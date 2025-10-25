ETV Bharat / state

লুংজুবেল মহোৎসৱত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন জুবিন গাৰ্গলৈ

'মায়াবিনী ৰাতিৰ বুকুত' গীতেৰে লুংজুবেল মহোৎসৱত প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি ।

লুংজুবেল মহোৎসৱত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন জুবিন গাৰ্গলৈ (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 25, 2025 at 8:43 PM IST

2 Min Read
হাফলং: লুংজুৱেল মহোৎসৱত জুবিন গাৰ্গক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি । মায়াবিনী ৰাতিৰ বুকুত সংগীত পৰিৱেশন কৰি জুবিন গাৰ্গলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনালে কলকাতাৰ কে কে লাইভ ফৰ এভাৰ দ্যা স্কেভেঞ্জৰৰ সদস্য মনিশা মজুমদাৰে । শুকুৰবাৰে নিশা লুংজুবেল মহোৎসৱত জুবিন গাৰ্গৰ সংগীত পৰিৱেশন কৰি ভাবুক হৈ পৰে সংগীত শিল্পী মনিশা মজুমদাৰ ।

তেওঁ কয়, "মই কেতিয়াও অসমীয়া গীত গোৱা নাই, মই অসমীয়া ভালকৈ নাজানোঁ । কিন্তু জুবিনদাই ভালপোৱা কাক কয় সেয়া শিকাই গৈছে সকলোকে । মই যেতিয়া মায়াবিনী গীতটো গাইছোঁ, তেতিয়া মই নিজে অনুভৱ কৰিছোঁ জুবিন দা আমাৰ মাজতে আছে আৰু আমাক শুনিছে জুবিন দাই ।"

লুংজুবেল মহোৎসৱত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন জুবিন গাৰ্গলৈ (ETV Bharat Assam)

"আমি তেওঁৰ বাবেই এই গীত পৰিবেশন কৰিছোঁ । সংগীতৰ ভিতৰতে জুবিন দাক আমি দেখিবলৈ পাওঁ । জুবিন দা আৰু কে কেই আমাক এৰি গুচি গ'লেও তেওঁলোক আমাৰ মাজতে সদায় জীয়াই থাকিব ।" এই বুলি মন্তব্য কৰি শিল্পীগৰাকীয়ে জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ ন্যায় হব লাগে বুলি দাবী জনায় ।

লুংজুবেল মহোৎসৱত কে কে লাইভ ফৰ এভাৰ দ্যা স্কেভেঞ্জৰৰ সদস্য (ETV Bharat Assam)

ইফালে লুংজুৱেল মহোৎসৱত ভাগ লৈ সংগীত শিল্পী মনিশা মজুমদাৰে ডিমা হাছাও জিলাৰ প্ৰাকৃতিক মনোমোহা দৃশ্য দেখি অভিভূত হৈ পৰে আৰু অসমৰ এই অন্যতম পাহাৰীয়া জিলাখনৰ মানুহৰ আতিথ্যত মুগ্ধ হৈ পৰে । অসমৰ অন্যতম পাহাৰীয়া জিলা ডিমা হাছাওৰ সদৰ চহৰ হাফলঙৰ পৰা ১৩০ কিলোমিটাৰ দূৰত থকা খোৱাক গাঁৱত শুকুৰবাৰৰ পৰা দুদিনীয়াকৈ লুংজুৱেল মহোৎসৱ আৰম্ভ হৈছে ।

লুংজুবেল মহোৎসৱৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান (ETV Bharat Assam)

বেইতে কালচাৰেল অৰ্গেনাজেচনৰ সভাপতি ৰেমছিয়ামা নামলাইয়ে কয়, "২০১৫ চনত প্ৰথমবাৰ স্থানীয়ভাৱে বেইতে কালচাৰেল অৰ্গেনাইজেচনে লুংজুৱেল মহোৎসৱ আয়োজন কৰা হৈছিল । কিন্তু সাত বছৰ পিছতে ২০২৩ চনত উত্তৰ কাছাৰ পাৰ্বত্য স্বায়ত্ত শাসিত পৰিষদৰ সহযোগত আৰু বেইতে কালচাৰেল অৰ্গেনাইজেচনৰ উদ্যোগত লুংজুবেল মহোৎসৱ পুনৰ আৰম্ভ হৈছে । এই বছৰ বেইতে কালচাৰেল অৰ্গেনাইজেচন, ডিমা হাছাও জিলা পৰ্যটন বিভাগ আৰু প্ৰত্নতাত্বিক বিভাগৰ সহযোগত লুংজুবেল মহোৎসৱ আয়োজন কৰা হয় ।"

উল্লেখ্য যে খোৱাক গাঁৱত লুংজুৱেল মহোৎসৱৰ আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্বোধন কৰে উত্তৰ-কাছাৰ পাৰ্বত্য স্বায়ত্ত শাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য দেৱলাল গাৰ্লোচাই ।

