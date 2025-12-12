মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কোৱাৰ দৰে অভিযোগনামা দিয়াতে চৰকাৰৰ দায়িত্ব শেষ নহয় : উৎপল শৰ্মা

মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কোৱাৰ দৰে অভিযোগনামা দিয়াতে চৰকাৰৰ দায়িত্ব শেষ নহয় : উৎপল শৰ্মা
পঞ্চ ছহিদক সুঁৱৰি আছুৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানৰ দিনাই 'কা' আন্দোলনক নেতৃত্ব দিয়া জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্য়ুৰ অভিযোগনামা দাখিল ।
Published : December 12, 2025 at 7:20 PM IST
গুৱাহাটী : ২০১৯ চনৰ ১২ ডিচেম্বৰ । ৰাজ্য়ৰ চৌদিশে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ বিৰুদ্ধে আৰম্ভ হৈছিল তীব্ৰ আন্দোলন । নিজৰ জাতি, নিজৰ ভাষা-সংস্কৃতি ৰক্ষাৰ যুঁজত ৰাজপথলৈ ওলাই আহি আজিৰ দিনটোতে আৰক্ষীৰ গুলী বুকু পাতি লৈছিল ছেম ষ্টেফৰ্ডে । এই প্ৰতিবাদত আৰক্ষীৰ গুলী বুকু পাতি লৈ শ্বহীদ হৈছিল ৰাজ্যৰ পাঁচজনকৈ যুৱক ৷
আজি 'কা’ আন্দোলনৰ শ্বহীদ ছেম ষ্টেফৰ্ডৰ পঞ্চম মৃত্যু বাৰ্ষিকী । ২০১৯ চনৰ আজিৰ দিনটোতে আৰক্ষীৰ গুলীত নিহত হৈছিল হাতীগাঁৱৰ ছাত্ৰ ছেম ষ্টেফৰ্ড । ছেম ষ্টেফৰ্ডৰ লগতে শ্বহীদ হৈছিল অসমৰ আন চাৰিজন । ছেম ষ্টেফৰ্ডৰ উপৰি দীপাঞ্জল দাস, আব্দুল আলিম, ঈশ্বৰ নায়ক আৰু দীজেন্দ্ৰ পাংগিঙে জাতিৰ হকে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্যজুৰি চলা প্ৰতিবাদৰ সময়তে আৰক্ষীৰ গুলী বুকু পাতি লৈছিল । এই পাঁচ শ্বহীদক স্মৰণ কৰি প্ৰতিবছৰৰ দৰে শনিবাৰে মহানগৰীৰ হাতীগাঁও হাইস্কুলত এক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হয় ৷
শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানৰ পৰাই আছুৰ সভাপতি উৎপল শৰ্মাই কয়, "কা আন্দোলনৰ ভাৰতৰ পটভূমি বেলেগ আছিল, অসমৰ পটভূমি বেলেগ । অসমত এইটো হিন্দু-মুছলমানৰ সমস্যা নাছিল । অসমত ঐতিহাসিক অসম চুক্তি আছিল;কিন্তু তাৰ পিছতো সংখ্যাৰ বলেৰে মতলীয়া হৈ থকা বিজেপি চৰকাৰে পাঁচ গৰাকী নিৰিহ যুৱকক হত্যা কৰি 'কা' বলবৎ কৰিছিল । এই আন্দোলন যে ধৰ্মৰ ভিত্তিত হোৱা নাছিল এই শ্বহীদসকলৰ নাম চালে গম পোৱা যায় । সেয়েহে আমি দাবী জনাইছো শ্বহীদ পৰিয়াল কেইটাক প্ৰাপ্য মৰ্যাদা দিয়ক, শ্বহীদসকলৰ পৰিয়ালক চৰকাৰে অতি সোনকালে কৰ্মসংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা কৰক আৰু অসমক 'কা'ৰ আওতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখক ।"
আনহাতে, জুবিন গাৰ্গৰ চাৰ্জশ্বীট দাখিল প্ৰসংগ উৎপল শৰ্মাই কয়, "আজি কাকতলীয় সংযোগ চাওক, আজি ১২ ডিচেম্বৰ । আজি আমি শ্বহীদক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছো আৰু 'কা' আন্দোলনক সন্মুখৰ পৰা নেতৃত্ব দিয়া জুবিন গাৰ্গৰ অভিযোগনামা দাখিল কৰিছে । মুঠৰ ওপৰত জুবিন গাৰ্গে ন্যায় পাব লাগিব আৰু দোষীয়ে উচিত শাস্তি পাব লাগিব । মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কোৱাৰ দৰে অভিযোগনামা দিয়াতে চৰকাৰৰ দায়িত্ব শেষ নহয় । চৰকাৰে ৰাজহুৱা কৰক পাব্লিক প্ৰচিকিউটৰ কোন । তেওঁ ভালদৰে যুক্তি আদালতত ৰাখিব লাগিব ।"
সদৌ গুৱাহাটী ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত আয়োজিত এই শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানটোত আছুৰ মুখ্য উপদেষ্টা ড৹ সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য, সভাপতি উৎপল শৰ্মা, সম্পাদক সমীৰণ ফুকনৰ উপৰি শ্বহীদ পৰিয়ালৰ কেইবাগৰাকী সদস্য উপস্থিত থাকে ।