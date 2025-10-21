৫ হেজাৰোধিক মাটিৰ চাকিৰ পোহৰত উজলিল প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গ; চাকিৰেই লিখিলে 'মায়াবিনী ৰাতিৰ বুকত'

৫ হেজাৰোধিক মাটিৰ চাকিৰ পোহৰত উজলিল প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গ; চাকিৰেই লিখিলে 'মায়াবিনী ৰাতিৰ বুকত'
অভয়াপুৰীত দীপাৱলীৰ নিশা ব্যতিক্ৰম ৰূপত প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গক স্মৰণ । পাঁচ হেজাৰ মাটিৰ চাকিৰে জুবিনৰ প্ৰতিচ্ছবি আৰু মায়াবিনী গীতৰ কলি অংকন ।
Published : October 21, 2025 at 8:32 PM IST
বঙাইগাঁও : পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলী । এই উৎসৱতনো অসমবাসীৰ হৃদয়ত পোহৰ বিলোৱা, চিৰজ্যেতিস্মান জুবিন গাৰ্গক পাহৰো কেনেকৈ । কায়িকভাৱে প্ৰিয় শিল্পীগৰাকী আমাৰ মাজত নাথাকিলেও অসমীয়াই কাহানিও পাহৰিব নোৱাৰে তেওঁক । সেয়েহে দীপাৱলীৰ দিনটোত অভয়াপুৰীবাসীয়ে অভিনৱ ৰূপত স্মৰণ কৰে জুবিন গাৰ্গক ।
অভয়াপুৰীৰ পিৰাধৰা যুৱক সংঘই অভয়াপুৰী পিৰাধৰা বুঢ়ীআই থান প্ৰাংগণত প্ৰায় পাঁচ হাজাৰ মাটিৰ চাকিৰে প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীৰ প্ৰতিচ্ছবি অংকন কৰাৰ লগতে মায়াবিনী শীৰ্ষক গীতটোৰ প্ৰথম কলি চাকিৰেই লিখি উলিয়ায় ।
অনুষ্ঠান দুটিৰ এনে কাৰ্যই সমগ্ৰ অভয়াপুৰীবাসীকে অভিভূত কৰি তোলে । চাকি প্ৰজ্বলনৰ পূৰ্বে উপস্থিত কেইবাগৰাকীও যুৱতী-মহিলাই সমস্বৰে 'মায়াবিনী ৰাতিৰ বুকুত' গীতটি পৰিৱেশন কৰে ।
উল্লেখ্য যে, পিৰাধৰা যুৱক সংঘই ২০০৯ চনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে মাটিৰ চাকিৰে বিভিন্ন দেৱ-দেৱীৰ চিত্ৰ অংকন কৰি সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল । পৰৱৰ্তী সময়ত সমাজৰ বিভিন্ন ধনাত্মক বাৰ্তাক চাকিৰ জৰিয়তে তুলি ধৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল ।
পিৰাধৰা যুৱক সংঘই একেটা স্থানতেই তাজমহলৰ আৰ্হিত মাটিৰ চাকি জ্বলাই চমক দিবলৈও সক্ষম হৈছিল । চাকি জ্বলোৱাৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় মিঠাতেল তথা চাকি ক্ৰয়ৰ ক্ষেত্ৰত স্বেচ্ছাই স্থানীয় বহু লোকে সহায়-সহযোগিতা কৰি আহিছে । বিশেষকৈ নৱপ্ৰজন্মৰ যুৱক-যুৱতীসকলে শব্দ আৰু বায়ু প্ৰদূষণ ৰোধৰ বাবে লোৱা এই প্ৰচেষ্টা শলাগিবলগীয়া ।
পিৰাধৰা যুৱক সংঘৰ এগৰাকী অন্যতম সদস্য তথা সংগীত শিক্ষক মৰমজ্যোতি দাসে এই সন্দৰ্ভত কয়, "অইন অইন বছৰৰ দৰে এইবেলিও আমি দীপাৱলী উদযাপন কৰিবলৈ লৈছো । কিন্তু এইবাৰ আমি প্ৰথম কাৰ্যসূচী হিচাপে আমাৰ হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰো । তাৰ পিছতেই সকলোৱে মিলি বন্তি প্ৰজ্বলন কৰি জুবিন গাৰ্গৰ 'মায়াবিনী ৰাতিৰ বুকুত' গীতটি পৰিৱেশন কৰো ।"
তেওঁ লগতে কয়, "বিছৰ পৰা ত্ৰিছগৰাকী যুৱকৰ প্ৰায় পোন্ধৰদিনীয়া প্ৰচেষ্টাৰ অন্তত এয়া সম্ভৱ হৈ উঠে । আমাৰ এই প্ৰচেষ্টাত সৰু-ডাঙৰ সকলোৱে সহায়-সহযোগিতা কৰি আহিছে । আমি জুবিনদাৰ মৃত্যুৰ ন্যায় বিচাৰোঁ আৰু দোষীসকলক উচিত শাস্তি প্ৰদান কৰাটো বিচাৰো ।"