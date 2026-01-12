ETV Bharat / state

বেংকৰ পৰা ঋণ লৈ ছিংগাপুৰৰ য়টৰ আৰ্হিত ভেলাঘৰ সাজিছে শিল্পী ভগৱান সেনাপতিয়ে

গাঁঠিৰ ধন খৰচ কৰি নৰা, বাঁহ আৰু খেৰেৰে সাজিছে ভেলাঘৰ ।

Artist Bhagawan Senapati have constructed a massive yacht shaped Bhelaghar in Raha
ৰহাত ছিংগাপুৰৰ য়টৰ আৰ্হিত ভেলাঘৰ সাজিছে শিল্পী ভগৱান সেনাপতিয়ে (ETV Bharat Assam)
নগাঁও : অসমীয়াৰ প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গ অবিহনে প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভোগালী বিহু উদযাপনৰ বাবে সাজু হৈছে ৰাজ্য়বাসী । কায়িকভাৱে প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকী নাথাকিলেও ভোগালী বিহুত মধ্য অসমত জীৱন্ত ৰূপ দিয়াৰ চেষ্টা কৰা হৈছে জুবিন গাৰ্গৰ স্মৃতিক । জুবিন গাৰ্গৰ অন্তিম স্মৃতিৰ সাক্ষী বহন কৰা ছিংগাপুৰৰ য়টৰ আৰ্হিত নিৰ্মাণ হৈছে ভেলাঘৰ ।

অসমবাসীক কন্দুৱাই য়ট যাত্ৰা কৰি ছিংগাপুৰৰ সাগৰত অন্তিমবাৰৰ বাবে শুই পৰিছিল প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকী । জুবিন গাৰ্গৰ অন্তিমবাৰৰ স্মৃতি জড়িত হৈ থাকিল সাগৰ আৰু য়টখনত । অসমবাসীয়ে পাহৰিব নোৱাৰা সেই য়টখনৰ আৰ্হিত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ভেলাঘৰ । নগাঁৱৰ ৰহাৰ বিশিষ্ট ভাস্কৰ্য শিল্পী ভগৱান সেনাপতিৰ একক প্ৰচেষ্টাত ৰহাৰ আমনিশালিত প্ৰাণ পাই উঠিছে সেই য়টখন ।

ৰহাত ছিংগাপুৰৰ য়টৰ আৰ্হিত ভেলাঘৰ সাজিছে শিল্পী ভগৱান সেনাপতিয়ে (ETV Bharat Assam)

প্ৰতি বছৰে গাঁঠিৰ ধন খৰচ কৰি নৰা, বাঁহ আৰু খেৰেৰে ব্যতিক্ৰমী চিন্তাধাৰাৰে সমাজলৈ এক বাৰ্তা প্ৰেৰণৰ উদ্দেশ্যে ভিন্নৰূপী ভেলাঘৰ নিৰ্মাণ কৰি অহা শিল্পী ভগৱান সেনাপতিৰ হাতৰ পৰশত এইবাৰ প্ৰাণ পাই উঠিছে এই য়টখনে ।

শিল্পী ভগৱান সেনাপতিয়ে জুবিন গাৰ্গক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই প্ৰায় ৮০ ফুট দৈৰ্ঘৰ আৰু ৪০ ফুট উচ্চতাৰে নৰা, খেৰ আৰু বাঁহেৰে নিৰ্মাণ কৰিছে বিশেষ য়টৰ আৰ্হিৰ ভেলাঘৰ । এই অভিশপ্ত য়টখনক প্ৰতীক হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰি ভেলাঘৰ নিৰ্মাণ কৰা বুলি উল্লেখ কৰে শিল্পী ভগৱান সেনাপতিয়ে ।

জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰিয় চৰাই উদাসীন :

য়টখনৰ ওপৰত শোকস্তব্ধ হৈ বহি আছে জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰিয় চৰাই উদাসীন গাৰ্গ (বগলী) আৰু কাকু গাৰ্গ (কাউৰী)। এনে এক ছবিয়েই ভেলাঘৰৰ জৰিয়তে দাঙি ধৰিছে শিল্পী ভগৱান সেনাপতিয়ে । লগতে য়টৰ আৰ্হিত নিৰ্মাণ কৰা ভেলাঘৰৰ ওপৰত সাজিছে এখন গীটাৰ ।

সম্পূৰ্ণ একক প্ৰচেষ্টাৰে কোনো চৰকাৰী সহায় নোহোৱাকৈ ভগৱান সেনাপতিয়ে স্থানীয় যুৱকসকলৰ সহায়ত নিৰ্মাণ কৰি উলিওৱা আমনিশালীৰ এই ভেলাঘৰ এতিয়া সকলোৰে বাবে হৈ উঠিছে আৰ্কষণৰ কেন্দ্ৰ ।

শিল্পী ভগৱান সেনাপতিয়ে নিৰ্মাণ কৰা ভেলাঘৰ (ETV Bharat Assam)

ৰংঘৰ আকৃতিৰ ভেলাঘৰ :

নৰাৰে নিৰ্মাণ কৰা য়টখনৰ ভিতৰতে ভোগালীৰ নিশা উৰুকা পালন কৰিব গাঁওবাসীয়ে । ২০১১ চনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে নৰা, খেৰ, বাঁহেৰে সুধাকণ্ঠ ড৹ ভূপেন হাজৰিকাৰ স্মৃতিত নিৰ্মাণ কৰিছিল এটা বৃহৎ আকাৰৰ ৰংঘৰ আকৃতিৰ ভেলাঘৰ ।

একেদৰে ২০১২ চনত টাইটানিকৰ আৰ্হিত ভেলাঘৰ নিৰ্মাণ কৰিছিল । সেনাপতিৰ এনে কৰ্মই বহুজনৰ হৃদয় জয় কৰিছে । পৰৱৰ্তী সময়ত ঈগল, গঁড় সুৰক্ষাৰ সজাগতা, ক'ভিড ১৯ ৰ সময়ত কৰ'ণা ভেকচিনৰ সজাগতা, হাতী- মানুহৰ সংঘাত ৰোধৰ সজাগতা, প্ৰকৃতি সুৰক্ষা, শগুন, বৰটোকোলা আদি বিলুপ্তি চৰাইৰ আৰ্হিত ভেলাঘৰ নিৰ্মাণ কৰি অহা শিল্পী ভগৱান সেনাপতিয়ে এইবাৰ ছিংগাপুৰৰ য়টৰ আৰ্হিত নিৰ্মাণ কৰিছে ভেলাঘৰ ।

খেৰ, নৰা আৰু বাঁহেৰে নিৰ্মাণ কৰা ভেলাৰঘৰটো নিৰ্মাণৰ বাবে কেতিয়াবা যদি পুখুৰীৰ মাছ বিক্ৰী কৰিছে, কেতিয়াবা আকৌ ফাৰ্মৰ হাঁহ বিক্ৰী কৰিবলগীয়া হৈছে শিল্পী ভগৱান সেনাপতিৰ । কেতিয়াবা আকৌ বেংক অথবা মাইক্ৰ'ফাইনেঞ্চৰ পৰা ঋণ লৈ ভেলাঘৰ নিৰ্মাণ কৰি আহিছে ভগৱান সেনাপতিয়ে । ৰাইজৰ বাবে প্ৰতি বছৰে নতুন নতুন বাৰ্তা লৈ গাঁঠিৰ ধন ভাঙি এক সজাগতা সৃষ্টিৰ লগতে মাঘ বিহু উদযাপন কৰি আহিছে এইগৰাকী শিল্পীয়ে ।

এই সন্দৰ্ভত শিল্পী ভগৱান সেনাপতিয়ে কয়, "ভূপেন দাৰ নামত প্ৰথম ভেলাঘৰটো ৰংঘৰ আৰ্হিত বনাইছিলো । তাৰ পিচত টাইটানিক, ঈগল, গঁড় সুৰক্ষাৰ সজাগতা, ক'ভিড ১৯ ৰ সময়ত কৰ'ণা ভেকচিনৰ সজাগতা, হাতী- মানুহৰ সংঘাত ৰোধৰ সজাগতা, প্ৰকৃতি সুৰক্ষা, শগুন, বৰটোকোলা আদি নিৰ্মাণ কৰিছো ।"

অৱশ্যে এবাৰ মাত্ৰ চৰকাৰৰ পৰা ৫০ হাজাৰ টকা এককালীন সাহাৰ্য লাভ কৰিছে শিল্পীগৰাকীয়ে । আৰ্থিক নাটনি স্বত্বেও শিল্পী ভগৱান সেনাপতিয়ে অব্য়াহত ৰাখিছে নিজৰ সৃষ্টিকৰ্ম । ভগৱান সেনাপতিৰ এনে শিল্পকৰ্মক লৈ গৌৰৱান্বিত স্থানীয় লোক ।

উল্লেখ্য যে ২০১১ চনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বৰ্তমান সময়লৈকে ধাৰাবাহিকভাৱে নিৰ্মাণ কৰি আহিছে ভেলাঘৰ ।

