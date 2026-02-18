৪৪ সংখ্যক মৃত্যু দিৱসত শ্বহীদ অনিল বৰালৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি
৪৪ সংখ্যক মৃত্যু দিৱসত স্মৰণ অসম আন্দোলনৰ প্ৰথমগৰাকী শ্বহীদ অনিল বৰাক । অসম চুক্তিৰ প্ৰতিটো দফা আখৰে আখৰে পালন কৰাৰ আহ্বান চৰকাৰলৈ ।
Published : February 18, 2026 at 5:08 PM IST
সৰুপথাৰ: আজি অসম আন্দোলনৰ শ্বহীদ অনিল বৰাৰ ৪৪ সংখ্যক মৃত্যু দিৱস । অসম আন্দোলনত কেৱল অনিল বৰায়ে নহয়, শ্বহীদ হৈছিল সৰুপথাৰ সমজিলাৰ আন বহুকেইজন । শ্বহীদৰ ভাতৃসহ গোলাঘাট জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ বিষয়ববীয়াই শ্বহীদ অনিল বৰাৰ সমাধিত জনালে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি । অসম আন্দোলনত সমজিলাখনৰ তিনিজন শ্বহীদ ক্ৰমে ২নং কৈৰী গাঁৱৰ অনিল বৰা, নাওজান জোনালী পথাৰৰ দেৱেশ্বৰ বৰা, নাওজান বিলপথাৰৰ মানিক ডেকা ।
অসম আন্দোলনত সৰুপথাৰ সমজিলাৰ তিনিজন শ্বহীদ:
১৯৭৯ চনৰ পৰা ১৯৮৫ চনলৈকে চলা ঐতিহাসিক অসম আন্দোলনত প্ৰাণ আহুতি দিছিল ৮৫৫ গৰাকী লোকে । এই আন্দোলনৰ অন্যতম শ্বহীদ সৰুপথাৰ সমজিলাৰ ২নং কৈৰী গাঁৱৰ অনিল বৰা, নাওজান জোনালী পথাৰৰ দেৱেশ্বৰ বৰা, নাওজান বিলপথাৰ মানিক ডেকা । অনিল বৰাৰ মৃত্যু হৈছিল ১৯৮৩ চনৰ ১৮ ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে । দেৱেশ্বৰ বৰা আৰু মানিক ডেকা শ্বহীদ হৈছিল ১৯৮৩ চনৰ ১৯ ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে ।
সৰুপথাৰৰ নাওজানৰ অসম আন্দোলনৰ শ্বহীদ অনিল বৰাৰ সমাধি ২০২৩ চনৰ ১০ ডিচেম্বৰ তাৰিখে সৰুপথাৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক বিশ্বজিৎ ফুকনে সৰুপথাৰ সমজিলা প্ৰশাসন, ছাত্ৰ সন্থাৰ লগতে বৰাৰ পৰিয়ালৰ উপস্থিতিত সৰুপথাৰ ৰাজহুৱা খেলপথাৰৰ বাকৰিত উন্মোচন কৰে । অসম আন্দোলনৰ শ্বহীদ সৰুপথাৰ সমজিলাৰ ২নং কৈৰী গাঁৱৰ অনিল বৰাৰ জন্ম হৈছিল ১৯৬০ চনৰ ৪ ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে । অসমৰ অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ যুঁজত মাত্ৰ ২৩ বছৰ বয়সতেই ১৯৮৩ চনৰ ১৮ ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে অসম মাতৃৰ বাবে তেওঁ আত্মবলিদান দিয়ে ।
শ্বহীদ অনিল বৰাৰ পৰিয়াল:
সৰুপথাৰ সমজিলাৰ ২নং কৈৰী গাঁৱত জন্ম হৈছিল শ্বহীদ অনিল বৰাৰ । তেখেতৰ পিতৃ আছিল চন্দ্ৰধৰ বৰা, মাতৃ তিলেশ্বৰী বৰা । তেখেতৰ জ্যেষ্ঠ ভগ্নী কুলু দত্ত, কনিষ্ঠ ভগ্নী জীৱনী বৰা, ভাতৃ বলিন চন্দ্ৰ বৰা আৰু পুলিন বৰা ।
আজি শ্বহীদ অনিল বৰাৰ ৪৪ সংখ্যক মৃত্যু বাৰ্ষিকীত সৰুপথাৰ ৰাজহুৱা খেলপথাৰত অৱস্থিত সমাধিত ছাত্ৰ সন্থাৰ বিষয়ববীয়াৰ লগতে অনিল বৰাৰ ভাতৃয়ে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে ।
উপস্থিত থাকে ধনশিৰি জিলা কৰ্মচাৰী পৰিষদৰ সম্পাদক লাচিত ফুকন, গোলাঘাট জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি মিণ্টু গগৈ, সৰুপথাৰ সমজিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি বিকাশ বৰা, সম্পাদক সীমান্ত বৰা, সৰুপথাৰ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ সম্পাদক আদিত্য যাদৱ, উপদেষ্টা প্ৰিয়াংশু ভট্টাচাৰ্য, গেলাবিল ছাত্ৰসন্থাৰ বিদ্যুৎ বৰা, নাওজান আঞ্চলিকৰ বিপ্লৱ চৌধুৰীৰ লগতে ছাত্ৰ সন্থাৰ বিষয়ববীয়াসকল ।
অসম চুক্তিৰ প্ৰতিটো দফা আহিবলগীয়া চৰকাৰে আখৰে আখৰে পালন কৰিব বুলি আশা কৰিছোঁ:
সৰুপথাৰ সমজিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি বিকাশ বৰাই কয়, "অসমৰ অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ বাবে ৬ বছৰ ধৰি চলা ঐতিহাসিক অসম আন্দোলনৰ যুঁজত সৰুপথাৰ সমজিলাৰ নাওজান কৈৰী গাঁৱৰ অনিল বৰাই আজিৰ দিনটোত অৰ্থাৎ ১৯৮৩ চনৰ ১৮ ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে শ্বহীদ হৈছিল । আজি তেখেতৰ ৪৪ সংখ্যক মৃত্যু বাৰ্ষিকীত ছাত্ৰ সন্থাৰ বিষয়ববীয়াৰ লগতে তেখেতৰ পৰিয়ালবৰ্গই অনিল বৰাৰ সমাধিত বন্তি প্ৰজ্বলনেৰে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছোঁ ।"
তেওঁ কয়, "তেওঁলোকৰ বলিদানৰ ফলশ্ৰুতিত হোৱা অসম চুক্তিৰ প্ৰতিটো দফা আহিবলগীয়া চৰকাৰে আখৰে আখৰে পালন কৰিব বুলি আশা কৰিছোঁ । লগতে সৰুপথাৰ সমজিলা প্ৰশাসনলৈ কাতৰ অনুৰোধ যে নৱপ্ৰজন্মই চিনাকি হোৱাকৈ এই সমাধিত অনিল বৰাৰ নামফলক লগোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰক । বৰ্তমান গুৱাহাটীৰ বৰাগাঁৱত অসম আন্দোলনৰ শ্বহীদসকলৰ স্মৃতি যুগমীয়া কৰিবলৈ শ্বহীদ স্মাৰক উদ্বোধন কৰাৰ বিষয়ক লৈ চৰকাৰক আদৰণি জনাইছোঁ ।"
ইফালে শ্বহীদ অনিল বৰাৰ ভাতৃ বলিন চন্দ্ৰ বৰাই কয়, "আজি অনিল বৰাৰ ৪৪ সংখ্যক মৃত্যুবাৰ্ষিকী । অসমৰ অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ যুঁজত ১৯৮৩ চনৰ আজিৰ দিনটোতেই তেখেতে আমাক সকলোকে কন্দুৱাই ইহলীলা সম্বৰণ কৰে । ৮৫৫ জন শ্বহীদৰ বিনিময়ত অসম চুক্তি হয় । এই চুক্তিৰ দফাসমূহ আখৰে আখৰে পালন হোৱাটো বিচাৰিছোঁ ।"