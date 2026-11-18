কাৰ পৰশত ফুলিলি বান্ধৈ অ' মোৰ সাদৰী ফুলাম পাহি... ! 'বিহগী কবি'ক স্মৰণ ৰাজ্যবাসীৰ
প্ৰকৃতিৰ কবি ৰঘুনাথ চৌধাৰীৰ আজি পুণ্যতিথি । মুখ্যমন্ত্ৰীকে ধৰি ৰাজ্যৰ বিভিন্ন নেতাৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন ।
Published : November 18, 2026 at 2:59 PM IST
গুৱাহাটী : আজি ১৮ নৱেম্বৰ । অসমীয়া সাহিত্যৰ অন্যতম পুৰোধা তথা 'বিহগী কবি' হিচাপে সুপৰিচিত ৰঘুনাথ চৌধাৰীৰ পুণ্যতিথি । প্ৰকৃতিৰ অপৰূপ সৌন্দৰ্য আৰু পক্ষীকুলৰ মধুৰ কলৰৱক কাব্যিক ৰূপ দিয়া মহান কবিগৰাকীয়ে ১৯৬৭ চনৰ আজিৰ দিনটোতে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰিছিল ।
কবিগৰাকীৰ পুণ্যতিথিত ৰাজ্যবাসীয়ে তেওঁৰ লগতে সাহিত্যজগতলৈ তেওঁৰ অৱদানক স্মৰণ কৰিছে । ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীকে ধৰি বিভিন্ন ৰাজনৈতিক নেতায়ো সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে বিহগী কবিক স্মৰণ কৰি তেওঁৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছে ।
মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সামাজিক মাধ্যমত লিখিছে, "প্ৰকৃতিৰ সৌন্দৰ্য, বিহংগৰ সুৰ আৰু জীৱনৰ কোমল অনুভূতিক কবিতাৰ ভাষাৰে অমৰ কৰি যোৱা ৰঘুনাথ চৌধাৰীদেৱ অসমীয়া সাহিত্যৰ এক অনন্য সম্পদ । চৰাইৰ প্ৰতি অপাৰ প্ৰেমেৰে তেখেতে ৰচনা কৰা কবিতাসমূহে অসমীয়া কাব্যজগতক দিছে এক সুকীয়া পৰিচয় । 'বিহগী কবি' হিচাপে খ্যাত এইগৰাকী সাহিত্য সাধকৰ সৃষ্টি আৰু অৱদান আমাৰ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যৰ অমূল্য সম্পদ । পৱিত্ৰ পুণ্যতিথিত তেখেতক গভীৰ শ্ৰদ্ধাৰে সুঁৱৰিছোঁ ।"
'ক'ৰ পৰা তই আহিলি সোণাই কোন দিশে যাৱ উৰি, কিয় বা ফুৰিছ দূৰ দূৰণিত অকলেই ঘূৰি ঘূৰি...' প্ৰকৃতিৰ চৰাই-চিৰিকটি, গছ-গছনি, নৈ-নিজৰা আদি যাৰ কবিতাত প্ৰাণ পাই উঠিছিল, সেইগৰাকী যশস্বী কবি , অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি, বিহগী কবি ৰূপে প্ৰসিদ্ধ ৰঘুনাথ চৌধাৰীদেৱক তেখেতৰ পবিত্ৰ পুণ্য তিথিত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি নিবেদন কৰিছোঁ।— BJP Assam Pradesh (@BJP4Assam) November 18, 2026
ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী অসম প্ৰদেশেও এক্সৰ এটা পোষ্টত ৰঘুনাথ চৌধাৰীৰ এটা কবিতা শাৰী লিখি এনেদৰে স্মৰণ কৰিছে-
"ক'ৰ পৰা তই আহিলি সোণাই
কোন দিশে যাৱ উৰি,
কিয় বা ফুৰিছ দূৰ দূৰণিত
অকলেই ঘূৰি ঘূৰি..."
প্ৰকৃতিৰ চৰাই-চিৰিকটি, গছ-গছনি, নৈ-নিজৰা আদি যাৰ কবিতাত প্ৰাণ পাই উঠিছিল, সেইগৰাকী যশস্বী কবি , অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি, বিহগী কবিৰূপে প্ৰসিদ্ধ ৰঘুনাথ চৌধাৰীদেৱক তেখেতৰ পবিত্ৰ পুণ্য তিথিত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি নিবেদন কৰিছোঁ ।"
Remembering the ‘Bihogi Kabi’ of the Assamese poetry landscape, Raghunath Choudhury deb on his punyatithi. https://t.co/fKnCiXKF8S— Dilip Saikia 🇮🇳 (@DilipSaikia4Bjp) November 18, 2026
বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি দিলীপ শইকীয়াইও পৃথক এটা পোষ্টত কবিগৰাকীৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছে ।
Remembering Raghunath Choudhary, fondly known as ‘Bihogi Kobi’, on his death anniversary. A celebrated poet of the Romantic era of Assamese literature, he immortalised nature through his poetry and served the nation during the freedom struggle. https://t.co/e600hZebQB— Ranjeet Kumar Dass (@RanjeetkrDass) November 18, 2026
অসম বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ ৰণজিৎ কুমাৰ দাসেও এক্সৰ এটা পোষ্টত বিহগী কবি স্মৰণ কৰিছে । তেওঁ লিখিছে, "অসমীয়া সাহিত্যৰ ৰোমাণ্টিক যুগৰ এজন বিখ্যাত কবি, তেওঁ নিজৰ কবিতাৰ জৰিয়তে প্ৰকৃতিক অমৰ কৰি ৰাখিছিল আৰু স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ সময়ত জাতিৰ সেৱা কৰিছিল ।"
প্ৰকৃতিৰ অপৰূপ সৌন্দৰ্য আৰু পক্ষীকুলৰ মধুৰ কলৰৱক কালজয়ী সৃষ্টিৰে অসমীয়া সাহিত্যত অমৰ কৰি থৈ গৈছে ‘বিহগী কবি’ ৰঘুনাথ চৌধাৰীদেৱে। তেখেতৰ অনন্য সাহিত্যকৃতি আমাৰ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যৰ অমূল্য সম্পদ। আজি পুণ্যতিথিত মহান সাহিত্য সাধকগৰাকীৰ পৱিত্ৰ স্মৃতিত গভীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিলোঁ। https://t.co/EpOvuTGQ1O— Biswajit Daimary (@BiswajitDaimar5) November 18, 2026
ইফালে অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী তথা অসম বিধানসভাৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰীয়ে লিখিছে, "প্ৰকৃতিৰ অপৰূপ সৌন্দৰ্য আৰু পক্ষীকুলৰ মধুৰ কলৰৱক কালজয়ী সৃষ্টিৰে অসমীয়া সাহিত্যত অমৰ কৰি থৈ গৈছে 'বিহগী কবি' ৰঘুনাথ চৌধাৰীদেৱে। তেখেতৰ অনন্য সাহিত্যকৃতি আমাৰ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যৰ অমূল্য সম্পদ । আজি পুণ্যতিথিত মহান সাহিত্য সাধকগৰাকীৰ পৱিত্ৰ স্মৃতিত গভীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিলোঁ ।"
১৮৭৯ চনত বৰ্তমানৰ নলবাৰী জিলাৰ লাওপাৰা গাঁৱত জন্মগ্ৰহণ কৰা ৰঘুনাথ চৌধাৰী অসমীয়া সাহিত্যৰ ৰোমাণ্টিক যুগৰ এগৰাকী বিশিষ্ট কবি । প্ৰকৃতি আৰু চৰাই-চিৰিকটিৰ প্ৰতি থকা গভীৰ ভালপোৱাৰ বাবে তেওঁ বিহগী কবি হিচাপে পৰিচিত । স্বাধীনতা সংগ্ৰামত কাৰাবাস খটা ৰঘুনাথ চৌধাৰীয়ে জোনাকী, বাঁহী, আৱাহন আদি বহু আলোচনীত কবিতা লিখি জনপ্ৰিয়তা অৰ্জন কৰিছিল ।
'জোনাকী'ৰ সহকাৰী সম্পাদক আৰু 'জয়ন্তী','সুৰভি' আদি আলোচনীৰ সম্পাদক আছিল । সাদৰী, কেতেকী, দহিকতৰা, কাৰবালা, নৱমল্লিকা আদি কাব্যগ্ৰন্থৰ জৰিয়তে তেওঁ অসমীয়া কাব্য সাহিত্যলৈ অনবদ্য অৱদান আগবঢ়াই থৈ গৈছে ।
অসম সাহিত্য সভাৰো সভাপতি হিচাপে দায়িত্ব পালন কৰা কবিগৰাকীৰ কবিতাত প্ৰকৃতিৰ সৌন্দৰ্য, পক্ষীকুল আৰু মানৱীয় অনুভূতিৰ অপূৰ্ব সমন্বয় দেখা গৈছিল । যাৰ বাবে আজিও অসমীয়া সাহিত্যপ্ৰেমীৰ মাজত তেওঁ সমানেই সমাদৃত ।
লগতে পঢ়ক :
ন্যায় নোপোৱালৈকে ক্ষান্ত নহওঁ : জুবিন গাৰ্গৰ ওপজা দিনত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই আছু নেতৃত্ব