১৯৫০ৰ স্মৃতি ! ভয়াৱহ নাও দুৰ্ঘটনাত প্ৰাণ হেৰুওৱা ছয় শ্বহীদলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি

১৯৫০ চনত হোৱা ভূমিকম্পৰ কথা মনত পৰিলে আজিও কঁপি উঠে বুকু । ইয়াৰ পিছতেই হৈছিল প্ৰলয়ংকৰী বানপানী ।

Tribute to the six martyrs in Dibrugarh
ডিব্ৰুগড়ৰ চৌকিডিঙ্গীত ছয় শ্বহীদলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 22, 2025 at 6:10 PM IST

2 Min Read
মৰাণ: ১৯৫০ চনৰ ভয়ংকৰ ভূমিকম্পৰ পিছত অহা প্ৰলয়ংকৰী বানপানীৰ ভয়াবহ স্মৃতি আজিও ডিব্ৰুগড়ৰ ৰাইজৰ মনত আছে । কিয়নো সেই বৰ্ষৰ ২২ অক্টোবৰত বিশাল ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীয়েদি বানপীড়িতসকলক সাহাৰ্য দিবলৈ ওলাই যোৱাৰ সময়ত নাও দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হৈছিল ছয়জনকৈ লোকৰ ।

বানপানীত বেয়াকৈ ক্ষতিগ্ৰস্ত ৰাইজলৈ সাহাৰ্য আগবঢ়াবলৈ গৈ প্ৰাণ আহুতি দিয়া শ্বহীদ ক্ৰমে জীৱন ৰাম ফুকন, হনুমান প্ৰসাদ সিংঘানীয়া, বাবুলাল পোদ্দাৰ, অজয় ​​মেচ, গৌৰচান্দ সিং আৰু ৰুদ্ৰ বৰঠাকুৰ । ২২ অক্টোবৰৰ দিনটোত এইসকল শ্বহীদক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই আহিছে ডিব্ৰুগড়ৰ ৰাইজে ।‌ ২০০৯ চনৰ পৰাই ডিব্ৰুগড়ৰ ৰাইজে এই ছয় শ্বহীদক সন্মান জনাই প্ৰতিবছৰে অনুষ্ঠিত কৰি আহিছে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানৰ ৷ কিন্তু তেওঁলোকৰ স্মৃতি যুগমীয়া কৰাৰ উদ্দেশ্যে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তথা বৰ্তমানৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ উদ্যোগত ডিব্ৰুগড়ত জিলা প্ৰশাসনৰ সহযোগত আযুক্ত কাৰ্যালয়ৰ সমীপত যোৱা বৰ্ষত ছয় শ্বহীদৰ প্ৰতিমূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰা হয় ।

ডিব্ৰুগড়ৰ চৌকিডিঙ্গীত ছয় শ্বহীদলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি (ETV Bharat Assam)

নাও দুৰ্ঘটনাত প্ৰাণ হেৰুওৱা ছয় শ্বহীদলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি :

ডিব্ৰুগড়ৰ চৌকিডিঙ্গীস্থিত জিলা উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ কাষতে থকা শ্বহীদ উদ্যানত ছয় শ্বহীদলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে ডিব্ৰুগড়ৰ ৰাইজে । ডিব্ৰুগড়ৰ উত্তৰপাৰৰ বান-খহনীয়াত আক্ৰান্ত দুৰ্গতসকলক সাহাৰ্য দিবলৈ গৈ ব্রহ্মপুত্ৰৰ বুকুত নাও দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈ শ্বহীদ হোৱা কংগ্ৰেছকৰ্মী জীৱনৰাম ফুকন, বংগৰ সমাজসেৱক শ্ৰীকাশী বিশ্বনাথ সেৱা সমিতিৰ সম্পাদক বাবুলাল পোদ্দাৰ, কৰ্তব্যনিষ্ঠ ৰাজহ বিষয়া (এছ ডি চি ) অজয় মেচ, মাৰোৱাৰী ৰিলিফ ছ'চাইটিৰ যোগাযোগ শাখাৰ সম্পাদক হনুমান সিংঘানীয়া, যুৱ-সমাজকৰ্মী ৰুদ্ৰ বৰঠাকুৰ আৰু কনিষ্টবল গৌৰচান্দ সিঙৰ প্ৰতিমূৰ্তিত বন্তি প্ৰজ্বলন কৰি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অৰ্পণ কৰা হয় । উক্ত অনুষ্ঠানত মন্ত্ৰী প্ৰশান্ত ফুকন, মেয়ৰ ডাঃ চৈকত পাত্ৰৰ লগতে শ্বহীদ পৰিয়ালৰ উপৰি সমিতিৰ বিষয়ববীয়াসকল উপস্থিত থাকে ।‌

Tribute to the six martyrs in Dibrugarh
ডিব্ৰুগড়ৰ চৌকিডিঙ্গীত ছয় শ্বহীদলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি (ETV Bharat Assam)

ৰাইজে প্ৰতি বছৰে জনাই আহিছে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি:

এই অনুষ্ঠানটোত অংশগ্ৰহণ কৰি মন্ত্ৰী প্ৰশান্ত ফুকনে কয়, "ছয় শ্বহীদক শ্বহীদ স্তম্ভত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱা হয় । ২২ অক্টোবৰৰ দিনটোত উত্তৰপাৰত বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত লোকক সহায় কৰিবলৈ গৈ নাও দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈ মৃত্যু হৈছিল ছয়জনকৈ লোকৰ । প্ৰতি বছৰে তেওঁলোকক ডিব্ৰুগড়ৰ ৰাইজে শ্ৰদ্ধা জনাই আহিছে । দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হোৱাসকল ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আহি ৰাইজক সহায় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল । এই ঘটনাত মোৰ খুড়া জীৱন ৰাম ফুকনেও প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল ।"

