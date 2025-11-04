ETV Bharat / state

শতবৰ্ষ গৰকা গীৰ্জাত এইবাৰ উলহ-মালহেৰে পালন নহ'ব বৰদিন

সেমেকা হ'ব খ্ৰীষ্টিয়ান ধৰ্মাৱলম্বীসকলৰ মূল উৎসৱ ।

Central Baptist Church of Sivasagar
শিৱসাগৰৰ কেন্দ্ৰীয় বাপ্তিষ্ট মণ্ডলী (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 4, 2025 at 3:01 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

শিৱসাগৰ: জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ প্ৰভাৱ এতিয়াও সকলোতে বিৰাজমান । সংগীতৰ মহানায়কৰ উপস্থিতি অবিহনে যেন স্তব্ধ হৈ পৰিছে সকলো । সকলোতে যেন এক বিশাল শূন্যতাই বিৰাজ কৰিছে । জাতি-ধৰ্ম-বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে সকলোৱে জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুত মিম্ৰয়মান হৈ পৰিছে । আপোন শিল্পীগৰাকীৰ আকস্মিক মৃত্যুত উৎসৱৰ আনন্দও যেন নোহোৱা হৈছে !

সকলোতে যেন এক বিৰাগ ভাব । দুৰ্গা পূজা, কালী পূজা, আনকি পোহৰ আৰু আনন্দৰ উৎসৱ দীপাৱলী জুবিন অবিহনে সেমেকা হৈ গ'ল । ২৫ ডিচেম্বৰত খ্ৰীষ্টিয়ান ধৰ্মাৱলম্বীসকলৰ মূল উৎসৱ বৰদিন অথবা খ্ৰীষ্টমাছ; কিন্তু এই খ্ৰীষ্টমাছো জুবিন অবিহনে চেঁচা পৰিব । উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰথম গীৰ্জা কেন্দ্ৰীয় বাপ্তিষ্ট মণ্ডলীয়ে এইবাৰ বৰদিন উলহ-মালহেৰে উদযাপন নকৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ।

শিৱসাগৰৰ কেন্দ্ৰীয় বাপ্তিষ্ট মণ্ডলী (ETV Bharat Assam)

শিৱসাগৰত এইবাৰ বৰদিন হ'ব সেমেকা । বৰদিনৰ আলোকসজ্জা আগৰ দৰে নহয় । বাতিল কৰিছে বৰদিনৰ প্ৰীতিভোজ । আগতে বৰদিনৰ সন্ধিয়া কেন্দ্ৰীয় বাপ্তিষ্ট মণ্ডলীয়ে ব্যাপক উৎসাহেৰে আয়োজন কৰে । হাজাৰ হাজাৰ লোক গীৰ্জাত উপস্থিত হয় মম জ্বলাই সেৱা আগবঢ়াবলৈ, ছাণ্টাক্লজৰ লগত ফটো উঠিবলৈ ৷ কিন্তু এইবাৰ এই অনুষ্ঠানো বাতিল কৰিছে কেন্দ্ৰীয় বাপ্তিষ্ট মণ্ডলীয়ে ।

এই সন্দৰ্ভত মণ্ডলীৰ সম্পাদক অজয় কুমাৰ বেথেলে ই টিভি ভাৰতক কয়, "জুবিনৰ মৃত্যু আমাৰ সকলোৰে বাবে এক অপূৰণীয় ক্ষতি । জুবিনৰ অকাল মৃত্যুৰ প্ৰভাৱ জাতি-বৰ্ণ-ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে সকলো মানুহৰ ওপৰত পৰিছে । অসম-অসমীয়া আজি উকা হৈ পৰিছে । উত্তৰ-পূবৰ প্ৰথমটো গীৰ্জা কেন্দ্ৰীয় বাপ্তিষ্ট মণ্ডলীও জুবিনক হেৰুৱাই ক্ৰন্দনৰত । যাৰ বাবে আমি এইবাৰ বৰদিন অনুষ্টুপীয়াকৈ উদযাপন কৰিম ।"

Central Baptist Church of Sivasagar
সেমেকা হ'ব খ্ৰীষ্টিয়ান ধৰ্মাৱলম্বীসকলৰ মূল উৎসৱ (ETV Bharat Assam)

মণ্ডলীৰ সম্পাদকগৰাকীয়ে আৰু কয়, "বৰদিনৰ উলাহ জুবিন অবিহনে ম্লান পৰিছে । এইবাৰ বৰদিনত আগৰ দৰে আলোকসজ্জা নাথাকে । মণ্ডলীয়ে বাতিল কৰিছো বৰদিনৰ প্ৰীতিভোজ । আমি বাতিল কৰিছো হাজাৰ হাজাৰ লোকে অংশগ্ৰহণ কৰা বৰদিন সন্ধিয়াৰ কাৰ্যসূচী । বৰদিন অনুষ্টুপীয়া কৰি আমি খ্ৰীষ্টত বিশ্বাসী লোকসকলে জুবিনৰ প্ৰতি সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰিছো । লগতে আমাৰ দাবী এতিয়াও অটুট আছে- জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ উচিত তদন্ত আৰু বিচাৰ লাগে । জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ সৈতে জড়িত সকলোৱে কঠোৰ শাস্তি পাওক ।"

লগতে পঢ়ক:মিনি পহলগামত শীঘ্ৰে আৰম্ভ হ'ব জাতিংগা মহোৎসৱ; এইবাৰ কি হ’ব মহোৎসৱৰ বিশেষ আকৰ্ষণ... জানক সবিশেষ

মহানায়কলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই ৫২ ফুট উচ্চতাৰ গীটাৰেৰে দৰ্শনাৰ্থীক আদৰিবলৈ সাজু নলবেইৰা

TAGGED:

TRIBUTE TO ZUBEEN GARG
SIVASAGAR
ইটিভি ভাৰত অসম
বৰদিন
CHRISTMAS 2025

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

এইবাৰ মা দুৰ্গা ধৰালৈ কিহত আহিব তথা ইয়াৰ তাৎপৰ্য কি জানেনে ?

অসমত কেতিয়া পালিত হ’ব শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী ? জানক সঠিত তাৰিখ-পূজাবিধি তথা শুভেচ্ছাবাণী

কামাখ্যাৰ চৰণত ভক্তই নিতৌ অৰ্পণ কৰা ফুলবোৰ কি কৰা হয় জানেনে ?

কোনে আৰু কেতিয়া স্থাপন কৰিছিল অসমৰ প্ৰথমটো তেলুগু কলনী ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.