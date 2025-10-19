ৰাজহুৱা শ্ৰদ্ধাঞ্জলিত প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গক সুঁৱৰি শীঘ্ৰে ন্য়ায় প্ৰদানৰ দাবী

ৰাজহুৱা শ্ৰদ্ধাঞ্জলিত প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গক সুঁৱৰি শীঘ্ৰে ন্য়ায় প্ৰদানৰ দাবী
১৯ ছেপ্টেম্বৰৰ দিনৰ ভাগত ছিংগাপুৰৰ পৰা আহিছিল জুবিন গাৰ্গ মৃত্য়ুৰ হৃদয়বিদাৰক খবৰ । আজি এইগৰাকী মহান শিল্পীৰ মৃত্য়ুৰ এমাহ সম্পূৰ্ণ হ'ল ।
গুৱাহাটী : জুবিন গাৰ্গ বিহীন এটা মাহ । আজিও অশ্ৰুসিক্ত প্ৰতিগৰাকী অসমীয়া । শিল্পীগৰাকীৰ প্ৰতিটো কথাই, প্ৰতিটো গীত, প্ৰতিটো সৃষ্টিয়ে আজিও স্মৃতিৰ মনিকোঠাত আমনি কৰি আছে । অসমীয়াৰ প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুয়ে আজি সম্পূৰ্ণ কৰিলে এমাহ । ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে শিল্পীগৰাকীৰ স্মৃতিত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰিছে ৰাইজ তথা দল সংগঠনে ।
মহানগৰীৰ লক্ষ্মীধৰ বৰা ক্ষেত্ৰতো জুবিন গাৰ্গক সুঁৱৰি আয়োজন কৰা হয় ৰাজহুৱা শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানৰ। এই অনুষ্ঠানটোত উপস্থিত থাকে শিল্পী খগেন গগৈ, বিশিষ্ট বুদ্ধিজীৱী ড৹ হীৰেন গোহাঁই, হাইদৰ হুছেইন, বিধায়ক অখিল গগৈ, অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈ, অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰীণজ্যোতি গগৈসহ কেইবাগৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তি ।
প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীক সুঁৱৰি আনহাতে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈয়ে কয়, "জুবিন গাৰ্গ এজন বলিষ্ঠ নেতা আছিল । তেওঁৰ কণ্ঠত আমি আবেগ, স্বাভিমান, অসমৰ প্ৰতি দায়বদ্ধতা, জাতীয়তাবাদী চিন্তাধাৰা এই গোটেই বিষয়বোৰ আমি পাইছিলো । তেওঁ বিচৰা ধৰণে আমি অসমখন আগবঢ়াই লৈ যাব লাগিব । যিহেতু তদন্ত চলি আছে চৰকাৰৰ দায়িত্ব শ্যামকানু মহন্ত সন্দৰ্ভত গোটেই তথ্যবোৰ ৰাজহুৱা হ'ব লাগে । জুবিন দাই ন্যায় পাওক। মোৰ এনেকুৱা অনুভৱ হয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে শ্যামকানু মহন্তৰ লগত যিটো ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্ক সেইটো বচাবলৈ হে SIT গঠন কৰিছে । লগতে তেওঁলোকৰ দল আৰু সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাৰ লগত কি সম্পৰ্ক সেইটো লুকুৱালৈহে SIT গঠন কৰিছে ।"
অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ সভাপতিগৰাকীয়ে পুনৰ কয়, "জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুক লৈ কি তথ্য কি ৰহস্য সেইখিনি উলিয়াবলৈ নহয়, শ্যামকানু মহন্তৰ লগত যি সম্পর্ক সেইটো লুকুৱাবলৈ হে SIT গঠন কৰিছে । যাৰ ফলত বহুখিনি পলম হৈছে, তদন্তও উচিত দিশত চলি থকা নাই । আইন জনা মানুহসকলে এই তদন্তক লৈ বিভিন্ন প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে ।"
অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে কয়, "অসমৰ জাতীয় জীৱনৰ পৰা মহাপুৰুষ যুগদ্ৰষ্টা জুবিন গাৰ্গ নাইকীয়া হোৱাৰ আজি এমাহ সম্পূৰ্ণ হৈছে । এটা মাহ ধৰি জুবিন দাক ভাল পোৱা প্ৰতিজন মানুহ বেদনাসিক্ত হৈ আছে । আমি সকলোৱে মাথোঁ এই যি মৃত্যু তাৰ প্ৰকৃত সত্যটো উদ্ভাৱন হোৱাটো বিচাৰিছো । যিসকলে এই কথাৰ লগত জড়িত,যাৰ কাৰণে আজি তেওঁ মৃত্যু মুখলৈ গ'ল তাৰ বিচাৰ হ'ব লাগে । মাইকেল জেকচন ঢুকোৱাৰ পাছতো এনেকুৱা বিচাৰ আমেৰিকা হৈছিল । মাইকেল জেকচনৰ মৃত্যু হত্যা নাছিল; কিন্তু অৱহেলাৰ বাবে মাইকেল জেকচন ঢুকাল । আমি দেখিছো ন্যায় দিয়াত ক'ৰবাত বিলম্ব হৈছে । উদ্দেশ্য প্ৰণোদিতভাৱে বিলম্ব কৰি থকা হৈছে । এতিয়া আমি এটা কথা ক'ব বিচাৰো জুবিন দাক লৈ কোনেও ল'ৰা-ধেমালি নকৰিব ।"
উক্ত অনুষ্ঠানটোত প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীক গীতে মাতে সুঁৱৰাৰ লগতে 'কাঞ্চনজংঘা' নামৰ এখনি স্মৃতিগ্ৰন্থ উন্মোচন কৰা হয় ।