জুবিন গাৰ্গলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই দীপাৱলীত আতচবাজী নহয়, মাটিৰ চাকিৰে আলোকিত কৰাৰ আহ্বান কংগ্ৰেছৰ

জুবিন গাৰ্গলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই দীপাৱলীত আতচবাজী নহয়, মাটিৰ চাকিৰে আলোকিত কৰাৰ আহ্বান কংগ্ৰেছৰ
যুৱ প্ৰজন্মৰ হাৰ্টথ্ৰৱ জুবিন গাৰ্গলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই ৰাইজলৈ বিশেষ আহ্বান কংগ্ৰেছৰ ।
Published : October 19, 2025 at 4:30 PM IST
মৰাণ : জুবিন গাৰ্গ বিহীন ৩০ দিন । এই ৩০ দিনে ৰাজ্যবাসীয়ে জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায়ৰ বাবে যুঁজ দিব লগা হৈছে । কিয়নো অসমৰ যুৱ প্ৰজন্মৰ হাৰ্টথ্ৰৱ জুবিন গাৰ্গৰ আকস্মিক মৃত্যুত আজিও শোকস্তব্ধ ৰাজ্যবাসী । প্ৰিয় শিল্পীজনক হেৰুৱাই যেন আজিও স্বাভাৱিক হ'ব পৰা নাই অসমৰ ৰাইজ । ইয়াৰ মাজতে বিভিন্নজনে ভিন্ন কাৰ্যসূচীৰে জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ ঘটনাৰ তদন্তৰ দাবী জনাই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে ।
আনহাতে সোমবাৰে অনুষ্ঠিত হ'বলগা পোহৰৰ উৎসৱত প্ৰিয় শিল্পীগৰাকীক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই জুবিন অনুৰাগীসকলে আতচবাজী ব্যৱহাৰ নকৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে । ইয়াৰ মাজতে ডিব্ৰুগড়ত 'দীপাৱলীত আতচবাজী নহয়, মাটিৰ চাকিৰে আলোকিত কৰক প্ৰতিখন ঘৰ' এই শ্ল'গানেৰে কংগ্ৰেছ দলে গ্ৰহণ কৰে বিশেষ কাৰ্যসূচী । জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ ৩০ দিনৰ অন্তত ডিব্ৰুগড় জিলা কংগ্ৰেছে দেওবাৰে বৰবৰুৱাত অনুষ্ঠিত কৰে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান ।
জিলা কংগ্ৰেছৰ উপ-সভাপতি বিজু দুৱৰাৰ নেতৃত্বত বৰবৰুৱা আৰু খোৱাং ব্লক কংগ্ৰেছৰ কৰ্মীসকলে বৰবৰুৱা বজাৰত অনুষ্ঠিত কৰে এই শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানৰ । শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানৰ অন্তত কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকলে বৰবৰুৱা বজাৰত ৰাইজৰ মাজত মাটিৰ চাকি আৰু মিঠাতেল বিতৰণ কৰে । দীপাৱলীত আতচবাজীৰ বিপৰীতে মাটিৰ চাকিৰে প্ৰতিখন ঘৰ আলোকিত কৰাৰ আহ্বান কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকলৰ ।
ইফালে “মই জুবিন, আমি জুবিন” শ্ল'গানেৰে বিজেপি দলে উলিওৱা প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীক লৈ বিজেপি আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক সমালোচনা কৰে কংগ্ৰেছ নেতা বিজু দুৱৰাই ।
মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৰাইজক উচতনি যোগাই আছে :
ৰাইজৰ মাজত মাটিৰ চাকি বিতৰণ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰি উপ-সভাপতি বিজু দুৱৰাই কয়, "আমাৰ প্ৰাণৰ শিল্পী, অসমীয়াৰ হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গৰ মহাপ্ৰয়াণৰ আজি এমাহ সম্পূৰ্ণ হ'ল । এমাহৰ অন্তত আমি ডিব্ৰুগড় জিলা কংগ্ৰেছ কমিটীৰ কাৰ্যালয়ত এই অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰিছো আৰু আমাৰ ৮৯ নং খোৱাং বিধানসভা সমষ্টিৰ বিভিন্ন অঞ্চলত আমাৰ কৰ্মকৰ্তা সকলেও মাহেকীয়া অনুষ্ঠান পাতিছে । বৰবৰুৱা ব্লক কংগ্ৰেছ কমিটী আৰু খোৱাং ব্লক কংগ্ৰেছ কমিটীৰ উদ্যোগত আজি তেওঁক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছো ।"
"কাইলৈ হ'ব লগা দেৱালীত ফটকা ফুটাবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৰাইজক উচতনি যোগাই আছে । বিভিন্ন দল-সংগঠনে জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতি সন্মান জনাই ফটকা নুফুটাবলৈ আহ্বান জনাইছে । আমি পোহৰৰে তেওঁক শ্ৰদ্ধা জনাব লাগে । আমাৰ দলৰ জ্যেষ্ঠ নেতাৰ আহ্বানৰ প্ৰতি সন্মান জনাই ৰাইজক সজাগ কৰিবৰ কাৰণে আমি মাটিৰ চাকি আৰু মিঠাতেল বিতৰণ কৰিছো । প্ৰত্যেকেই এই চাকি আৰু মিঠাতেল গ্ৰহণ কৰি এইবাৰ আতচবাজিৰ পৰা আঁতৰি থাকিম বুলি জনাইছে ।"এইদৰে তেওঁ কয় ।
বিজেপি দলে জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায় দাবীত কৰিবলৈ লোৱা প্ৰতিবাদক আদৰণি :
জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায়ৰ দাবীত বিভিন্ন দল-সংগঠন আৰু জুবিন অনুৰাগী সকলে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰাৰ পাছত বিজেপি দলে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰাৰ বাবে কাৰ্যসূচী ঘোষণা কৰিছে । ইয়াৰ পাছতে কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীয়ে কয়, "গৃহ বিভাগটো স্বয়ং মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগতেই আছে ।
তেওঁ কয়, "আমি ভালকৈ,সঠিক পথত অনুসন্ধান আগবঢ়াইছো । দোষীয়ে শাস্তি পাব ।" লগতে তেওঁ নিজেই কৈছে যে তেওঁক হত্যা কৰা হৈছে । আজি বিজেপিৰ সভাপতিৰ লগতে কৰ্মকৰ্তা সকলে জুবিন গাৰ্গ ডাঙৰীয়াৰ ন্যায় বিচাৰি ৰাজপথলৈ ওলাব। আমি আদৰণি জনাইছো ; কিন্তু এটা বাক্য শুনি আমি আচৰিত হৈছো । হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বিজু দুৱৰা হ'ব নোৱাৰে । বিজু দুৱৰা জুবিন গাৰ্গ হ'ব নোৱাৰে । জুবিন গাৰ্গ জুবিন গাৰ্গ । হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা । আমি কাকো কাৰো লগত তুলনা কৰিব নোৱাৰো । মই জুবিন, আমি জুবিন এইটো হাস্যকৰ কথা ।"
জুবিন দাই ন্যায় পাব লাগে:
বৰবৰুৱা আৰু খোৱাং ব্লক কংগ্ৰেছৰ কৰ্মীসকলে বৰবৰুৱা বজাৰত বিতৰণ কৰা মাটিৰ চাকি গ্ৰহণ কৰি এজন বিক্ৰেতাই কয়, "মাটিৰ চাকি আৰু ধূপ দিয়া কাৰণে আমি নথৈ আনন্দিত হৈছো । জুবিন দাই ন্যায় পাব লাগে । সেয়াই আমি কামনা কৰো । দেৱালীত আতচবাজীৰ পৰা আঁতৰি জুবিন দাৰ নামত সকলোৱে চাকি বন্তি জ্বলাব লাগে ।"