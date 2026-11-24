অসমৰ শৌৰ্য- বীৰ্যৰ প্ৰতীক বীৰ লাচিতৰ ৪০৪ সংখ্য়ক জয়ন্তীত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি
প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ লগতে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী , মুখ্যমন্ত্ৰীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন ।
Published : November 24, 2026 at 1:35 PM IST
গুৱাহাটী : আজি লাচিত দিৱস । নিশাটোৰ ভিতৰতে গড় বান্ধি দুৰ্জেয় মোগল বাহিনীক পৰাভূত কৰা আহোম সেনাপতি তথা অসমৰ শৌৰ্য- বীৰ্যৰ প্ৰতীক বীৰ লাচিতৰ ৪০৪ সংখ্য়ক জয়ন্তী দেশজুৰি পালন কৰা হৈছে ।
অসমীয়াৰ সাহসৰ প্ৰতীক মহাবীৰ লাচিত বৰফুকনৰ স্মৃতিত প্ৰতি বছৰে ২৪ নৱেম্বৰ দিনটো এই দিৱস হিচাপে পালন কৰি অহা হৈছে । এই উপলক্ষে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ লগতে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ, মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথৰ লগতে বিভিন্ন দল-সংগঠনে মহান যোদ্ধাগৰাকীক স্মৰণ কৰি সামাজিক মাধ্যমত দিয়া পোষ্টত তেওঁৰ অৱদানৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰিছে । মহান যোদ্ধাগৰাকীক অসমীয়া জাতিৰ সাহসৰ প্ৰতীক হিচাপে আখ্যা দিয়া হৈছে ।
On Lachit Diwas, we pay tribute to the great Lachit Borphukan, whose courage and determination helped protect Assam. His remarkable leadership and devotion to the people continue to inspire generations, also reminding us of the strength and spirit of Assam. লাচিত দিৱসৰ পৱিত্ৰ ক্ষণত আমি মহান বীৰ লাচিত বৰফুকনক শ্ৰদ্ধাৰে স্মৰণ কৰিছোঁ, যাৰ সাহস আৰু দৃঢ় সংকল্পই অসমক সুৰক্ষিত কৰাত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছিল। তেওঁৰ অসাধাৰণ নেতৃত্ব আৰু জনসাধাৰণৰ প্ৰতি থকা একনিষ্ঠ সেৱাৰ মনোভাবে আজিও প্ৰজন্মৰ পিছত প্ৰজন্মক অনুপ্ৰাণিত কৰি আহিছে। একেদৰে, তেওঁৰ জীৱনাদৰ্শই আমাক অসমৰ শক্তি, সাহস আৰু স্বাভিমানৰ কথাও সোঁৱৰাই দিয়ে।— Narendra Modi (@narendramodi) November 24, 2026
প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে সামাজিক মাধ্যম 'এক্স'ত দিয়া এটা পোষ্টত মহান যোদ্ধাগৰাকীক স্মৰণ কৰি কয়, "যাৰ সাহস আৰু দৃঢ় সংকল্পই অসমক ৰক্ষা কৰাত সহায় কৰিছিল সেই মহান বীৰ লাচিত বৰফুকনক লাচিত দিৱসত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছো । তেওঁৰ অসাধাৰণ নেতৃত্ব আৰু জনসাধাৰণৰ প্ৰতি থকা নিষ্ঠাই প্ৰজন্মৰ পাছত প্ৰজন্মক অনুপ্ৰাণিত কৰি আহিছে ।"
কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহেও সামাজিক মাধ্যম 'এক্স'ত দিয়া এটা পোষ্টত কয়," বীৰত্ব আৰু সাহসৰ প্ৰতীক, আহোম সেনাপতি মহাবীৰ লাচিত বৰফুকনৰ পবিত্ৰ জয়ন্তীত গভীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছো ।"
Tributes to the legendary Ahom General Lachit Barphukan Ji on his Jayanti. An invincible warrior, Barphukan Ji protected the ethereal culture of the Northeast from the Mughals with his ironclad valour. With a small Assamese battalion, he tore into the mighty invading army and blew it to pieces to ensure that the flag of our pride always fluttered high. His life will remain an inspiring lesson in patriotism and unity. বীৰত্ব আৰু সাহসৰ প্ৰতীক, আহোম সেনাপতি মহাবীৰ লাচিত বৰফুকনৰ পবিত্ৰ জয়ন্তীত গভীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছোঁ। অপৰাজেয় বীৰ লাচিত বৰফুকনে নিজৰ অদম্য সাহস আৰু অতুলনীয় বীৰত্বৰে মোগলৰ আক্ৰমণৰ পৰা উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ স্বকীয় সংস্কৃতি আৰু ঐতিহ্যক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰিছিল। সীমিতসংখ্যক অসমীয়া সৈন্যক লগত লৈ তেওঁ বিশাল মোগল বাহিনীক পৰাস্ত কৰি আমাৰ স্বাভিমানৰ বিজয়ধ্বজা সদায় আকাশৰ উচ্চতাত উৰি থকাটো নিশ্চিত কৰিছিল। তেওঁৰ বীৰত্বগাথা, দেশপ্ৰেম আৰু ঐক্যৰ আদৰ্শ যুগে যুগে প্ৰতিটো প্ৰজন্মৰ বাবে অনুপ্ৰেৰণাৰ উৎস হৈ থাকিব।— Amit Shah (@AmitShah) November 24, 2026
"অপৰাজেয় বীৰ লাচিত বৰফুকনে নিজৰ অদম্য সাহস আৰু অতুলনীয় বীৰত্বৰে মোগলৰ আক্ৰমণৰ পৰা উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ স্বকীয় সংস্কৃতি আৰু ঐতিহ্যক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰিছিল । সীমিত সংখ্যক অসমীয়া সৈন্যক লগত লৈ তেওঁ বিশাল মোগল বাহিনীক পৰাস্ত কৰি আমাৰ স্বাভিমানৰ বিজয়ধ্বজা সদায় আকাশৰ উচ্চতাত উৰি থকাটো নিশ্চিত কৰিছিল ।"কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী শ্বাহে এইদৰে কয় ।
মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বীৰত্ব, স্বদেশপ্ৰেম আৰু অসমৰ শৌৰ্য-বীৰ্যৰ যুগমীয়া প্ৰতীক মহান আহোম সেনাপতি লাচিত বৰফুকনক স্মৰণ কৰি কয়," লাচিত দিৱসৰ পৱিত্ৰ ক্ষণত আহোম সাম্ৰাজ্যৰ এইগৰাকী মহান সেনানায়কলৈ জনাইছো শতকোটি প্ৰণাম । শৰাইঘাটৰ যুদ্ধত মোগলৰ বিৰুদ্ধে অসমৰ স্বাধীনতা আৰু সাৰ্বভৌমত্ব ৰক্ষাৰ হকে তেখেতে প্ৰদৰ্শন কৰা অদম্য সাহস, অসাধাৰণ নেতৃত্ব আৰু দূৰদৰ্শী ৰণকৌশল জাতিটোৰ ইতিহাসত চিৰদিন সোণালী আখৰেৰে লিপিবদ্ধ হৈ ৰ'ব । বীৰ যোদ্ধাগৰাকীৰ দেশপ্ৰেম আৰু কৰ্তব্যনিষ্ঠাই কেৱল অসমকে নহয়, সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষকে যুগে যুগে অনুপ্ৰাণিত কৰি আহিছে ।"
মহাবীৰগৰাকীৰ এই গৌৰৱোজ্জ্বল জীৱনগাথাক দেশৰ প্ৰতিটো প্ৰান্তলৈ লৈ যোৱাৰ লক্ষ্যৰে চৰকাৰে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা বুলি উল্লেখ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাই কয়,"লাচিত বৰফুকনৰ ৪০০ সংখ্যক জয়ন্তী ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত উদযাপনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যোৰহাটত সুউচ্চ প্ৰতিমূৰ্তি আৰু মৈদাম ক্ষেত্ৰৰ নিৰ্মাণ, বিভিন্ন ৰাজ্যৰ বিদ্যালয়ৰ পাঠ্যক্ৰমত তেওঁৰ বীৰত্বৰ কাহিনী অন্তৰ্ভুক্ত কৰা আৰু ২৩টা ভাৰতীয় ভাষালৈ তেওঁৰ জীৱনভিত্তিক গ্ৰন্থ অনুবাদ কৰালৈ আমি তেওঁৰ অৱদানক ৰাষ্ট্ৰীয় পৰিচিতি প্ৰদানৰ প্ৰয়াস অব্যাহত ৰাখিছো ।"
আনহাতে,উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথেও লাচিত বৰফুকনলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই সামাজিক মাধ্যমত দিয়া এটা পোষ্টত কয়, "মাতৃভূমি আৰু ইয়াৰ সাংস্কৃতিক পৰিচয় ৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত অতুলনীয় বীৰত্ব প্ৰদৰ্শন কৰা মহান সেনাপতি লাচিত বৰফুকনৰ জয়ন্তীত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছো ।"
मातृभूमि और सांस्कृतिक अस्मिता की रक्षा के लिए अद्वितीय पराक्रम का परिचय देने वाले महान सेनानायक लाचित बरफुकन की जयंती पर विनम्र श्रद्धांजलि। उनका जीवन हमें साहस, दृढ़ संकल्प और राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखने की प्रेरणा देता रहेगा। https://t.co/tZC68PR6l5— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) November 24, 2026
On Lachit Divas, we honour the extraordinary courage and patriotism of Lachit Borphukan, whose fearless leadership and unwavering commitment to defending Assam continue to inspire generations across our nation today. https://t.co/sh64RlKxck— Congress (@INCIndia) November 24, 2026
ইপিনে, কংগ্ৰেছেও এই দিৱস উপলক্ষে মহান বীৰগৰাকীলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰি কয়," লাচিত দিৱসত লাচিত বৰফুকনৰ অসাধাৰণ সাহস আৰু দেশপ্ৰেমক শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিছো । লাচিত বৰফুকনৰ নেতৃত্ব আৰু অসমক ৰক্ষা কৰাৰ অটল সংকল্পই আজিও আমাৰ ৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰজন্মৰ পিছত প্ৰজন্মক অনুপ্ৰাণিত কৰি আহিছে ।"
লগতে পঢ়ক:দিল্লীত এহাজাৰ শিল্পীয়ে গাব 'মানুহে মানুহৰ বাবে'... : শতবৰ্ষ অনুষ্ঠানলৈ গুৱাহাটীৰ পৰা বিশেষ ৰে'ল
আকাশলংঘী খাদ্য সামগ্ৰীৰ দাম, উদং হৈছে গ্ৰাহকৰ জেপ : বজাৰত জুই লাগিছে !