নবেম্বৰলৈ পঞ্জীয়নৰ বাবে কৃষকৰ পৰা ১৫৮৯ খন আবেদন লাভ কৰা হৈছে । ইয়াৰে ৫০৮ খন আবেদন পঞ্জীয়ন কৰা হৈছে ।
তথ্য অনুসৰি, বজালি জিলাৰ পৰা ৪৬ গৰাকী, বাক্সাৰ পৰা ৫২ গৰাকী, বৰপেটাৰ পৰা ২০ গৰাকী, বিশ্বনাথৰ পৰা ৫১ গৰাকী, বঙাইগাঁৱৰ পৰা ২৮ গৰাকী, চৰাইদেউৰ পৰা ৩৩ গৰাকী, চিৰাঙৰ পৰা ৩০ গৰাকী, দৰঙৰ পৰা ৬৪ গৰাকী, ধেমাজিৰ পৰা ১৪গৰাকী, ধুবুৰীৰ পৰা ৭৫ গৰাকী, ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ৩৫ গৰাকী, গোৱালপাৰাৰ পৰা ৮০ গৰাকী, গোলাঘাটৰ পৰা ৫২ গৰাকী, হোজাইৰ পৰা ১০৫ গৰাকী, যোৰহাটৰ পৰা ৭০ গৰাকী, কামৰূপ মহানগৰৰ পৰা ২৮ গৰাকী, কামৰূপৰ পৰা ৬৬ গৰাকী, কৰিমগঞ্জৰ পৰা ১৮ গৰাকী, কোকৰাঝাৰৰ পৰা ৫১ গৰাকী, লখিমপুৰৰ পৰা ১০৩ গৰাকী, মাজুলীৰ পৰা ২ গৰাকী, মৰিগাঁৱৰ পৰা ৭১ গৰাকী, নগাঁৱৰ পৰা ১৬২ গৰাকী, নলবাৰীৰ পৰা ১৭৪ গৰাকী, শিৱসাগৰৰ পৰা ৩৪ গৰাকী, শোণিতপুৰৰ পৰা ৪৮ গৰাকী, দক্ষিণ শালমাৰাৰ পৰা ১৫ গৰাকী, তামুলপুৰৰ পৰা ২৫ গৰাকী, তিনিচুকীয়াৰ পৰা ১৫ গৰাকী আৰু ওদালগুৰিৰ পৰা ২২ গৰাকী কৃষকে আবেদন কৰিছে ।
|ক্ৰমিক নং
|জিলা
|আবেদন কৰা কৃষক
|১
|বজালী
|৪৬ গৰাকী
|২
|বাক্সা
|৫২ গৰাকী
|৩
|বৰপেটা
|২০ গৰাকী
|৪
|বিশ্বনাথ
|৫১ গৰাকী
|৫
|বঙাইগাঁও
|২৮ গৰাকী
|৬
|চৰাইদেউ
|৩৩ গৰাকী
|৭
|চিৰাং
|৩০ গৰাকী
|৮
|দৰং
|৬৪ গৰাকী
|৯
|ধেমাজি
|১৪গৰাকী
|১০
|ধুবুৰী
|৭৫ গৰাকী
|১১
|ডিব্ৰুগড়
|৩৫ গৰাকী
|১২
|গোৱালপাৰা
|৮০ গৰাকী
|১৩
|গোলাঘাট
|৫২ গৰাকী
|১৪
|হোজাই
|১০৫ গৰাকী
|১৫
|যোৰহাট
|৭০ গৰাকী
|১৬
|কামৰূপ মহানগৰ
|২৮ গৰাকী
|১৭
|কামৰূপ
|৬৬ গৰাকী
|১৮
|কৰিমগঞ্জ
|১৮ গৰাকী
|১৯
|কোকৰাঝাৰ
|৫১ গৰাকী
|২০
|লখিমপুৰ
|১০৩ গৰাকী
|২১
|মাজুলী
|২ গৰাকী
|২২
|মৰিগাঁও
|৭১ গৰাকী
|২৩
|নগাঁও
|১৬২ গৰাকী
|২৪
|নলবাৰী
|১৭৪ গৰাকী
|২৫
|শিৱসাগৰ
|৩৪ গৰাকী
|২৬
|শোণিতপুৰ
|৪৮ গৰাকী
|২৭
|দক্ষিণ শালমাৰা
|১৫ গৰাকী
|২৮
|তামুলপুৰ
|২৫ গৰাকী
|২৯
|তিনিচুকীয়া
|১৫ গৰাকী
|৩০
|ওদালগুৰি
|২২ গৰাকী
লগতে পঢ়ক : আঘোণৰ পূৰ্বেই সোণোৱালী ডিমৰীয়া : সমানে চলিছে কাঁচি-হাৰ্ভেষ্টাৰ, লখিমীক আদৰাৰ মহাআয়োজন
লগতে পঢ়ক : ৰঙাপাৰাৰ বৰজুলি বনৰীয়া ধান সংৰক্ষিত এলেকালৈ 'জৈৱ বৈচিত্ৰ্য ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ'ৰ স্বীকৃতি