জুবিন স্মৰণ: পুত্ৰৰ অন্তিম বিশ্ৰামস্থলীত কিছু সময় নিৰলে বহি চায় ৰ'ল পিতৃ

জুবিন স্মৰণ: পুত্ৰৰ অন্তিম বিশ্ৰামস্থলীত কিছু সময় নিৰলে বহি চায় ৰ'ল পিতৃ
সোণাপুৰস্থিত জুবিনক্ষেত্ৰত উপস্থিত হৈ পৰিয়ালৰ লোকে জনালে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি । জুবিন গাৰ্গৰ স্মতিত অনুৰাগীৰ স্ৰোত....
Published : October 9, 2026 at 6:20 PM IST
সোণাপুৰ : অসমীয়া সংস্কৃতিৰ আকাশৰ উজ্জ্বল নক্ষত্ৰ, প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰথম বাৰ্ষিক শ্ৰাদ্ধৰ পৱিত্ৰ ক্ষণত সোণাপুৰৰ জুবিনক্ষেত্ৰলৈ বৈ আছিল শোক আৰু শ্ৰদ্ধাৰ এক অন্তহীন ধাৰা ।
বছেৰেকীয়া তিথিৰ এই গধুৰ ক্ষণত শিল্পীগৰাকীৰ অন্তিম ঠিকনাত উপস্থিত হ'ল তেওঁৰ সহধৰ্মিনী গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গ, পিতৃ কপিল বৰঠাকুৰ আৰু ভগ্নী পামী বৰঠাকুৰ । এই উপস্থিতি এক আনুষ্ঠানিক পৰিদৰ্শন নাছিল, আছিল এজন পিতাৰ বুকুত জুই জ্বলি থকা আশা আৰু এগৰাকী পত্নীৰ গধুৰ হৃদয়েৰে কৰা এক মৌন শ্ৰদ্ধাঞ্জলি ।
এটি আৱেগিক দিন
সোণাপুৰস্থিত জুবিনক্ষেত্ৰত উপস্থিত হৈ পৰিয়ালৰ লোকসকলে প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীক গভীৰ শ্ৰদ্ধাৰে স্মৰণ কৰে । প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ অন্তিম ঠিকনাস্থলীত উপস্থিত হৈ তেওঁৰ পিতৃ কপিল বৰঠাকুৰ আৰু পত্নী গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গে চকুলোৰে শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰে ।
আৱেগিক পৰিৱেশত সংবাদ মাধ্যমৰ আগত গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গে কয় "দেউতা কেইবাদিনৰ পৰা আহিম আহিম বুলি কৈ আছিল । কালি বছেৰেকীয়া তিথি আছিল । আজি সেই কাৰণে দেউতাক লৈ আহিলো । তেওঁ ওচৰলৈ যাব পৰা নাছিল । তেওঁ ১৯ তাৰিখে আহিছিল । সিদিনাখন ওচৰলৈ যোৱাৰ সম্ভৱ নাছিল । এতিয়া আহি তেওঁ অকণমান শান্তি পাইছে, ভাল পাইছে ।"
এগৰাকী পিতৃৰ বাবে নিজৰ সন্তানক চিৰদিনৰ বাবে হেৰুৱাই তেওঁৰ অন্তিম বিশ্ৰামস্থলীলৈ যোৱাৰ এই যাত্ৰা অত্যন্ত হৃদয়বিদাৰক । যি সময়ত সমগ্ৰ অসমে নিজৰ প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীক বুকুত লৈ কান্দিছে, সেই সময়ত এজন পিতৃৰ এই আকুলতাই উপস্থিত প্ৰতিজন মানুহৰে অন্ত বেদনা গধুৰ কৰি তুলিছে ।
স্মৃতিৰ মণিকোঠাত জুবিন
জুবিন গাৰ্গ কেৱল এটা নাম নহয়, তেওঁ আছিল অসমীয়া গান, প্ৰতিবাদ, আৰু মানৱতাৰ চিৰন্তন প্ৰতীক । তেওঁৰ অনুপস্থিতিয়ে অসমীয়া সমাজত যি খালী ঠাইৰ সৃষ্টি কৰিলে, সেয়া কেতিয়াও পূৰণ নোহোৱা ধৰণৰ! সোণাপুৰৰ জুবিনক্ষেত্ৰ আজিও হাজাৰৰো অধিক অনুৰাগী আৰু তেওঁৰ আপোনজনৰ বাবে সেয়া এক পৱিত্ৰ তীৰ্থথলীলৈ পৰিণত হৈছে, যি ঠাইত প্ৰতিটো ক্ষণ তেওঁৰ সুৰীয়া কণ্ঠৰ মায়াবী সুৰক অনেকজনে বিচাৰি ফুৰে।
লগতে পঢ়ক:শ্যামকানু মহন্তৰ জামিন আবেদনৰ শুনানি স্থগিত, গৰিমাই লিখিলে- ‘সত্যৰ সদায় জয়’
যোৰহাটত জুবিনৰ দ্বিতীয় সমাধি ক্ষেত্র হ'লে ভাল হ'ব: গৰিমা শইকীয়া গার্গ