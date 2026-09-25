অন্ত্যোদয়ৰ পৰা ৰাষ্ট্ৰোদয়লৈ: পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ৰ জয়ন্তীত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি

অন্ত্যোদয়ৰ পৰা ৰাষ্ট্ৰোদয়লৈ: পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ৰ জয়ন্তীত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি
২০১৪ চনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে অন্ত্যোদয় দিৱস পালন কৰা হৈছিল ৷
Published : September 25, 2026 at 11:41 AM IST|
Updated : September 25, 2026 at 11:47 AM IST
গুৱাহাটী : আজি পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ৰ জয়ন্তী । প্ৰতি বছৰে ২৫ ছেপ্টেম্বৰৰ দিনটো অখণ্ড মানৱতাবাদৰ দৰ্শনেৰে উদ্বুদ্ধ মহান ব্যক্তিগৰাকীক শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিবলৈ অন্ত্যোদয় দিৱস পালন কৰি অহা হৈছে । এই বিশেষ দিনটোতেই প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ, মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাকে আদিকৰি প্ৰায়ভাগ নেতাই স্মৰণ কৰি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছে ।
১৯১৬ চনৰ ২৫ ছেপ্টেম্বৰত ৰাজস্থানৰ ধনকীয়া গাঁৱত জন্মগ্ৰহণ কৰা পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ক স্মৰণ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে সামাজিক মাধ্যমত দিয়া এটা পোষ্টত সমাজৰ অন্তিম শাৰীত থকা ব্যক্তিগৰাকীৰ 'অন্ত্যোদয়'ৰ আদৰ্শ দেশ গঠনৰ মূল ভিত্তি বুলি উল্লেখ কৰে ।
এই পোষ্টটোত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয়, "ৰাষ্ট্ৰসেৱাৰ প্ৰকৃত সাধক পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় জীক তেওঁৰ জয়ন্তীত সশ্ৰদ্ধ প্ৰণাম ।"
राष्ट्रसेवा के सच्चे साधक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को उनकी जयंती पर सादर नमन। उन्होंने समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के उत्थान को राष्ट्र निर्माण का आधार माना और अंत्योदय की एक ऐसी विचारधारा दी, जिससे आज भी जनकल्याण की अद्भुत प्रेरणा मिलती है। आइए, इस विशेष अवसर पर उनके… pic.twitter.com/evr9ghWWe9— Narendra Modi (@narendramodi) September 25, 2026
প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয়, "তেওঁ সমাজৰ শেষৰ শাৰীত থকা ব্যক্তিগৰাকীৰ উন্নয়নকে ৰাষ্ট্ৰ নিৰ্মাণৰ ভিত্তি বুলি গণ্য কৰিছিল । অন্তোদয়ৰ এনে এক মতাদৰ্শ আগবঢ়াইছিল যাৰ দ্বাৰা আজিও জনকল্যাণৰ এক অনবদ্য প্ৰেৰণা লাভ কৰাটো সম্ভৱ । আহক, এই বিশেষ ক্ষণত তেওঁৰ চিন্তা আৰু আদৰ্শক সামাজিক আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় দায়িত্বসমূহ পূৰণৰ কৰাৰ সংকল্প পুনৰ দোহাৰো ।"
প্ৰতি বছৰে এই দিনটোত পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ৰ জয়ন্তী উপলক্ষে তেওঁৰ জীৱন আৰু স্মৃতিক সুঁৱৰি অন্ত্যোদয় দিৱস কৰা উদ্দেশ্যে হৈছে অন্ত্যোদয় দিৱসে সমাজৰ অন্তিমগৰাকী ব্যক্তিক উন্নীত কৰাৰ দৃষ্টিভংগী আৰু অভিযানৰ ওপৰত আলোকপাত কৰা । ২০১৪ চনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে অন্ত্যোদয় দিৱস পালন কৰা হৈছিল ৷
I bow to our revered Ideologue Pandit Deen Dayal Upadhyaya ji on his remembrance day. pic.twitter.com/WdbGXPN2ZS— Amit Shah (@AmitShah) February 11, 2015
अंत्योदय से राष्ट्रोदय की ओर।— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) September 25, 2026
पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती पर उन्हें सादर नमन। उनका अंत्योदय का विचार आज भी हमारे लिए मार्गदर्शक है, विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे और उसी से राष्ट्र सशक्त बने। pic.twitter.com/cGtCRH3NJl
কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহেও সামাজিক মাধ্যম এক্সত এইগৰাকী নেতাক স্মৰণ কৰি দিয়া এটা পোষ্টত কয়,"স্মৰণ দিৱসত আমাৰ শ্ৰদ্ধেয় মতাদৰ্শবিদ পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ক প্ৰণাম জনাইছো । "
পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ৰ জয়ন্তী উপলক্ষে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়ে সামাজিক মাধ্যমত দিয়া এটা পোষ্টত অন্ত্যোদয়ৰ পৰা ৰাষ্ট্ৰোদয়লৈ বুলি দিয়া শিৰোনামেৰে কয়," পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় জীৰ জয়ন্তী উপলক্ষে তেওঁলৈ মোৰ গভীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিলো । তেওঁৰ অন্ত্যোদয়ৰ দৰ্শন আজিও আমাৰ বাবে পথপ্ৰদৰ্শক হৈ আছে । ইয়াৰ দ্বাৰা সমাজৰ একেবাৰে শেষৰগৰাকী ব্যক্তিয়েও যাতে উন্নয়নৰ সুফল লাভ কৰিব পাৰে সেয়া নিশ্চিত কৰিছে । "
পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় কোন ?
১৯১৬ চনৰ ২৫ ছেপ্টেম্বৰত জন্মগ্ৰহণ কৰা পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ৰ তিনি বছৰ নৌহওঁতেই পিতৃ ভাগৱতী প্ৰসাদৰ মৃত্যু হৈছিল । ইয়াৰ পাঁচ বছৰ পিচত মাকক হেৰুৱাইছিল ।
তেওঁ কানপুৰৰ সনাতন ধৰ্ম মহাবিদ্যালয়ত ছাত্ৰ হৈ থাকোতে ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ংসেৱক সংঘত যোগদান কৰিছিল । পৰৱৰ্তী সময়ত শিক্ষক হিচাপে যোগ্যতা অৰ্জন কৰে যদিও শিক্ষকতা বৃত্তি গ্ৰহণ নকৰি ১৯৪২ চনৰ পৰা আৰএছএছত পূৰ্ণকালীন কামত নিজকে উৎসৰ্গা কৰিছিল । গভীৰ আৰু মৌলিক চিন্তাবিদ হিচাপে দীনদয়াল উপাধ্যায় সকলোৰে মাজত পৰিচিত আছিল ।
উল্লেখ্য যে ১৯৬৫ চনৰ ২২ এপ্ৰিলৰ পৰা ২৫ এপ্ৰিললৈ অনুষ্ঠিত হোৱা ভাৰতীয় জনসংঘৰ প্রতিনিধি সভাত সমসাময়িক ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজনৈতিক, সামাজিক, কূটনৈতিক, সামৰিক আৰু অৰ্থনৈতিক দিশ সামৰি পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ে এলানি বক্তৃতা প্ৰদান কৰিছিল ।
এইগৰাকী নেতাই মাহেকীয়া আলোচনী 'ৰাষ্ট্ৰ ধৰ্ম', সাপ্তাহিক কাকত ‘পাঞ্চজন্য’ আৰু দৈনিক কাকত ‘স্বাধীন’ আৰম্ভ কৰিছিল । ১৯৫১ চনত ডঃ শ্যামা প্ৰসাদ মুখাৰ্জীয়ে ভাৰতীয় জন সংঘ প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ সময়ত দীনদয়াল উপাধ্যায় ইয়াৰ উত্তৰ প্ৰদেশ শাখাৰ প্ৰথমগৰাকী সম্পাদক আছিল । তেওঁক সৰ্বভাৰতীয় সাধাৰণ সম্পাদক হিচাপেও নিৰ্বাচিত কৰা হৈছিল । অৱেশ্যে ১৯৬৮ চনৰ ১ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পুৱতি নিশা ৰে'লত যাত্ৰা কৰা সময়ত দীনদয়াল উপাধ্যায়ৰ মৃত অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছিল ।
লগতে পঢ়ক:প্ৰণৱ দলেৰ মুক্তিৰ দাবীত কেনিয়াত ২৬টা থলুৱা জনগোষ্ঠীৰ ঐক্যবদ্ধ প্ৰতিবাদ
অসমৰ বাবে ঔদ্যোগীকৰণৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ শক্তি হ'ল মানৱ সম্পদ: জয়ন্ত মল্লবৰুৱা