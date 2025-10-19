ETV Bharat / state

জুবিন গাৰ্গলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই দীপাৱলীত আতচবাজী নহয়, মাটিৰ চাকিৰে আলোকিত কৰাৰ আহ্বান কংগ্ৰেছৰ

যুৱ প্ৰজন্মৰ হাৰ্টথ্ৰৱ জুবিন গাৰ্গলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই ৰাইজলৈ বিশেষ আহ্বান কংগ্ৰেছৰ ।

বৰবৰুৱা বজাৰত কংগ্ৰেছে বিতৰণ কৰিলে মাটিৰ চাকি (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 19, 2025 at 4:30 PM IST

মৰাণ : জুবিন গাৰ্গ বিহীন ৩০ দিন । এই ৩০ দিনে ৰাজ্যবাসীয়ে জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায়ৰ বাবে যুঁজ দিব লগা হৈছে । কিয়নো অসমৰ যুৱ প্ৰজন্মৰ হাৰ্টথ্ৰৱ জুবিন গাৰ্গৰ আকস্মিক মৃত্যুত আজিও শোকস্তব্ধ ৰাজ্যবাসী ।‌ প্ৰিয় শিল্পীজনক হেৰুৱাই যেন আজিও স্বাভাৱিক হ'ব পৰা নাই অসমৰ ৰাইজ । ‌ইয়াৰ মাজতে বিভিন্নজনে ভিন্ন কাৰ্যসূচীৰে জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ ঘটনাৰ তদন্তৰ দাবী জনাই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে ।

আনহাতে সোমবাৰে অনুষ্ঠিত হ'বলগা পোহৰৰ উৎসৱত প্ৰিয় শিল্পীগৰাকীক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই জুবিন অনুৰাগীসকলে আতচবাজী ব্যৱহাৰ নকৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে । ইয়াৰ মাজতে ডিব্ৰুগড়ত 'দীপাৱলীত আতচবাজী নহয়, মাটিৰ চাকিৰে আলোকিত কৰক প্ৰতিখন ঘৰ' এই শ্ল'গানেৰে কংগ্ৰেছ দলে গ্ৰহণ কৰে বিশেষ কাৰ্যসূচী ।‌ জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ ৩০ দিনৰ অন্তত ডিব্ৰুগড় জিলা কংগ্ৰেছে দেওবাৰে বৰবৰুৱাত অনুষ্ঠিত কৰে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান ।

জিলা কংগ্ৰেছৰ উপ-সভাপতি বিজু দুৱৰাৰ নেতৃত্বত বৰবৰুৱা আৰু খোৱাং ব্লক কংগ্ৰেছৰ কৰ্মীসকলে বৰবৰুৱা বজাৰত অনুষ্ঠিত কৰে এই শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানৰ । শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানৰ অন্তত কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকলে বৰবৰুৱা বজাৰত ৰাইজৰ মাজত মাটিৰ চাকি আৰু মিঠাতেল বিতৰণ কৰে । দীপাৱলীত আতচবাজীৰ বিপৰীতে মাটিৰ চাকিৰে প্ৰতিখন ঘৰ আলোকিত কৰাৰ আহ্বান কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকলৰ ।

ইফালে “মই জুবিন, আমি জুবিন” শ্ল'গানেৰে বিজেপি দলে‌ উলিওৱা প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীক লৈ বিজেপি আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক সমালোচনা কৰে কংগ্ৰেছ নেতা বিজু দুৱৰাই ।

মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৰাইজক উচতনি যোগাই আছে :

ৰাইজৰ মাজত মাটিৰ চাকি বিতৰণ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰি উপ-সভাপতি বিজু দুৱৰাই কয়, "আমাৰ প্ৰাণৰ শিল্পী, অসমীয়াৰ হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গৰ মহাপ্ৰয়াণৰ আজি এমাহ সম্পূৰ্ণ হ'ল । এমাহৰ অন্তত আমি ডিব্ৰুগড় জিলা কংগ্ৰেছ কমিটীৰ কাৰ্যালয়ত এই অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰিছো আৰু আমাৰ ৮৯ নং খোৱাং বিধানসভা সমষ্টিৰ বিভিন্ন অঞ্চলত আমাৰ কৰ্মকৰ্তা সকলেও মাহেকীয়া অনুষ্ঠান পাতিছে । বৰবৰুৱা ব্লক কংগ্ৰেছ কমিটী আৰু খোৱাং ব্লক কংগ্ৰেছ কমিটীৰ উদ্যোগত আজি তেওঁক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছো ।"

"কাইলৈ হ'ব লগা দেৱালীত ফটকা ফুটাবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৰাইজক উচতনি যোগাই আছে । বিভিন্ন দল-সংগঠনে জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতি সন্মান জনাই ফটকা নুফুটাবলৈ আহ্বান জনাইছে । আমি পোহৰৰে তেওঁক শ্ৰদ্ধা জনাব লাগে । আমাৰ দলৰ জ্যেষ্ঠ নেতাৰ আহ্বানৰ‌ প্ৰতি সন্মান জনাই ৰাইজক সজাগ কৰিবৰ কাৰণে আমি মাটিৰ চাকি আৰু মিঠাতেল বিতৰণ কৰিছো । প্ৰত্যেকেই এই চাকি আৰু মিঠাতেল গ্ৰহণ কৰি এইবাৰ আতচবাজিৰ পৰা আঁতৰি থাকিম বুলি জনাইছে ।"এইদৰে তেওঁ কয় ।

বিজেপি দলে জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায় দাবীত কৰিবলৈ লোৱা প্ৰতিবাদক আদৰণি :

জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায়ৰ দাবীত বিভিন্ন দল-সংগঠন আৰু জুবিন অনুৰাগী সকলে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰাৰ পাছত বিজেপি দলে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰাৰ বাবে কাৰ্যসূচী ঘোষণা কৰিছে । ইয়াৰ পাছতে কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীয়ে কয়, "গৃহ বিভাগটো স্বয়ং মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগতেই আছে ।

তেওঁ কয়, "আমি ভালকৈ,সঠিক পথত অনুসন্ধান আগবঢ়াইছো । দোষীয়ে শাস্তি পাব ।" লগতে তেওঁ নিজেই কৈছে যে তেওঁক হত্যা কৰা হৈছে । আজি বিজেপিৰ সভাপতিৰ লগতে কৰ্মকৰ্তা সকলে জুবিন গাৰ্গ ডাঙৰীয়াৰ ন্যায় বিচাৰি ৰাজপথলৈ ওলাব। আমি আদৰণি জনাইছো ; কিন্তু এটা বাক্য শুনি আমি আচৰিত হৈছো ।‌ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বিজু দুৱৰা হ'ব নোৱাৰে । বিজু দুৱৰা জুবিন গাৰ্গ হ'ব নোৱাৰে ।‌ জুবিন গাৰ্গ জুবিন গাৰ্গ । হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা । আমি কাকো কাৰো লগত তুলনা কৰিব নোৱাৰো । মই জুবিন, আমি জুবিন এইটো হাস্যকৰ কথা ।"

জুবিন দাই ন্যায় পাব লাগে:

বৰবৰুৱা আৰু খোৱাং ব্লক কংগ্ৰেছৰ কৰ্মীসকলে বৰবৰুৱা বজাৰত বিতৰণ কৰা মাটিৰ চাকি গ্ৰহণ কৰি এজন বিক্ৰেতাই কয়, "মাটিৰ চাকি আৰু ধূপ দিয়া কাৰণে আমি নথৈ আনন্দিত হৈছো । জুবিন দাই ন্যায় পাব লাগে । সেয়াই আমি কামনা কৰো । দেৱালীত আতচবাজীৰ পৰা আঁতৰি জুবিন দাৰ নামত সকলোৱে চাকি বন্তি জ্বলাব লাগে ।"

