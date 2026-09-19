জুবিন গাৰ্গবিহীন এবছৰৰ অসহনীয় বেদনাক সুঁৱৰিলে গীতিকাৰ-সুৰকাৰ ৰবীন বৰাই
আজিৰ দিনটোতেই অজান দেশলৈ গুচি গৈছিল সংগীতৰ মহানায়ক ।
Published : September 19, 2026 at 10:36 AM IST
কলিয়াবৰ : এখন অজান দেশলৈ গ'লগৈ আমাৰ হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গ । জুবিন গাৰ্গৰ অভাৱ প্ৰতিক্ষণতে অসমীয়াই অনুভৱ কৰে । সেই অভাৱ অনুভৱৰ এবছৰ হ'ল । আৱেগিকভাৱে কলিয়াবৰীয়া গীতিকাৰ ৰবীন বৰাই জুবিন গাৰ্গৰ সোঁৱৰণত ৰচনা কৰা এটি গীত গাই জুবিনদালৈ অশ্ৰুঅঞ্জলি যাঁচিলে ।
জুবিন গাৰ্গবিহীন এটা বছৰৰ অন্তত গধুৰ বুকুৰে আজি সুঁৱৰিছে অসমীয়াই । প্ৰতিজন অসমীয়াৰ মনৰ নিভৃত কোণত অমৃতকণ্ঠ জুবিন গাৰ্গৰ উপস্থিতি ।
জুবিন গাৰ্গ কেৱল এগৰাকী কণ্ঠশিল্পী বা পৰিচালক নহয়, তেওঁ অসমৰ মাটি, পানী আৰু বতাহৰ সৈতে মিলি থকা এক অনন্য আৱেগ । তেওঁ হ'ল অসমীয়া সমাজৰ সেই প্ৰকাণ্ড বৰগছজোপাৰ দৰে, যিয়ে প্ৰতিজন অসমীয়াক সদায় আশ্ৰয় আৰু সাহস দি আহিছে । অসমৰ সংস্কৃতি, ভাষা আৰু সমাজৰ বাবে তেওঁৰ যি অৱদান, তাৰ বাবে তেওঁ সদায় ৰাইজৰ হৃদয়ত এক বিশেষ স্থান অধিকাৰ কৰি থাকিব ।
এই গভীৰ শ্ৰদ্ধাশীল মনোভাৱে তেওঁৰ প্ৰতি থকা অসমৰ ৰাইজৰ মৰম আৰু প্ৰেমকে প্ৰতিফলিত কৰি আহিছে । মনত অবুজ বেদনা লৈ অনিচ্ছা সত্ত্বেও অসমবাসীয়ে পালন কৰিছে হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গৰ স্মৃতি দিৱস । কলিয়াবৰো ইয়াৰ ব্যতিক্ৰম নহয় ।
মহান শিল্পীগৰাকীক অতি ওচৰৰ পৰা পোৱা কলিয়াবৰৰ গীতিকাৰ-সুৰকাৰ ৰবীন বৰাই জুবিন গাৰ্গবিহীন এটা বছৰৰ অসহনীয় বেদনাৰে সেই সোণালী দিনৰ ৰোমন্থন কৰি কয়-
জুবিন দা, এজোপা প্রকাণ্ড বৰগছ
তেওঁৰ ছাঁতে জিৰাওঁ আমি অগণন
জুবিন মানে অসমখন,
তেওঁৰ হাবি বন
আমি সামান্য জনগণ
তেওঁক ন্যায় পাবলে কৰি যাম ৰণ ।
লগতে ভক্তিমূলক গীতৰ আৰ্হিত জুবিন গাৰ্গৰ স্মৃতিত ৰবীন বৰাই ৰচনা আৰু সুৰ কৰা, অনুপম শইকীয়াৰ সংগীত আৰু প্ৰযোজনাত ইতিমধ্যে ইউটিউব যোগে প্ৰচাৰিত 'প্ৰাণৰ জুবিন' শীৰ্ষক গীতটিৰ কিছু অংশ –
"আহা প্ৰাণৰ জুবিন
আহা আমাৰ মাজলে
গীত কণ্ঠ, সংগীতেৰে, অসমখন সজাবলে
কোটি অনুৰাগী আছে বাট চাই
তোমাৰ অভাৱ পূৰাবলৈ
কোনো ক'তো নাই
কৃষ্ণৰ চৰণ কমলত
কৰিছোঁ ভকতি
পুনৰ জনম লোৱা
হে মহান শিল্পী
...
মেঘালয়ৰ তুৰাত তুমি
জনম লভিলা
অসমৰ বাবে তুমি
সকলো সঁপিলা
হে ৰাম ৰাম ৰাম
তুমি হৈলা ব্ৰাহ্মণপুত্ৰ
গোত্ৰ তোমাৰ গাৰ্গ
তোমাৰ গৰিমা পত্নী
তোমাতে সমৰ্পিত ।
এই গীতটিত কণ্ঠদান কৰিছিল খগেন গগৈ, সুবাসনা দত্ত, চয়নিকা ভূঞা, প্রিয়ংকা ভড়ালী, নীল আকাশ, প্ৰাণদ্বীপ, সঞ্জীৱ বৰা, মণ্টুমণি শইকীয়া, ৰবীন বৰা, বুবুমণি আৰু অনুপম শইকীয়াই ।
ৰবীন বৰাই ৰচনা কৰা বহুকেইটা বিহুগীত, কেইবাটাও জনপ্ৰিয় বিহুসুৰীয়া গীত, ভক্তিমূলক গীত আৰু বোলছবিৰ গীতত জুবিন গাৰ্গে কণ্ঠদান কৰিছিল । সেই বিশিষ্ট কলিয়াবৰৰ গীতিকাৰ ৰবীন বৰাই জুবিন গাৰ্গৰ স্মৃতি সুঁৱৰি আৱেগিক হৈ পৰে ।
ৰবীন বৰাৰ ঘৰত আহি জুবিন গাৰ্গে পাৰ কৰিছিল বহু সময় । অসমৰ হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গলৈ শ্ৰদ্ধা জনাই ৰবীন বৰাই কয়, "জুবিনদাবিহীন এটা বছৰ বৰ কষ্টৰে পাৰ কৰিলো । তেখেত নাই বুলি ক'বলৈ আমাৰ যন নাযায় । তেখেত আমাৰ মাজতেই আছে । তেখেতৰ কথা মনলৈ আহিলে দুখ লাগে । নতুন প্ৰজন্মৰ মাজতো তেখেত অতি জনপ্ৰিয় আছিল । তেওঁলোকে জুবিনদাক জীয়াই ৰাখিব । সেই জুবিনদাক হেৰুৱাই মোৰ লগতে অসমবাসীয়ে দুখ অনুভৱ কৰিছে । জুবিনদাৰ স্মৃতিৰ এই ক্ষণত জুবিনদাৰ শ্ৰীচৰণত প্ৰণাম জনালো ।"
বৰাই লগতে কয়, "মোৰ দৰে এজন নগণ্য গীতিকাৰে তেখেতৰ সান্নিধ্যত, তেখেতৰ কৃপাত বহুতো গীত লিখিবলৈ সক্ষম হৈছিলো । জুবিনদাৰ দৰে এজন বিখ্যাত লোকেও আমাক প্ৰেৰণা দিছিল । তেখেতৰ অনুপ্ৰেৰণাতে বিহুগীত, ভক্তিমূলক গীত আৰু চিনেমাৰ গীত লিখিবলৈ সক্ষম হৈছিলো । তেখেতৰ প্ৰেৰণা এনেকুৱা ঈশ্বৰ প্ৰদত্ত যি কথা ভাষাৰে বৰ্ণনা কৰিব নোৱাৰো, তেখেত এগৰাকী অপ্ৰতিদ্বন্দ্বী প্ৰতিভাধৰ শিল্পী আছিল। তেনে এগৰাকী লোক আমি পুনৰাই নাপাও ।"
লগতে পঢ়ক:জুবিন ক্ষেত্ৰত জনসমূদ্ৰ: তাঁতশালত অনুৰাগীৰ অভিনৱ শ্রদ্ধাঞ্জলি
আমৰণ জুবিনক উদযাপন কৰাৰ পণ ৰবি শৰ্মাৰ, এবাৰ কাষৰ পৰা চোৱাৰ হেঁপাহ জুবলীৰ