ETV Bharat / state

হাফলং উপ-কাৰাগাৰ- এতিয়াৰে পৰা শেখৰ-অমৃতৰ নতুন ঠিকনা

কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰ মাজতে হাফলং উপ-কাৰাগাৰত উপস্থিত হ'ল শেখৰজ্যোতি গোস্বামী আৰু অমৃতপ্ৰভা মহন্ত ।

Two accused in Zubeen Garg death case remanded to judicial custody
শেখৰ-অমৃত (Amritprava Mahanta and Shekhar Jyoti Goswami's FB page)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 17, 2025 at 10:28 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

হাফলং : কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাৰ মাজতে হাফলং উপ-কাৰাগাৰত লৈ অনা হ'ল শেখৰজ্যোতি গোস্বামী আৰু অমৃতপ্ৰভা মহন্তক । শুকুৰবাৰে সন্ধিয়া প্ৰায় ৬:৩০ বজাত গুৱাহাটীৰ পৰা এচআইটি, চিআইডি আৰু আৰক্ষীৰ এক বৃহৎ দলে হাফলঙলৈ আনা হয় জুবিন গাৰ্গ মৃত্যুৰ ঘটনাৰ লগত জড়িত দুই অভিযুক্তক ।

বৰ্তমান কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনীৰ মাজত হাফলং উপ-কাৰাগাৰত ৰখা হৈছে শেখৰজ্যোতি গোস্বামী আৰু অমৃতপ্ৰভাক । ইপিনে দুই অভিযুক্তক লৈ যাতে হাফলঙত কোনো ধৰণৰ অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি নহয় তাৰ বাবে সমগ্ৰ হাফলং চহৰত আৰক্ষী সষ্টম হৈ আছে ।

Two accused in Zubeen Garg death case remanded to judicial custody
হাফলং উপ-কাৰাগাৰত উপস্থিত হ'ল শেখৰজ্যোতি গোস্বামী আৰু অমৃতপ্ৰভা মহন্ত (ETV Bharat Assam)

ডিমা হাছাও জিলাৰ আৰক্ষী অধীক্ষক নিজেই নিৰাপত্তাৰ সকলো দিশ তদাৰক কৰিছে । ইপিনে দুই অভিযুক্ত শেখৰজ্যোতি মহন্ত আৰু অমৃতপ্ৰভা মহন্তক হাফলং উপ-কাৰাগাৰত লৈ অনাৰ পিচতে কিছু জুবিন অনুৰাগীয়ে হাফলং থানাৰ বাহিৰত জাষ্টিছ ফ'ৰ জুবিন গাৰ্গ শ্লোগান দি পৰিৱেশ কিছু উত্তপ্ত কৰাৰ চেষ্টা চলাই যদিও আৰক্ষীয়ে তেওঁলোকক ইয়াৰ পৰা খেদি পঠিয়াবলৈ সক্ষম হয় ।

আৰক্ষীয়ে এগৰাকী ইউটিউবাৰ মোবাইল কাঢ়ি লৈ যায় । সেয়া লৈও এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় । ইউটিউবাৰগৰাকীয়ে সাংবাদিকৰ আগতে, ''মই ভিডিঅ' বনাই জাষ্টিছ ফ'ৰ জুবিন দা কোৱাৰ পিচতে মোৰ মোবাইল কাঢ়ি লৈ যায় আৰু মোক খেদি দিয়ে ।''

Two accused in Zubeen Garg death case remanded to judicial custody
হাফলং উপ-কাৰাগাৰত উপস্থিত হ'ল শেখৰজ্যোতি গোস্বামী আৰু অমৃতপ্ৰভা মহন্ত (ETV Bharat Assam)

অন্যহাতে, আজিৰে পৰা জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ ঘটনাত জড়িত দুই অভিযুক্ত শেখৰজ্যোতি গোস্বামী আৰু অমৃতপ্ৰভা মহন্তৰ ঠাই হৈছে হাফলং উপ-কাৰাগাৰ । কিন্তু কিমান দিন এই দুয়ো অভিযুক্তক হাফলং উপ-কাৰাগাৰত ৰখা হ'ব এই সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে এতিয়াও একো সদৰী কৰা নাই ।

Two accused in Zubeen Garg death case remanded to judicial custody
শেখৰ-অমৃতৰ নতুন ঠিকনা (ETV Bharat Assam)

আজি শেখৰজ্যোতি গোস্বামী আৰু অমৃতপ্ৰভা মহন্তক গুৱাহাটী চিজেএম আদালতত লৈ যোৱাৰ পিচতে আদালতে দুয়ো অভিযুক্তক ১৪ দিনৰ ন্যায়িক জিম্মাত ৰখাৰ নিৰ্দেশ দিয়ে । তাৰ পিছতেই গুৱাহাটীৰ পৰা পুনে পুনে শেখৰজ্যোতি গোস্বামী আৰু অমৃতপ্ৰভা মহন্তক হাফলং লৈ অনা হয় ।

লগতে পঢ়ক : বিশাল নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ মাজেৰে জেলযাত্ৰা শেখৰ-অমৃতপ্ৰভাৰ

লগতে পঢ়ক : জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যু ঘটনাত কোনো ব্যক্তি জড়িত হৈ আছে নেকি, ক'ত হৈছিল গাফিলতি- তদন্ত আয়োগত দিব পাৰিব জবানবন্দী

লগতে পঢ়ক : আমি কেৱল এইটোৱেই বিচাৰোঁ যে সত্যটো স্পষ্ট হওক: জুবিনলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনালে ৰাহুল গান্ধীয়ে

TAGGED:

জুবিন গাৰ্গ
JUDICIAL CUSTODY
ইটিভি ভাৰত অসম
হাফলং উপ কাৰাগাৰ
ZUBEEN GARG DEATH CASE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

এইবাৰ মা দুৰ্গা ধৰালৈ কিহত আহিব তথা ইয়াৰ তাৎপৰ্য কি জানেনে ?

অসমত কেতিয়া পালিত হ’ব শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী ? জানক সঠিত তাৰিখ-পূজাবিধি তথা শুভেচ্ছাবাণী

কামাখ্যাৰ চৰণত ভক্তই নিতৌ অৰ্পণ কৰা ফুলবোৰ কি কৰা হয় জানেনে ?

কোনে আৰু কেতিয়া স্থাপন কৰিছিল অসমৰ প্ৰথমটো তেলুগু কলনী ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.