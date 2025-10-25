লুংজুবেল মহোৎসৱত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন জুবিন গাৰ্গলৈ
'মায়াবিনী ৰাতিৰ বুকুত' গীতেৰে লুংজুবেল মহোৎসৱত প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি ।
Published : October 25, 2025 at 8:43 PM IST
হাফলং: লুংজুৱেল মহোৎসৱত জুবিন গাৰ্গক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি । মায়াবিনী ৰাতিৰ বুকুত সংগীত পৰিৱেশন কৰি জুবিন গাৰ্গলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনালে কলকাতাৰ কে কে লাইভ ফৰ এভাৰ দ্যা স্কেভেঞ্জৰৰ সদস্য মনিশা মজুমদাৰে । শুকুৰবাৰে নিশা লুংজুবেল মহোৎসৱত জুবিন গাৰ্গৰ সংগীত পৰিৱেশন কৰি ভাবুক হৈ পৰে সংগীত শিল্পী মনিশা মজুমদাৰ ।
তেওঁ কয়, "মই কেতিয়াও অসমীয়া গীত গোৱা নাই, মই অসমীয়া ভালকৈ নাজানোঁ । কিন্তু জুবিনদাই ভালপোৱা কাক কয় সেয়া শিকাই গৈছে সকলোকে । মই যেতিয়া মায়াবিনী গীতটো গাইছোঁ, তেতিয়া মই নিজে অনুভৱ কৰিছোঁ জুবিন দা আমাৰ মাজতে আছে আৰু আমাক শুনিছে জুবিন দাই ।"
"আমি তেওঁৰ বাবেই এই গীত পৰিবেশন কৰিছোঁ । সংগীতৰ ভিতৰতে জুবিন দাক আমি দেখিবলৈ পাওঁ । জুবিন দা আৰু কে কেই আমাক এৰি গুচি গ'লেও তেওঁলোক আমাৰ মাজতে সদায় জীয়াই থাকিব ।" এই বুলি মন্তব্য কৰি শিল্পীগৰাকীয়ে জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ ন্যায় হব লাগে বুলি দাবী জনায় ।
ইফালে লুংজুৱেল মহোৎসৱত ভাগ লৈ সংগীত শিল্পী মনিশা মজুমদাৰে ডিমা হাছাও জিলাৰ প্ৰাকৃতিক মনোমোহা দৃশ্য দেখি অভিভূত হৈ পৰে আৰু অসমৰ এই অন্যতম পাহাৰীয়া জিলাখনৰ মানুহৰ আতিথ্যত মুগ্ধ হৈ পৰে । অসমৰ অন্যতম পাহাৰীয়া জিলা ডিমা হাছাওৰ সদৰ চহৰ হাফলঙৰ পৰা ১৩০ কিলোমিটাৰ দূৰত থকা খোৱাক গাঁৱত শুকুৰবাৰৰ পৰা দুদিনীয়াকৈ লুংজুৱেল মহোৎসৱ আৰম্ভ হৈছে ।
বেইতে কালচাৰেল অৰ্গেনাজেচনৰ সভাপতি ৰেমছিয়ামা নামলাইয়ে কয়, "২০১৫ চনত প্ৰথমবাৰ স্থানীয়ভাৱে বেইতে কালচাৰেল অৰ্গেনাইজেচনে লুংজুৱেল মহোৎসৱ আয়োজন কৰা হৈছিল । কিন্তু সাত বছৰ পিছতে ২০২৩ চনত উত্তৰ কাছাৰ পাৰ্বত্য স্বায়ত্ত শাসিত পৰিষদৰ সহযোগত আৰু বেইতে কালচাৰেল অৰ্গেনাইজেচনৰ উদ্যোগত লুংজুবেল মহোৎসৱ পুনৰ আৰম্ভ হৈছে । এই বছৰ বেইতে কালচাৰেল অৰ্গেনাইজেচন, ডিমা হাছাও জিলা পৰ্যটন বিভাগ আৰু প্ৰত্নতাত্বিক বিভাগৰ সহযোগত লুংজুবেল মহোৎসৱ আয়োজন কৰা হয় ।"
উল্লেখ্য যে খোৱাক গাঁৱত লুংজুৱেল মহোৎসৱৰ আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্বোধন কৰে উত্তৰ-কাছাৰ পাৰ্বত্য স্বায়ত্ত শাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য দেৱলাল গাৰ্লোচাই ।