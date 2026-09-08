ভূপেন শতবৰ্ষ : গীতৰ কথাৰে তাহানিতেই যুৱশক্তিক প্ৰেৰণা দিছিল সুধাকণ্ঠই
ড৹ ভূপেন হাজৰিকাই কেইবাদশক পূৰ্বেই জীৱনক উপলব্ধি কৰি গীতৰ মাজেৰে প্ৰকাশ কৰিছিল যুৱশক্তিৰ গুৰুত্বৰ কথা...
Published : September 8, 2026 at 6:36 AM IST
নয়ন কুমাৰ শৰ্মা
এটা জাতিক জীয়াই ৰখাৰ সংগ্ৰামখন অব্যাহত ৰাখিবলৈ যুৱশক্তিক মূল ইন্ধন হিচাপে প্ৰাধান্য় দিবই লাগিব । যুগে যুগে সেই কথাই প্ৰমাণিত হৈ আহিছে । এখন দেশ, ৰাজ্য় তথা সমাজৰ অগ্ৰগতি তথা উন্নয়নকে আদি কৰি সকলো ক্ষেত্ৰতেই যুৱশক্তিয়েই হৈছে মূল চালিকা শক্তি ।
আজি সমগ্ৰ বিশ্বতে যুৱশক্তিৰ উত্থানক লৈ ব্য়াপক চৰ্চা হৈছে । এই কথা কিন্তু সুধাকণ্ঠ ড৹ ভূপেন হাজৰিকাই আজিৰ পৰা কেইবাদশক পূৰ্বেই উপলব্ধি কৰি গীতৰ মাজেৰে প্ৰকাশ কৰিছিল । যুৱপ্ৰজন্ম হৈছে যিকোনো জাতি বা দেশৰ মেৰুদণ্ড স্বৰূপ । এই শক্তিক কোনেও অস্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰে । তেওঁলোকৰ চিন্তা, সাহস আৰু কৰ্মই সমাজ পৰিৱৰ্তনৰ মূল চালিকা শক্তি বুলি কোৱা হয় । ভূপেন হাজৰিকাৰ সৃষ্টিৰাজিত এই সকলোবোৰ প্ৰতিফলিত কৰা ছবিখন আজি সৰ্বত্ৰে চৰ্চা হৈছে ।
লুইতৰ পাৰৰ পাহোৱাল ডেকা শক্তিৰ কথা কাহানিবাই গীতৰ মাজেৰে কৈ গৈছে । সেইবাবে ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা আৰু সুধাকণ্ঠক ভৱিষ্য়দ্ৰষ্টা বুলি আখ্য়া হয় । যুৱশক্তিয়ে কি বিচাৰে আৰু তেওঁলোকক কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে সেয়া সুধাকণ্ঠই মৰ্মে মৰ্মে উপলব্ধি কৰিছিল । জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা আৰু কলাগুৰু বিষ্ণু ৰাভাক শৈশৱতে লগ পোৱা বাবে হয়তো এই প্ৰভাৱ সুধাকণ্ঠৰ সৃষ্টিৰাজিত সোনকালে পৰিছিল । সমসাময়িক সমাজ, মানবতাবাদ, প্ৰেম, ৰাজনীতি, দুৰ্নীতি আদি সকলো বিষয় গীতৰ মাজেৰে প্ৰতিফলিত কৰিছে ।
যুৱ মানসিকতা, যুৱশক্তি আৰু তৰুণ প্ৰজন্মৰ চেতনাৰ প্ৰভাৱ সুধাকণ্ঠৰ প্ৰায়ভাগ গীততে দেখিবলৈ পোৱা যায় । সমাজ পৰিৱৰ্তনৰ স্বপ্নদ্ৰষ্টা আছিল বাবে এই মহান শিল্পীগৰাকীয়ে সমাজৰ প্ৰতিটো দিশেই সুন্দৰ ৰূপত প্ৰকাশ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । যুৱশক্তিক প্ৰশ্ন কৰিবলৈ, নতুন কথা শিকিবলৈ আৰু জীৱনৰ যুঁজত হাৰ নমনাৰ সাহস যোগাবলৈ গোৱা গীতবোৰ আজিও প্ৰতিগৰাকী যুৱক-যুৱতীৰে ৰন্ধ্ৰে ৰন্ধ্ৰে বিয়পি আছে ।
সময়ৰ পৰিৱৰ্তনৰ লগে লগে যুৱশক্তিৰ মনত উদয় হোৱা বিষয়বোৰ নিজৰ মনৰ দাপোনত ফঁহিয়াই চাবলৈ সক্ষম হৈছিল বাবে সেই গীতবোৰ চিৰযুগমীয়া হৈছে । সুধাকণ্ঠ আমাৰ মাজত নাই যদিও সেইবোৰ গীতৰ প্ৰতিফলন সমাজৰ প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতেই দেখিবলৈ পাইছো । সমাজৰ স্খলন ৰোধ কৰিবলৈ সুধাকণ্ঠই তাহানিতেই যুৱশক্তিক সঠিক পথেৰে আগুৱাই নিবলৈ আহ্বান জনাইছিল । মহান শিল্পীগৰাকীৰ গীত কেৱল বিনোদনৰ মাধ্যম নাছিল । তেওঁৰ গীতবোৰক শ্ৰমিক, কৃষক তথা সমাজৰ নিস্পেষিত মানুহৰ সংগ্ৰামৰ বাস্তৱ দলিল বুলি আখ্য়া দিয়া হয় ।
কৰ্মসংস্কৃতি আৰু শ্ৰমৰ মৰ্যাদা বুজি নাপালে যুৱ প্ৰজন্মই উন্নতিৰ জখলা বগোৱাটো তেনেই কঠিন বুলি উপলব্ধি কৰিয়েই তেওঁ যুৱ প্ৰজন্মক এলাহ আৰু নিৰাশা ত্যাগ কৰি কৰ্মমুখী হ’বলৈ আহ্বান জনাইছিল । সময়ৰ আহ্বানক আওকাণ নকৰিবলৈ দেশৰ তৰুণ-তৰুণীক সোঁৱৰাই দিছিল । সেয়েহে গাইছিল-
অগ্নিযুগৰ ফিৰিঙতি মই
নতুন অসম গঢ়িম
নতুন অসম গঢ়িম
নতুন অসম গঢ়িম,
সৰ্বহাৰাৰ সৰ্বস্ব
পুনৰ ফিৰাই আনিম,
নতুন অসম গঢ়িম
নতুন অসম গঢ়িম ।
জাতীয় সংকটৰ সময়ত একমাত্ৰ যুৱশক্তিয়েই দেশ তথা জাতিক ৰক্ষা তথা উপলব্ধি কৰিব পাৰে । সুধাকণ্ঠৰ সৃষ্ঠিয়ে কেৱল নৱপ্ৰজন্মক কেৱল আমোদ-প্ৰমোদেই যোগোৱা বুলি ক'লে ভুল হ'ব । যুৱশক্তিক সমাজ সচেতন, সংগ্ৰামী আৰু মানৱতাবাদী নাগৰিক হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈও প্ৰৰণা যোগাইছিল ।
যি সময়ত অসমীয়া সংগীতৰ ক্ষেত্ৰখনত সৃষ্টি বুলিবলৈ কেৱল এখন ধূষৰ ছবি দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল তেতিয়াই সুধাকণ্ঠই অসমত সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰখনত নৱজাগৰণৰ সূত্ৰপাত ঘটাবলৈ সক্ষম হৈছিল । এইগৰাকী মহান অসমীয়াই লুইতৰ পৰা ভলগা, মিছিছিপিৰ পৰা পেৰিছ ঘূৰি আসমীয়া সংগীতক বিশ্ববাসীৰ মাজত চিনাকি কৰাই দিছিল । অসমীয়া সংগীতক দিছিল এক নতুন ৰূপ । তেওঁ সেই সময়ত অসমৰ যুৱশক্তিক আগুৱাই নিবলৈ যিবোৰ সৃষ্টি কৰিছিল, সেইবোৰেই আজিৰ প্ৰজন্মকো উদ্ধুদ্ধ কৰিব পাৰিছে । এয়াই হৈছে ভূপেন হাজৰিকাৰ অনুপম সৃষ্টিৰ বৈশিষ্ট । এইদৰেই প্ৰজন্মৰ পিচত প্ৰজন্মই সুধাকণ্ঠৰ গীত শুনিব আৰু সৃষ্টিৰাজিক সন্মান জনাব ।
লগতে পঢ়ক:সুধাকণ্ঠ ড৹ ভূপেন হাজৰিকাই কলকাতাত বাস কৰা অট্টালিকা সংৰক্ষণৰ বাবে পদক্ষেপ ল’ব চৰকাৰে