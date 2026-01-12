ETV Bharat / state

জুবিন গাৰ্গৰ ফটো সম্বলিত ট্ৰফী ওলাল গড়মূৰ ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ডত: পুৰস্কাৰ নিদিয়াকৈয়ে আয়োজকৰ পলায়ন

জুবিন গাৰ্গৰ নামত মাৰাথনৰ আয়োজন কৰা আয়োজকৰ কাণ্ডই জোঁকাৰিছে অনুৰাগীক ।

trophy with photo of Zubeen Garg being found at the Garmur dumping ground
জুবিন গাৰ্গৰ ফটো সম্বলিত ট্ৰফী ওলাল গড়মূৰ ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ডত (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : January 12, 2026 at 2:01 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

যোৰহাট: অসমীয়াৰ আৱেগ জুবিন গাৰ্গৰ নামত মাৰাথন প্ৰতিযোগিতাৰ আয়োজন কৰি পলায়ন কৰিলে আয়োজকে । কেৱল সেয়াই নহয়, জুবিন গাৰ্গৰ ফটো সম্বলিত ট্ৰফী পেলাই দিয়া হ'ল ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ডত ।

আয়োজকসকলে কেইজনমান বিজয়ীক বঁটা প্ৰদান কৰি আন বিজয়ীক কোনো পুৰস্কাৰ নিদিয়াকৈয়ে উক্ত স্থানৰ পৰা পলায়ন কৰাৰ পিছতেই পোহৰলৈ আহিছে আয়োজকৰ কু-কীৰ্তি ।

জুবিন গাৰ্গৰ ফটো সম্বলিত ট্ৰফী ওলাল গড়মূৰ ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ডত (ETV Bharat Assam)

দেওবাৰে যোৰহাট ষ্টেডিয়ামত মহচিন হুছেইনৰ তত্বাৱধানত অ'ভাৰলেণ্ড নৰ্থ-ইষ্টৰ বেনাৰত স্তন কৰ্কট সজাগত উপলক্ষে এক মাৰাথন প্ৰতিযোগিতাৰ আয়োজন কৰে । এই মাৰাথনত শিশুৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বয়োজ্যেষ্ঠলৈকে সকলোৱে অংশগ্ৰহণ কৰে । অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে কাষৰীয়া নাগালেণ্ডৰ পৰা আহিও এই মাৰাথন প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰে; কিন্তু মাৰাথন শেষ হোৱাৰ পিছত আয়োজকসকলে কেইজনমান বিজয়ীক বঁটা প্ৰদান কৰি অন্যসকলক কোনো পুৰস্কাৰ প্ৰদান নকৰাকৈ উক্ত স্থানৰ পৰা পলায়ন কৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উথাপিত হৈছে ।

trophy with photo of Zubeen Garg being found at the Garmur dumping ground
জুবিন গাৰ্গৰ নামত মাৰাথন প্ৰতিযোগিতা (ETV Bharat Assam)

আনহাতে আয়োজক সমিতিৰ আন এক কাৰ্যও স্তম্ভিত কৰিছে জুবিন অনুৰাগীক । কাৰণ জুবিন গাৰ্গৰ নাম লৈ আয়োজন কৰা মাৰাথন (Run for Zubeen da )ৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰা জুবিন গাৰ্গৰ ফটো সম্বলিত ট্ৰফী ওলালগৈ যোৰহাটৰ গড়মূৰ ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ডত । পৌৰসভাৰ কৰ্মীয়ে ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ডৰ পৰা জুবিন গাৰ্গৰ ফটো সম্বলিত ট্ৰফীসমূহ উদ্ধাৰ কৰি নিজৰ ঘৰলৈ লৈ যায় । প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীক লৈ কৰা এই কাৰ্যৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোক সৰৱ হৈ পৰাৰ লগতে গৰিহণা দিয়ে ।

এই সন্দৰ্ভত মাৰাথনত অংশগ্ৰহণ কৰা এগৰাকী প্ৰতিযোগীয়ে কয়, "যোৰহাট ষ্টেডিয়ামৰ বাকৰিত জুবিন দাৰ নাম লৈ অনুষ্ঠিত কৰা মাৰাথন প্ৰতিযোগিতাত অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে কাষৰীয়া নাগালেণ্ড পৰা আহিও অংশগ্ৰহণ কৰিছিল । ১০ কিলোমিটাৰ, ৫ কিলোমিটাৰ আৰু ৩ কিলোমিটাৰ শাখাত মাৰাথন হৈছিল । ইয়াত ৪৫ বছৰৰ ওপৰৰ, ৪৫ বছৰৰ তলৰ আৰু শিশুৱে অংশগ্ৰহণ কৰে । বিজয়ীসকলক কেইটামান পুৰস্কাৰ দি আয়োজক সমিতিয়ে বিভিন্ন অজুহাত দেখুৱাই উক্ত স্থানৰ পৰা পলায়ন কৰে ।"

trophy with photo of Zubeen Garg being found at the Garmur dumping ground
জুবিন গাৰ্গৰ ফটো সম্বলিত ট্ৰফী ওলাল গড়মূৰ ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ডত (ETV Bharat Assam)

তেওঁ পুনৰ কয়, "আনহাতে আয়োজক সমিতিয়ে প্ৰত্যেকগৰাকী প্ৰতিযোগীৰ পৰা অনলাইনত মাচুল হিচাপে ৪০০ টকাকৈ লৈছিল আৰু অনলাইনত ৬০০ প্ৰতিযোগীয়ে পঞ্জীয়ন কৰে আৰু অফলাইন শাখাত আছেই । জুবিন দাক ব্যৱহাৰ কৰি এনে কৰা বাবে আমাৰ খুব বেয়া লাগিছে ।"

ইপিনে, জুবিন গাৰ্গৰ ফটো সম্বলিত ট্ৰফী ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ডৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা এজন পৌৰসভাৰ কৰ্মীয়ে কয়, "আজি এখন খেল আছিল যোৰহাট ষ্টেডিয়ামত;কিন্তু তেওঁলোকে ট্ৰফীসমূহ প্ৰতিযোগীক দিয়াৰ পৰিৱৰ্তে জুবিন দাৰ ফটো সম্বলিত ট্ৰফীসমূহ গড়মূৰ ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ডত পেলাই দিছে । আমি যোৰহাট পৌৰসভাৰ কৰ্মীয়ে জাবৰৰ মাজৰ পৰা ট্ৰফীসমূহ বুটলি আনি সযতনে ৰাখি এতিয়া এয়া ঘৰলৈ লৈ যাম । কাৰণ জুবিন দা আমাৰ । জাবৰৰ মাজৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা ট্ৰফীসমূহৰ মূল্য কিমান আছিল সেয়া সকলোৱে জানে । জুবিন দাৰ লগত আগতেও অন্যায় হৈছিল, এতিয়াও কৰা হৈছে । এনে কামৰ পৰা আঁতৰত থাকক, অন্য়থা ইয়াৰ বাবে আমি ওলাই যাম ।"

লগতে পঢ়ক:গৌৰৱ গগৈয়ে 'বৰ অসম' আৰু 'মিঞা অসম'ৰ মাজৰ পাৰ্থক্য বুজি পায় নে নাপায় ? ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰশ্ন

উত্তৰ-পূব ভাৰতৰ প্ৰথমটো মহাকাশভিযান Lachit-1 বিফল; উৎক্ষেপণৰ কিছু ক্ষণ পাচতে ঘটিল বিজুতি

TAGGED:

JORHAT
ইটিভি ভাৰত অসম
MARATHON
BREAST CANCER
RUN FOR ZUBEEN

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.