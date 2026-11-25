আকৌ অপৰাধীলৈ গুলী অসম আৰক্ষীৰ, দুলীয়াজানৰ হত্যাকাণ্ডৰ দুই অভিযুক্তক পলায়ন কৰোঁতেই গুলীচালনা
আৰক্ষীৰ গুলীত গুলীবিদ্ধ হয় দুলীয়াজানত সংঘটিত লোমহৰ্ষক হত্যাকাণ্ডৰ দুই অভিযুক্ত ক্ৰমে ৰাজু দাস আৰু আমিৰ দাস । দুজনকৈ আৰক্ষী কনিষ্টবলো আঘাতপ্ৰাপ্ত ।
Published : November 25, 2026 at 7:20 AM IST
মৰাণ: দুলীয়াজানত সংঘটিত লোমহৰ্ষক হত্যাকাণ্ডৰ দুই অভিযুক্ত ক্ৰমে ৰাজু দাস আৰু আমিৰ দাসলৈ গুলী চালনা আৰক্ষীৰ । বৰডুবি আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত বালিজান চাহ বাগিচাৰ সমীপত আৰক্ষীয়ে দুয়ো অভিযুক্তলৈ গুলীচালনা কৰে । পলায়নৰ চেষ্টা কৰোঁতেই আৰক্ষীৰ গুলীত গুলীবিদ্ধ হয় দুই অভিযুক্ত ৰাজু দাস আৰু আমিৰ দাস । এই ঘটনাত ডিব্ৰুগড়ৰ দুজনকৈ আৰক্ষী কনিষ্টবলো আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় বুলি জানিব পৰা গৈছে ।
ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক নিৰ্মল ঘোষে জনোৱা মতে, ‘‘হত্যাকাণ্ডত ব্যৱহৃত মুখ্য অস্ত্রৰ সন্ধানত ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীৰ এটা দলে দুয়ো অভিযুক্তক লৈ দুলীয়াজানৰ বালিজান চাহ বাগিছালৈ গৈছিল ৷ সেই সময়তে নিশা ১১ বজাত দুলীয়াজানৰ বালিজান চাহ বাগিছাত দুই অভিযুক্ত ৰাজু আৰু আমিৰে আন্ধাৰৰ সুযোগ লৈ পলাবলৈ চেষ্টা কৰে ৷ আৰক্ষীয়ে তেওঁলোকক ৰ’বলৈ কয় যদিও আৰক্ষীৰ নিৰ্দেশ অমান্য কৰাত ৪ জাঁই গুলী নিক্ষেপ কৰে । দুয়োৰে ভৰিত গুলী লাগে ।’’
আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীয়ে লগতে কয়, ‘‘ৰাজুৰ সোঁ ভৰিত আৰু আমিৰৰ বাওঁ ভৰিত গুলী লাগে । দুয়োকে ডিব্ৰুগড়ৰ অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালৰ জৰুৰীকালীন সেৱাত নিশা ২ বজাত ভৰ্তি কৰা হয় । এই ঘটনাত আঘাতপ্রাপ্ত আৰক্ষী কনিষ্টবল দুজনক দুলীয়াজানৰ চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা কৰোৱা হৈছে ।’’
উল্লেখযোগ্য যে যোৱা ১৬ নৱেৰম্বত দুলীয়াজানত সংঘটিত চাঞ্চল্যকৰ ট্ৰিপল মাৰ্ডাৰৰ ঘটনাৰ ২৪ ঘণ্টা নৌহওঁতেই দুই মূল অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল আৰক্ষী । মৰাণ আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া দান্তেজিৎ দেউৰীৰ নেতৃত্বত যোৱা আৰক্ষীৰ এটা দলে সোণাৰি আৰক্ষীৰ সহযোগত শিমলুগুৰি ৰে'ল ষ্টেচনৰ পৰা কৰায়ত্ত কৰে দুই অভিযুক্ত ৰাজু দাস আৰু আমিৰ দাসক ।
আৰক্ষীৰ তদন্তত পোহৰলৈ আহিছে যে মূল অভিযুক্ত ৰাজু দাস বিগত কেইবা বছৰ ধৰি চন্দ্ৰকান্ত ভূঞাৰ ঘৰত ভাড়াতীয়া আৰু পৰিচাৰক হিচাপে কাম কৰি আছিল । সেই সূত্ৰে ঘৰখনৰ সকলো খুঁটি-নাতি জনাৰ সুবিধা লৈ ৰাজু দাসে সহযোগী আমিৰ দাসৰ সৈতে মিলি অতি নৃশংসভাৱে এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰে । অভিযুক্ত দুটাই চন্দ্ৰকান্ত ভূঞা, তেওঁৰ পত্নী এলিজা ভূঞা আৰু কন্যা নীহাৰিকা ভূঞাক লোহাৰ ৰ'ড আৰু চোকা অস্ত্ৰৰে আক্ৰমণ কৰি হত্যা কৰে ।
হত্যাকাণ্ডৰ পাছত ৰাজু দাসে চন্দ্ৰকান্ত ভূঞাৰ হাতৰ সোণৰ আঙুঠি খুলি নিয়াৰ লগতে আলমিৰা ভাঙি নগদ ধন আৰু সোণৰ আ-অলংকাৰ লুট কৰি নিছিল । পিছত আৰক্ষীয়ে দুয়োকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ৷
লগতে পঢ়ক:
ঘাতক ভাৰাতীয়া ! দুলীয়াজানৰ চন্দ্ৰকান্ত ভূঞাৰ পৰিয়াল নিঃশেষকাৰী ৰাজু দাস আৰক্ষীৰ জালত
ধনৰ লালসাত এটা পৰিয়ালক নিঃশেষ; আৰক্ষীৰ জেৰাত দুলীয়াজানৰ ট্ৰিপল মাৰ্ডাৰৰ কথা স্বীকাৰ অভিযুক্তৰ
অনলাইন গেমত হেৰুওৱা ধন পৰিশোধৰ বাবেই ভূঞা পৰিয়ালক হত্যা কৰিছিল ৰাজুৱে