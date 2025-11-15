ETV Bharat / state

জনজাতীয় স্বাধীনতা সংগ্ৰামীক স্বীকৃতি প্ৰদান কৰিছে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে: নন্দিতা গাৰ্লোচা

বীৰছা মুণ্ডাৰ আজি ১৫০ সংখ্যক জন্মজয়ন্তী । উত্তৰ কাছাৰ পাৰ্বত্য স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ চৌহদতো জনজাতীয় নেতাগৰাকীক স্মৰণ ।

Janjatiya Gaurav Divas 2025 in Dima Hasao
বীৰছা মুণ্ডাৰ ১৫০ সংখ্যক জন্মজয়ন্তী (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 15, 2025 at 5:13 PM IST

হাফলং: ব্ৰিটিছ শাসনৰ অন্যায়ৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কৰা জনজাতীয় নেতা বীৰছা মুণ্ডাৰ আজি ১৫০ সংখ্যক জন্মজয়ন্তী । এই উপলক্ষে দেশজুৰি পালন কৰা হৈছে 'জনজাতীয় গৌৰৱ দিৱস'। এই দিৱসৰ সৈতে সংগতি ৰাখি ৰাজ্য়ৰ বিভিন্ন প্ৰান্ততো আয়োজন কৰা হয় ভিন্ন অনুষ্ঠানৰ । ডিমা হাছাও জিলাতো আয়োজন কৰা হয় এই দিৱসৰ ।

শনিবাৰে বীৰছা মুণ্ডাৰ ১৫০ সংখ্যক জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ নিৰ্দেশত জনজাতীয় গৌৰৱ দিৱস পালন কৰা হয় উত্তৰ কাছাৰ পাৰ্বত্য স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ চৌহদত । এই অনুষ্ঠানত মন্ত্ৰী নন্দিতা গাৰ্লোচাই অংশগ্ৰহণ কৰি কয় যে ষষ্ঠ অনুসূচীত অন্তৰ্ভুক্ত ডিমা হাছাও জিলা হৈছে বহু জনজাতীয় লোকৰ বাসস্থান । কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে আজি বীৰছা মুণ্ডাৰ ১৫০ সংখ্যক জন্মজয়ন্তী পালন কৰা হয় । আজিৰ দিনটো জনজাতীয় লোকসকলৰ বাবে গৌৰৱৰ দিন বুলি মন্তব্য় কৰি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, "বীৰছা মুণ্ডাক কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ৰাষ্ট্ৰীয় স্তৰত স্বাধীনতা সংগ্ৰামী হিচাপে ঘোষণা কৰাৰ পিছত আজি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে মুণ্ডাৰ স্মৰণত সমগ্ৰ দেশত আবাসী বিদ্যালয়ৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব ।"

"আজি বীৰছা মুণ্ডাৰ নামত ডিমা হাছাও জিলাৰ দয়ুংব্ৰত এখন আবাসীক বিদ্যালয়ৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰা হয় ভিডিঅ' কনফাৰেন্সৰ জৰিয়তে । ইয়াৰ দ্বাৰা আমাৰ যুৱ সমাজ বীৰছা মুণ্ডাৰ আদৰ্শৰে অনুপ্ৰাণিত হ'ব ।"এইদৰে কয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ।

কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনত স্থানীয় জনজাতীয় স্বাধীনতা সংগ্ৰামী সকলক স্বীকৃতি দিয়া নাছিল; কিন্তু নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বত বিজেপি চৰকাৰ অহাৰ পিছতে স্থানীয় জনজাতীয় স্বাধীনতা সংগ্ৰামীক স্বীকৃতি প্ৰদান কৰা হয় বুলি মন্তব্য় কৰে উত্তৰ কাছাৰ পাৰ্বত্য স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ কাৰ্যনিৰ্বাহক সদস্য দনপাইনন থাওচেনে ।

এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকি দনপাইনন থাওচেনে কয়, "পূৰ্বৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ মতে কেৱল গান্ধী পৰিয়ালেহে ভাৰতৰ স্বাধীনতা আনিছিল । কংগ্ৰেছ দলে সদায় তুষ্টিকৰণৰ ৰাজনীতি কৰি অহাৰ বাবে ইমান দিনে স্থানীয় জনজাতীয় স্বাধীনতা সংগ্ৰামী সকলক স্বীকৃতি দিয়া নাছিল; কিন্তু নৰেন্দ্ৰ মোদী প্ৰধানমন্ত্ৰী হোৱাৰ পিছতে বীৰছা মুণ্ডাক ৰাষ্ট্ৰীয় স্তৰত স্বীকৃতি দিয়া হয় । ইয়াৰ উপৰি ডিমা হাছাও জিলাৰ স্থানীয় স্বাধীনতা সংগ্ৰামী বীৰ সম্ভূধন ফংলো, ৰাণী গাইদিলিউৰ দৰে স্বাধীনতা সংগ্ৰামীক স্বীকৃতি প্ৰদান কৰে বিজেপি চৰকাৰে ।"

ইপিনে,দনপাইনন থাওচেনে বিহাৰত এন ডি এৰ বৃহৎ জয় সন্দৰ্ভত কয়,"ভাৰতৰ স্বাধীনতাৰ পিছত কংগ্ৰেছ দলে ৬৫ বছৰ শাসনত আছিল আৰু তেওঁলোকে জনজাতীয় লোকসকলৰ বাবে কি কৰিছে সকলোৱে জানে । কংগ্ৰেছ দলে সদায় জনজাতীয় লোকসকলক ভোট বেংক হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰি আহিছে । এতিয়াও জনজাতীয় লোকসকলক ভোট বেংক হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব বিচাৰিছে । বিহাৰৰ নিৰ্বাচনত বিহাৰৰ ৰাইজে কংগ্ৰেছৰ তুষ্টিকৰণৰ ৰাজনীতিৰ উত্তৰ দিছে । "

আজি 'জনজাতীয় গৌৰৱ দিৱস' উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানত ডিমা হাছাও জিলাৰ বিভিন্ন জাতি- জনগোষ্ঠীৰ পৰম্পৰাগত লোক সংস্কৃতিৰ প্রদর্শন কৰা হয় ।

