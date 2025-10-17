হাফলং উপ-কাৰাগাৰ- এতিয়াৰে পৰা শেখৰ-অমৃতৰ নতুন ঠিকনা

হাফলং উপ-কাৰাগাৰ- এতিয়াৰে পৰা শেখৰ-অমৃতৰ নতুন ঠিকনা
কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰ মাজতে হাফলং উপ-কাৰাগাৰত উপস্থিত হ'ল শেখৰজ্যোতি গোস্বামী আৰু অমৃতপ্ৰভা মহন্ত ।
হাফলং : কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাৰ মাজতে হাফলং উপ-কাৰাগাৰত লৈ অনা হ'ল শেখৰজ্যোতি গোস্বামী আৰু অমৃতপ্ৰভা মহন্তক । শুকুৰবাৰে সন্ধিয়া প্ৰায় ৬:৩০ বজাত গুৱাহাটীৰ পৰা এচআইটি, চিআইডি আৰু আৰক্ষীৰ এক বৃহৎ দলে হাফলঙলৈ আনা হয় জুবিন গাৰ্গ মৃত্যুৰ ঘটনাৰ লগত জড়িত দুই অভিযুক্তক ।
বৰ্তমান কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনীৰ মাজত হাফলং উপ-কাৰাগাৰত ৰখা হৈছে শেখৰজ্যোতি গোস্বামী আৰু অমৃতপ্ৰভাক । ইপিনে দুই অভিযুক্তক লৈ যাতে হাফলঙত কোনো ধৰণৰ অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি নহয় তাৰ বাবে সমগ্ৰ হাফলং চহৰত আৰক্ষী সষ্টম হৈ আছে ।
ডিমা হাছাও জিলাৰ আৰক্ষী অধীক্ষক নিজেই নিৰাপত্তাৰ সকলো দিশ তদাৰক কৰিছে । ইপিনে দুই অভিযুক্ত শেখৰজ্যোতি মহন্ত আৰু অমৃতপ্ৰভা মহন্তক হাফলং উপ-কাৰাগাৰত লৈ অনাৰ পিচতে কিছু জুবিন অনুৰাগীয়ে হাফলং থানাৰ বাহিৰত জাষ্টিছ ফ'ৰ জুবিন গাৰ্গ শ্লোগান দি পৰিৱেশ কিছু উত্তপ্ত কৰাৰ চেষ্টা চলাই যদিও আৰক্ষীয়ে তেওঁলোকক ইয়াৰ পৰা খেদি পঠিয়াবলৈ সক্ষম হয় ।
আৰক্ষীয়ে এগৰাকী ইউটিউবাৰ মোবাইল কাঢ়ি লৈ যায় । সেয়া লৈও এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় । ইউটিউবাৰগৰাকীয়ে সাংবাদিকৰ আগতে, ''মই ভিডিঅ' বনাই জাষ্টিছ ফ'ৰ জুবিন দা কোৱাৰ পিচতে মোৰ মোবাইল কাঢ়ি লৈ যায় আৰু মোক খেদি দিয়ে ।''
অন্যহাতে, আজিৰে পৰা জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ ঘটনাত জড়িত দুই অভিযুক্ত শেখৰজ্যোতি গোস্বামী আৰু অমৃতপ্ৰভা মহন্তৰ ঠাই হৈছে হাফলং উপ-কাৰাগাৰ । কিন্তু কিমান দিন এই দুয়ো অভিযুক্তক হাফলং উপ-কাৰাগাৰত ৰখা হ'ব এই সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে এতিয়াও একো সদৰী কৰা নাই ।
আজি শেখৰজ্যোতি গোস্বামী আৰু অমৃতপ্ৰভা মহন্তক গুৱাহাটী চিজেএম আদালতত লৈ যোৱাৰ পিচতে আদালতে দুয়ো অভিযুক্তক ১৪ দিনৰ ন্যায়িক জিম্মাত ৰখাৰ নিৰ্দেশ দিয়ে । তাৰ পিছতেই গুৱাহাটীৰ পৰা পুনে পুনে শেখৰজ্যোতি গোস্বামী আৰু অমৃতপ্ৰভা মহন্তক হাফলং লৈ অনা হয় ।