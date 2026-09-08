ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্ম শতবাৰ্ষিকী : চিনেমা-সংগীত পৰিচালনাৰ লগতে বহু প্ৰতিভাৰ অধিকাৰী সুধাকণ্ঠ
যাযাবৰী শিল্পী ড৹ ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্ম শতবাৰ্ষিকী উপলক্ষে তেওঁলৈ সশ্ৰদ্ধ প্ৰণাম ৷ আজি এই বিশেষ দিনটোত তেওঁ পৰিচালনা কৰা একাংশ চিনেমাৰ সংগীতৰ বিষয়ে জানো আহক...
Published : September 8, 2026 at 3:49 PM IST
প্ৰীতি ৰেখা তামুলী
ড৹ ভূপেন হাজৰিকাৰ, নামেই যাৰ পৰিচয় ৷ অসম তথা ভাৰতবাসীক দুনাই চিনাকী কৰাই দিয়াৰ প্ৰয়োজন নাই যে সুধাকণ্ঠৰূপে খ্যাত ভূপেন হাজৰিকা প্ৰকৃততে কোন নাইবা তেওঁ কিয় বিখ্যাত ৷
সুধাকণ্ঠ ড৹ ভূপেন হাজৰিকা, যাক কণ কণ শিশুসকলে মৰমতে ভূপেন মামা বুলি মাতিছিল ৷ সেইগৰাকী ভূপেন মামা একেধাৰে অসম তথা ভাৰতৰ এগৰাকী গায়ক, সুৰকাৰ, গীতিকাৰ তথা সংগীত পৰিচালকো আছিল । এইবোৰৰ উপৰিও তেওঁ এগৰাকী চিত্ৰকৰ, লেখক, বিশ্ববিদ্যালয়ৰ শিক্ষক, চলচ্চিত্ৰ পৰিচালক আৰু আলোচনীৰ সম্পাদকো আছিল।
জানি আচৰিত হ’ব যে ভূপেন হাজৰিকা এগৰাকী ৰাজনীতিৰ সৈতে জড়িত ব্য়ক্তিও আছিল ৷ কিছু সময়ৰ বাবে তেখেতে সংসদীয় ৰাজনীতিত যোগদানৰ বাবে প্ৰচাৰতো নামিছিল।
১৯২৬ চনৰ ৮ ছেপ্টেম্বৰত শদিয়াৰ এখন গাঁৱৰ এটা সম্ভ্ৰান্ত কৈৱৰ্ত্ত পৰিয়ালত ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্ম হৈছিল ৷ তেওঁৰ পিতৃৰ আছিল নীলকান্ত হাজৰিকা আৰু মাতৃৰ আছিল শান্তিপ্ৰিয়া হাজৰিকা ৷ তেওঁৰ মুঠ দহজন ভাই-ভনী আছিল আৰু পৰিয়ালৰ দহোটাৰ ভিতৰত তেওঁ জ্যেষ্ঠ আছিল ৷
ভূপেন হাজৰিকাৰ মাতৃ শান্তিপ্ৰিয়া হাজৰিকাই বৰগীত, পদ্মধৰ চলিহাৰ গীত, ব্ৰাহ্মসংগীত, বঙালী গীত, ৰবীন্দ্ৰসংগীত গাইছিল । সৰুৰে পৰাই তেওঁ ঘৰখনতে সংগীতৰ সৈতে পৰিচয় হৈছিল । সেয়ে সৰুৰে পৰাই তেওঁ সংগীতৰ প্ৰতি ৰাপ আছিল ৷ এনেদৰেই তেওঁ সংগীতৰ সাগৰখনত নামিছিল ৷
কেৱল অসম, পশ্চিমবংগ তথা ভাৰততে নহয়, সুধাকণ্ঠ নামেৰে পৰিচিত ভূপেন হাজৰিকা চুবুৰীয়া দেশ বাংলাদেশতো জনপ্ৰিয় আছিল । অসমীয়া, বঙালী, হিন্দী, ইংৰাজী আদি বিভিন্ন ভাষাত তেখেতে সংগীত ৰচনা কৰাৰ লগতে কণ্ঠদানো কৰিছিল ।
- ভূপেন হাজৰিকাই পৰিচালনা কৰা কেইখনমান চলচিত্ৰ
গীতৰ সমান্তৰালকৈ সুধাকণ্ঠ ভূপেন হাজৰিকাই ছবিত পৰিচালনা কৰিছিল ৷ তেখেতে পৰিচালনা কৰা প্ৰথমখন অসমীয়া ছবি এৰা বাটৰ সুৰ ১৯৫৬ চনত মুক্তি পাইছিল । তেওঁ এই ছবিখন পৰিচালনা কৰাৰ লগতে কাহিনী, সংগীত আৰু গীতো ৰচনা কৰিছিল ।
কেৱল এৰা বাটৰ সুৰেই নহয়, তেওঁৰ দ্বাৰা পৰিচালিত আন ছবিসমূহ হৈছে শকুন্তলা (১৯৬১), প্ৰতিধ্বনি (১৯৬৪), লটিঘটি (১৯৬৬), চিকমিক বিজুলী (১৯৬৯), ছিৰাজ (১৯৮৮), ফৰ হুম দ্য ছানৰাইজ/ ফৰ হোৱম দ্য ছান শ্বাইনছ (১৯৭৪) ইত্যাদি । ইয়াৰ উপৰিও অৰুণাচল প্ৰদেশৰ পটভূমিত নিৰ্মিত মেৰা ধৰম মেৰী মা (১৯৭৬) ছবিখনো তেওঁ পৰিচালনা কৰিছিল ৷ চলচ্চিত্ৰ পৰিচালনাৰ লগতে ভূপেন হাজৰিকাই অসমীয়া, বঙালী, হিন্দী তথা আন ভাষাৰ বহু ছবিত সংগীত পৰিচালনা কৰিছিল ।
আব্দুল মজিদ পৰিচালিত ১৯৭৫ চনৰ ছবি চামেলি মেমচাবত তেওঁ সংগীত পৰিচালনা কৰিছিল ৷ যাৰ বাবে ড৹ ভূপেন হাজৰিকাই শ্ৰেষ্ঠ সংগীত পৰিচালকৰ ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ বঁটা লাভ কৰিবলয়ো সক্ষম হৈছিল ।
- ভূপেন হাজৰিকাই সংগীত পৰিচালনা কৰা অসমীয়া চলচ্চিত্ৰসমূহ
ড৹ ভূপেন হাজৰিকাই কেৱল চলচ্চিত্ৰ পৰিচালনা কৰাই নাছিল ৷ তেওঁ অসমীয়া, বাংলা আৰু হিন্দী ছবিৰ এগৰাকী অত্যন্ত সফল আৰু বিখ্যাত সংগীত পৰিচালকো আছিল । তেওঁ সংগীত পৰিচালক হিচাপে কাম কৰা প্ৰথমখন অসমীয়া ছবি আছিল পিয়লি ফুকন, এই ছবিখন ১৯৫৫ চনত মুক্তি পাইছিল ৷
ইয়াৰ পাছতে তেওঁ ১৯৫৬ চনত এৰাবাটৰ সুৰ, ১৯৬৩ চনত মণিৰাম দেৱান, ১৯৬১ চনত শকুন্তলা, ১৯৬৪ চনত প্ৰতিধ্বনি, ১৯৬৬ চনত লটিঘটি, ১৯৬৯ চনত চিকমিক বিজুলী, ১৯৭৫ চনত চামেলী মেমচাহাব - ছবিত সংগীত পৰিচালনা কৰিছিল ৷
এই ছবিবোৰৰ উপৰিও ভূপেন হাজৰিকাই সংগীত পৰিচালনা কৰা আন কেইখনমান চলচ্চিত্ৰৰ নাম এইধৰণৰ- ধুমুহা, কেঁচাসোণ, মণিৰাম দেৱান, কাঁচঘৰ, খোজ, পলাশৰে ৰং, বনহংস, বনজুই, অকণ, অপৰূপা, মা, যুগে যুগে সংগ্রাম, প্রতিশোধ, প্রিয়জন, অশান্ত প্ৰহৰ ইত্যাদি ৷
- ভূপেন হাজৰিকাই সংগীত পৰিচালনা কৰা হিন্দী চলচ্চিত্ৰসমূহ
অসমীয়াৰ লগতে হিন্দী ছবিজগততো ভূপেন হাজৰিকাৰ এক নাম আছে ৷ হিন্দী চলচ্চিত্ৰ জগতৰ এজন বিখ্যাত সংগীত পৰিচালক হিচাবে সকলোৰে মাজত তেওঁ জনপ্ৰিয় ৷
ভূপেন হাজৰিকাই বিখ্যাত পৰিচালক কল্পনা লাজমীৰ কেইবাখনো জনপ্ৰিয় হিন্দী ছবিত সংগীত পৰিচালনা কৰিছিল ৷ ইয়াৰে ভিতৰত ১৯৭৩ চনত আৰোপ, ১৯৮৬ চনত এক পল, ১৯৯৩ চনত ৰুদালী ছবিত সংগীত পৰিচালনা কৰিছিল ৷ ১৯৯৩ চনত মুক্তি লাভ কৰা ৰুদালী ছবিখনৰ "দিল হুম হুম কৰে" গানটো অত্যন্ত জনপ্ৰিয় হৈছিল ৷
ইয়াৰে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত তেওঁ ১৯৯৭ চনত মুক্তি লাভ কৰা দৰমিয়াঁ, ২০০০ চনত গজ গামিনী, ২০০১ চনত দমন: এ ভিকটিম অৱ মেৰিটেল ভায়োলেঞ্চ আৰু ২০০৬ চনৰ চিংগাৰী ছবিত সংগীত পৰিচালনা কৰাৰ দায়িত্বত আছিল ৷ ইয়াৰে সমান্তৰালকৈ তেওঁ অপেক্ষা, মিল গয়ী মঞ্জিল মুঝে, পপিহা, চাজ, কিউ ইত্যাদি হিন্দী চলচ্চিত্রত সংগীত পৰিচালনা কৰিছিল ৷
- ভূপেন হাজৰিকাই সংগীত পৰিচালনা কৰা বাংলা চলচ্চিত্ৰসমূহ
অসমৰ সমানে ড৹ ভূপেন হাজৰিকা বংগতো জনপ্ৰিয় আছিল ৷ বংগৰ লোকে তেওঁ মৰমতে ‘‘ভূপেন দা’’ বুলি সম্বোধন কৰিছিল ৷ সুধাকণ্ঠ ড৹ ভূপেন হাজৰিকাই কেবাখনো বাংলা ছবিত সংগীত পৰিচালক হিচাপে কাম কৰিছিল । ইয়াৰে ভিতৰত জীৱন তৃষ্ণা, জোনাকীৰ আলো, কড়ি ও কোমল, অসমাপ্ত, এখানে পিঞ্জৰ, দম্পতী ইত্যাদি ৷
অসমীয়া, হিন্দীৰ দৰে ড৹ ভূপেন হাজৰিকাই কেইবাখনো বিখ্যাত বাংলা চলচ্চিত্ৰত সংগীত পৰিচালনা কৰি বঙালী সংগীত জগতলৈ অতুলনীয় অৱদান আগবঢ়াই থৈ গৈছে ।
১৯৫৭ চনত মুক্তি লাভ কৰা জীৱন তৃষ্ণা ছবিখনত তেওঁ সংগীত পৰিচালক হিচাপে কাম কৰিছিল ৷ ভূপেন হাজৰিকাৰ সংগীত পৰিচালনা কৰা জীৱন তৃষ্ণা ছবিখন তেওঁৰ প্ৰথমখন বাংলা চলচ্চিত্ৰ আছিল । এই ছবিখনত উত্তম কুমাৰ আৰু সুচিত্ৰা সেনে অভিনয় কৰিছিল ।
ইয়াৰে পাছতে ১৯৭৭ চনত মুক্তি পোৱা সীমানা পেৰিয়ে বাংলাদেশৰ এখন বিখ্যাত ছবিৰ তেওঁ সংগীত পৰিচালনা কৰিছিল । এই ছবিখনৰ "মেঘ থম থম কৰে কেউ নেই নেই" গীতটি অত্যন্ত জনপ্ৰিয় হৈছিল । ভূপেন হাজৰিকাই সংগীত পৰিচালনা কৰা আন এখন বঙালী ছবি হ’ল অসমাপ্ত ৷ এই বঙালী ছবিখনত লতা মংগেশকাৰে কণ্ঠদান কৰিছিল ।
অসমীয়া ছবি চামেলী মেমচাহাবৰ বিপুল সফলতাৰ পাছত ইয়াৰে বাংলা সংস্কৰণো নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল ৷ এই বাংলা ছবিখনৰ সংগীত পৰিচালনাৰ দায়িত্বও ভূপেন হাজৰিকাই লৈছিল ৷ কেৱল চামেলী মেমচাহাবয়েই নহয়, অসমীয়া ছবি কাঁচঘৰৰ বাংলা সংস্কৰণ কৰা হৈছিল ৷ এই চলচ্চিত্ৰখনৰ বঙালী সংস্কৰণত তেওঁ সংগীত পৰিচালনা কৰিছিল ৷
এইবোৰৰ উপৰিও তেওঁ বহুতো অসমীয়া আৰু হিন্দী ছবিৰ জনপ্ৰিয় কেবাটাও গীত অতি সুন্দৰকৈ বঙালী ভাষালৈ অনুবাদ কৰিছিল ৷ লগতে তেওঁ এল পি ৰেকৰ্ড (LP Record) হিচাপে মুকলি কৰিছিল ৷ যিবোৰে বংগত এক ইতিহাস সৃষ্টি কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল ৷
উদাহৰণস্বৰূপে- 'আমি এক যাযাবৰ', 'বিস্তীৰ্ণ দুপাৰে' ইত্যাদি ৷ ড৹ ভূপেন হাজৰিকাই সংগীত পৰিচালনা কৰা "সীমানা পেৰিয়ে" ছবিৰ কালজয়ী বাংলা গীতটি অতি জনপ্ৰিয় আছিল ৷ গীতটোৰ নাম হৈছে মেঘ থম থম কৰে ৷
- ভূপেন হাজৰিকাই ইংৰাজী চলচ্চিত্ৰত সংগীত পৰিচালনা কৰিছিল নে ?
তথ্য মতে, সুধাকণ্ঠ ড৹ ভূপেন হাজৰিকাই কোনো ব্যৱসায়িক বা পূৰ্ণদৈৰ্ঘৰ ইংৰাজী চলচ্চিত্ৰত সংগীত পৰিচালনা কৰা নাছিল । অৱশ্যে ইংৰাজী মাধ্যম বা ভাষাৰ সৈতে তেওঁৰ দুটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সংযোগ আছিল ৷ সেয়া হ’ল -
১) ইংৰাজী তথ্যচিত্ৰ (Documentary) পৰিচালনা : ১৯৭৪ চনত তেওঁ 'ফৰ হুম দ্য ছানৰাইজ' (For Whom the Sun Rises) নামৰ এখন তথ্যচিত্ৰ পৰিচালনা আৰু প্ৰযোজনা কৰিছিল । ইয়াত উত্তৰ-পূব ভাৰতৰ জনজাতীয় লোকসকলৰ পৰম্পৰাগত সংগীত আৰু সংস্কৃতি ইংৰাজী ধাৰাভাষ্যৰ সৈতে উপস্থাপন কৰা হৈছিল ।
২) ইংৰাজী গীতত কণ্ঠদান : তেওঁ আমেৰিকাৰ বিখ্যাত মানৱতাবাদী শিল্পী পল ৰ’বছনৰ (Paul Robeson) দ্বাৰা গভীৰভাৱে অনুপ্ৰাণিত আছিল । ভূপেন হাজৰিকাই নিজে কেইবাটাও ইংৰাজী গীত সংগীত পৰিচালনা কৰি কণ্ঠদান কৰিছিল ৷