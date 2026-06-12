অসম-নাগালেণ্ড সীমান্তত শক্তিৰ অন্বেষণ সমৃদ্ধি আৰু সম্ভাৱনাৰ এক নতুন যুগৰ সূচনা: হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা
প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নিৰ্দেশনাত স্বাক্ষৰিত এই চুক্তিৰ জৰিয়তে অসম-নগালেণ্ড সীমান্তৰ ১০০০ বৰ্গ কিলোমিটাৰতকৈও অধিক ভূমিত অন্বেষণ আৰু উৎপাদন কাৰ্যকলাপৰ সুবিধা প্ৰদান কৰা হৈছে ৷
By ANI
Published : June 12, 2026 at 10:51 AM IST
নতুন দিল্লী: ভাৰতৰ শক্তি সুৰক্ষা বৃদ্ধি আৰু শক্তি খণ্ডত অধিক স্বাৱলম্বিতা অৰ্জনৰ দিশত এক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ হিচাপে বৃহস্পতিবাৰে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ, কেন্দ্ৰীয় পেট্ৰ’লিয়াম আৰু প্ৰাকৃতিক গেছ মন্ত্ৰী হৰদীপ সিং পুৰী, নাগালেণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নেইফিউ ৰিঅ’ আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ উপস্থিতিত শক্তি অনুসন্ধান আৰু নিষ্কাশনৰ ত্ৰিপাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষৰিত হয় ।
প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নিৰ্দেশনাত স্বাক্ষৰিত এই চুক্তিৰ জৰিয়তে অসম-নগালেণ্ড সীমান্তৰ ১০০০ বৰ্গ কিলোমিটাৰতকৈও অধিক ভূমিত অন্বেষণ আৰু উৎপাদন কাৰ্যকলাপৰ সুবিধা প্ৰদান কৰা হৈছে, যিটো অঞ্চলত যথেষ্ট শক্তি আৰু খনিজ সম্পদ মজুত আছে বুলি ধাৰণা কৰা হৈছে ।
A historic tripartite MoU has been signed by Govt. of India, Govt. of Assam and Govt. of Nagaland ending a decades-long dispute in the Northeast and opening way for oil & gas exploration in the region. It stands out as an exemplar of India's unity, where both the states give up… pic.twitter.com/1x7vfGnoKS— Amit Shah (@AmitShah) June 12, 2026
মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মতে, এই চুক্তিখনে অঞ্চলটোৰ অনাবৃত সম্ভাৱনাক উন্মোচন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এক নিৰ্ণায়ক অগ্ৰগতিৰ সূচনা কৰিছে । চিনাক্ত কৰা অঞ্চলটোৱে হাইড্ৰ’কাৰ্বন অন্বেষণ আৰু খনিজ সম্পদ নিষ্কাশনৰ বাবে উল্লেখযোগ্য সুযোগ প্ৰদান কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে, যাৰ ফলত দেশৰ দীৰ্ঘম্যাদী শক্তিৰ প্ৰয়োজনীয়তাত অৰিহণা যোগাব পৰা হ’ব ।
A HUGE STEP IN ENHANCING BHARAT’S ENERGY SECURITY 🇮🇳— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) June 11, 2026
Under the guidance of Hon’ble Prime Minister Shri @narendramodi Ji and in the distinguished presence of Adarniya @AmitShah Ji and the Hon’ble Chief Minister of Nagaland Shri @Neiphiu_Rio Ji along with Hon'ble Union Minister… pic.twitter.com/BANcyDAr3X
‘‘মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ সবল নেতৃত্বত আৰু মাননীয় কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী শ্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া তথা নাগালেণ্ডৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী শ্ৰী নেইফিউ ৰিঅ’ ডাঙৰীয়াৰ গৌৰৱময় উপস্থিতিত আজি শক্তি অনুসন্ধান আৰু আহৰণক কেন্দ্ৰ কৰি এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ত্ৰিপাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষৰিত কৰা হয় । এই চুক্তিয়ে অসম-নাগালেণ্ড সীমান্তৱৰ্তী ১,০০০ বৰ্গ কিল'মিটাৰতকৈ অধিক এলেকাত থকা তেল, গেছ আৰু খনিজ সম্পদৰ অনুসন্ধান আৰু উৎপাদনৰ নতুন দুৱাৰ মুকলি কৰিব । উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলক মূল ভিত্তি হিচাপে লৈ ভাৰতৰ শক্তি আত্মনিৰ্ভৰতাৰ যাত্ৰাত এই চুক্তিয়ে নতুন গতি প্ৰদান কৰিব । একে সময়তে বিকশিত আৰু সুৰক্ষিত ভাৰত গঢ়াৰ পথত দীৰ্ঘদিনীয়া জটিল বাধাসমূহ দূৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত মোদী চৰকাৰৰ দৃঢ় সংকল্পৰো ই এক উজ্জ্বল নিদৰ্শন । এক কথা ক’বলৈ হ’লে ভাৰতৰ অষ্টলক্ষ্মীৰ বাবে উন্নয়ন, সমৃদ্ধি আৰু সম্ভাৱনাৰ এক নতুন যুগৰ ইও এক সূচনা পর্ব ।’’ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এটা পোষ্টত কয় ৷
सबसे अधिक North East का दौरा करने वाले आदरणीय @narendramodi जी ने जो कदम उठाए हैं, वे आज़ाद भारत के इतिहास में विरल हैं।— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) June 11, 2026
शांति स्थापना के लिए 2019 से अब तक लगभग 12 समझौते हुए हैं। अगले वर्ष, कुछ राज्यों को छोड़कर पूरे पूर्वोत्तर से AFSPA समाप्त कर दिया जाएगा : आदरणीय @AmitShah… pic.twitter.com/zrU9G8iCfV
আন এটা পোষ্টত ড৹ শৰ্মাই কয়, ‘‘অসম-নাগালেণ্ড সীমা সমস্যা বহু দশক ধৰি চলি অহা এক জটিল বিষয় ৷ উক্ত সমস্যাৰ বাবে এই অঞ্চলত থকা মূল্যৱান প্ৰাকৃতিক সম্পদসমূহ দেশৰ সাৰ্বজনীন স্বাৰ্থত সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা হোৱা নাছিল । আজি মাননীয় কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী শ্ৰীঅমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াৰ গৰিমামণ্ডিত উপস্থিতিত স্বাক্ষৰ হোৱা ঐতিহাসিক চুক্তিৰ জৰিয়তে এই সম্ভাৱনাৰ বাটত থকা অন্তৰায়সমূহ দূৰ কৰাৰ এক প্ৰয়াসৰ আৰম্ভণি ঘটিল । ইয়াৰ ফলত শক্তি অনুসন্ধান, সম্পদ আহৰণ আৰু ৰাষ্ট্ৰৰ শক্তি সুৰক্ষা অধিক সুদৃঢ় কৰাৰ নতুন দিগন্ত মুকলি হ'ল ।’’
The boundary issue between Assam and Nagaland is a long standing issue due to which the natural resources lying in the area could not be utilised for the nation.— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) June 11, 2026
Today with signing of the MoU in presence of Adarniya @AmitShah ji, this bottleneck is now removed.
🎥My remarks pic.twitter.com/qRhi0NZOQv
এই চুক্তিয়ে ভাৰতৰ শক্তিৰ আত্মনিৰ্ভৰশীলতাৰ সন্ধানত সতেজ গতি প্ৰদান কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে, উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চল অঞ্চল সেই দৃষ্টিভংগীৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ চালক হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰিব । বিশেষকৈ শক্তি, আন্তঃগাঁথনি, সংযোগ আৰু বাণিজ্য আদি খণ্ডত ৰাষ্ট্ৰীয় উন্নয়নত উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ কৌশলগত গুৰুত্বৰ ওপৰত কেন্দ্ৰই ধাৰাবাহিকভাৱে গুৰুত্ব আৰোপ কৰি আহিছে । শেহতীয়া পদক্ষেপটোৱে আমদানিকৃত শক্তি সম্পদৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীলতা হ্ৰাস কৰাৰ চৰকাৰৰ বহল লক্ষ্যৰ সৈতে মিলি গৈছে ।
উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ আঠখন ৰাজ্যক সততে ব্যৱহৃত শব্দ ‘অষ্টলক্ষ্মী’ অঞ্চলৰ বাবে ‘নতুন যুগৰ’ আৰম্ভণি বুলি অভিহিত কৰি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই চুক্তিয়ে অঞ্চলটোলৈ পৰিৱৰ্তনশীল বৃদ্ধি আৰু সমৃদ্ধি কঢ়িয়াই আনিব বুলি আস্থা প্ৰকাশ কৰে । এই উন্নয়নক ভাৰতৰ শক্তি আন্তঃগাঁথনি শক্তিশালী কৰাৰ লগতে সমান্তৰালভাৱে উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ অৰ্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বৰান্বিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এক ডাঙৰ মাইলৰ খুঁটি হিচাপে চোৱা হৈছে ।
লগতে পঢ়ক: কৃষকৰ আঁচনি ৰূপায়ণত গাফিলতি সহ্য কৰা নহ’ব : একচন মুডত কৃষি মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰীকা