জয়ন্তীৰ শ্ৰদ্ধাৰ্ঘ্য: অসমীয়া ভাষাৰ প্ৰচাৰ-প্ৰসাৰৰ গুৰি ধৰোঁতা আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকন বিশেষ

জয়ন্তীৰ শ্ৰদ্ধাৰ্ঘ্য: অসমীয়া ভাষাৰ প্ৰচাৰ-প্ৰসাৰৰ গুৰি ধৰোঁতা আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকন বিশেষ
বৰ্তমান তেওঁৰ জন্ম তাৰিখ হিচাপে ২২ ছেপ্টেম্বৰ দিনটো উদযাপন কৰা হয় যদিও পূৰ্বতে ২৪ ছেপ্টেম্বৰ দিনটো জন্মদিন হিচাপে গণ্য কৰা হৈছিল...
Published : September 22, 2026 at 7:14 PM IST
অসমীয়া ভাষা তথা সাহিত্যৰ ত্ৰাণকৰ্তা হিচাপে জনাজাত বিদগ্ধ পণ্ডিত, সমাজ সংস্কাৰক, ভাষা-সাহিত্যৰ পূজাৰী, বিশিষ্ট প্ৰশাসক আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকনৰ জন্মবাৰ্ষিকী ২২ ছেপ্টেম্বৰ দিনটো উদযাপন কৰা হয়।
অসমীয়া ভাষাই যিসময়ত নিজৰ ঘৰতে বেঘৰ হোৱাৰ উপক্ৰম ঘটিছিল সেই সময়ত এইগৰাকী ক্ষণজন্মা পুৰুষে অসমীয়া ভাষাৰ ঐতিহ্য আৰু অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ বাবে অহোপুৰুষাৰ্থ কৰিছিল ।
অসমীয়া ভাষা যে কোনো বেলেগ ভাষাৰ অপভ্ৰংশ বা ঠাল-ঠেঙুলি নহয়, আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকনে তাৰ সপক্ষে সবল যুক্তি দাঙি ধৰিছিল । এক কথাত ক'বলৈ গ'লে আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকনৰ বাবেই আজি আমি আইৰ মুখৰ ভাষাটোক লৈ গৌৰৱ কৰাৰ অধিকাৰ লাভ কৰিছোঁ ।
অসমীয়া ভাষাৰ ত্ৰাণকৰ্তা আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকন
ঊনবিংশ শতিকাৰ আধুনিক অসমীয়া সমাজ গঠনৰ লগতে অসমীয়া ভাষা-সাহিত্যক নিজৰ গৃহভূমিত প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰা মনিষীগৰাকীয়ে হৈছে আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকন ।
অসমত ব্ৰিটিছ শাসনৰ আগভাগত অসমৰ পঢ়াশালি আৰু আদালতৰ পৰা অসমীয়া ভাষাক বিতাড়িত কৰি বাংলা ভাষা জাপি দিয়াৰ সেই সংকটপূৰ্ণ সময়ত আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকনে অসমীয়া ভাষাৰ অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ একক প্ৰচেষ্টাৰে যুঁজ দিছিল । সেয়ে তেওঁক আধুনিক অসমীয়া সাহিত্যৰ অন্যতম বাটকটীয়া তথা অসমীয়া ভাষাৰ ত্ৰাণকৰ্তা হিচাপে অভিহিত কৰা হয় ।
জয়ন্তীৰ শ্ৰদ্ধাৰ্ঘ্য
এইগৰাকী পুৰোধা ব্যক্তিৰ আজি জন্ম বাৰ্ষিকী। ৰাজ্যজুৰি বিভিন্ন অনুষ্ঠান-প্ৰতিষ্ঠানে এইগৰাকী পণ্ডিত প্ৰবৰৰ জন্মবাৰ্ষিকী বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত কৰিছে । অসমীয়া ভাষা-সাহিত্যৰ বাটকটীয়া এইগৰাকী স্বনামধন্য ব্যক্তিৰ স্মৃতিত নগাঁৱত স্থাপন কৰা হৈছে আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকন মহাবিদ্যালয় । এই এডিপি কলেজতো ভাষা-সাহিত্যৰ পণ্ডিতগৰাকীৰ জন্মবাৰ্ষিকীৰ অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হৈছে ।
এই উপলক্ষে কাৰ্বি লোকসংগীত শিল্পী পখিলা লেকথেপী আৰু মিচিং লোক শিল্পী তৰাৱতী মিলিক বিশেষ বঁটাৰে সন্মানিত কৰা হয় ৷
Today, 𝐀𝐧𝐮𝐧𝐝𝐨𝐫𝐚𝐦 𝐃𝐡𝐞𝐤𝐢𝐚𝐥 𝐏𝐡𝐨𝐨𝐤𝐚𝐧 𝐂𝐨𝐥𝐥𝐞𝐠𝐞, one of Nagaon district’s premier educational institutions, honoured Karbi folk artist 𝐒𝐦𝐭 𝐏𝐚𝐤𝐡𝐢𝐥𝐚 𝐋𝐞𝐤𝐭𝐡𝐞𝐩𝐢 and Mising folk artist 𝐒𝐦𝐭 𝐓𝐚𝐫𝐚𝐰𝐚𝐭𝐢 𝐌𝐢𝐥𝐢 with awards instituted in… pic.twitter.com/kBHw6SfRyn— Ranoj Pegu (@ranojpeguassam) September 22, 2026
আনহাতে, অসমৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগুৱেও জয়ন্তীত আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকনক শ্ৰদ্ধাৰে স্মৰণ কৰিছে । সামাজিক মাধ্যমৰ এটা পোষ্টত আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকনৰ জীৱন আৰু কৰ্ম স্মৰণ কৰি তেওঁ লিখিছে, "আধুনিক অসমৰ স্বপ্নদ্ৰষ্টা, স্বদেশহিতৈষী আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকনদেৱক জয়ন্তীত শ্ৰদ্ধাৰে স্মৰণ কৰিছোঁ।"
আধুনিক অসমৰ স্বপ্নদ্ৰষ্টা, স্বদেশহিতৈষী আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকনদেৱক জয়ন্তীত শ্ৰদ্ধাৰে স্মৰণ কৰিছোঁ। ঢেকিয়াল ফুকনদেৱে সপোন দেখিছিল এনে এখন অসমৰ, য’ত অজ্ঞানতাৰ ঠাইত জ্ঞানৰ পোহৰ, পিছপৰা ঠাইত শিক্ষাৰ বিস্তাৰ আৰু অনুন্নয়নৰ ঠাইত উন্নয়নেৰে আধুনিকতাৰ বিকাশ ঘটিব। মাত্ৰ ২৯ বছৰীয়া জীৱনকালতে তেখেতে শিক্ষা, সাহিত্য, ভাষা, প্ৰশাসন আৰু সমাজ চিন্তাৰ ক্ষেত্ৰত যি দূৰদৰ্শী চিন্তাৰ পৰিচয় দিছিল, সেয়া আজিও আমাৰ বাবে গভীৰ প্ৰেৰণাৰ উৎস আৰু অগ্ৰগামী অসম গঢ়াৰ পথত এক অমল অনুপ্ৰেৰণা।— Ranoj Pegu (@ranojpeguassam) September 22, 2026
তেওঁ লগতে লিখিছে, "ঢেকিয়াল ফুকনদেৱে সপোন দেখিছিল এনে এখন অসমৰ, য’ত অজ্ঞানতাৰ ঠাইত জ্ঞানৰ পোহৰ, পিছপৰা ঠাইত শিক্ষাৰ বিস্তাৰ আৰু অনুন্নয়নৰ ঠাইত উন্নয়নেৰে আধুনিকতাৰ বিকাশ ঘটিব । মাত্ৰ ২৯ বছৰীয়া জীৱনকালতে তেখেতে শিক্ষা, সাহিত্য, ভাষা, প্ৰশাসন আৰু সমাজ সংস্কাৰৰ ক্ষেত্ৰত যি দূৰদৰ্শী চিন্তাৰ পৰিচয় দিছিল, সেয়া আজিও আমাৰ বাবে গভীৰ প্ৰেৰণাৰ উৎস আৰু অগ্ৰগামী অসম গঢ়াৰ পথত এক অমল অনুপ্ৰেৰণা ।"
একেদৰে অসম বিধানসভাৰ অধ্য়ক্ষ ৰঞ্জিত দাছেও আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকনক জয়ন্তীত শ্ৰদ্ধাৰে স্মৰণ কৰে আৰু সামাজিক মাধ্য়মত পোষ্ট কৰে ৷
অসমীয়া ভাষা-সাহিত্যৰ এগৰাকী অগ্ৰণী পথিকৃৎ আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকন। অতি কম বয়সতে তেখেতে মাতৃভাষাৰ মৰ্যাদা আৰু শিক্ষাৰ প্ৰসাৰৰ বাবে আগবঢ়োৱা সাহসী অৱদান অসমীয়া জাতীয় জীৱনৰ ইতিহাসত চিৰস্মৰণীয়।— Ranjeet Kumar Dass (@RanjeetkrDass) September 22, 2026
আজি জন্মবাৰ্ষিকীত এইগৰাকী মহান ভাষাসেৱীক গভীৰ শ্ৰদ্ধাৰে স্মৰণ কৰিছোঁ। pic.twitter.com/QQQatJz5U0
আধুনিক অসমৰ স্বপ্নদ্ৰষ্টা, বৰেণ্য অসমীয়া আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকনৰ আজি পবিত্ৰ জন্মবাৰ্ষিকীৰ শুভক্ষণত শ্ৰদ্ধাৰে সুঁৱৰিছোঁ। pic.twitter.com/QfJ2tLbOSW— BJP Assam Pradesh (@BJP4Assam) September 22, 2026
আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকনৰ জন্ম আৰু প্ৰাৰম্ভিক জীৱন
আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকনৰ জন্ম ১৮২৯ চনৰ ২২ ছেপ্টেম্বৰত গুৱাহাটীৰ এটা সম্ভ্ৰান্ত পৰিয়ালত হৈছিল। তেওঁৰ পিতৃ হলিৰাম ঢেকিয়াল ফুকন এজন বিদগ্ধ পণ্ডিত আৰু ব্ৰিটিছ প্ৰশাসনৰ উচ্চ পদস্থ বিষয়া আছিল । আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকন এজন অতি মেধাৱী ছাত্ৰ আছিল । তেওঁৰ প্ৰাৰম্ভিক শিক্ষা আৰম্ভ হৈছিল সংস্কৃত টোলত । আনহাতে, ঘৰুৱা পৰিৱেশত তেওঁ ইংৰাজী, বাংলা আৰু পাৰ্চী ভাষাৰ শিক্ষা লাভ কৰিছিল ।
পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁ সেই সময়ৰ কলিকতাৰ বিখ্যাত হিন্দু কলেজ বৰ্তমানৰ প্ৰেচিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ত উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰে । উল্লেখ্য যে উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণৰ বাবে সেই সময়ত কলিকতালৈ যোৱা প্ৰথম কেইগৰাকীমান অসমীয়াৰ ভিতৰত আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকন অন্যতম আছিল ।
ভাষা আন্দোলন আৰু সাহিত্যিক অৱদান
উল্লেখ্য যে অসমত ব্ৰিটিছ শাসনৰ প্ৰথমছোৱা অসমীয়া ভাষাৰ বাবে এক ক'লা সময় আছিল । কিয়নো সেই সময়ত অসমৰ বিদ্যালয় তথা অফিচ-কাছাৰীৰ পৰা অসমীয়া ভাষাক বিতাড়নৰ বাবে এক সুপৰিকল্পিত ষড়যন্ত্ৰ চলিছিল । তাৰেই পৰিণতিত ১৮৩৬ চনত ব্ৰিটিছ চৰকাৰে অসমৰ স্কুল তথা কাৰ্যালয় আৰু আদালতত অসমীয়া ভাষা নিষিদ্ধ কৰাৰ লগতে বাংলা ভাষা প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল ।
এই কাৰ্যৰ ফলত অসমীয়া জাতিৰ শৈক্ষিক আৰু সাংস্কৃতিক জীৱন এক প্ৰকাৰ স্তব্ধ হৈ পৰিছিল । কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত প্ৰথম বিৰুদ্ধাচৰণ কৰা ব্যক্তিগৰাকীয়ে আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকন আছিল। তেওঁ কলিকতাৰ পৰা শিক্ষা সমাপ্ত কৰি অসমলৈ ঘূৰি অহাৰ পিছত এই অন্যায় কাৰ্যৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ।
অসমীয়া ভাষা-সাহিত্যলৈ আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকনৰ অৱদান
'A Few Remarks on the Assamese Language' হৈছে ১৮৫৫ চনত প্ৰকাশ পোৱা আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকনৰ এইখন হৈছে এক উল্লেখযোগ্য গ্ৰন্থ । এক কথাত ক'বলৈ গ'লে অসমীয়া ভাষাক পুৰুজ্জীৱিত কৰাৰ দলিল । কিয়নো ব্ৰিটিছ চৰকাৰক অসমীয়া ভাষা যে এক স্বতন্ত্ৰ আৰু ঐতিহ্যপূৰ্ণ ভাষা সেই কথা বুজাবলৈ তেওঁ ইংৰাজী ভাষাত এই ঐতিহাসিক পুথিখন ৰচনা কৰিছিল ।
কেৱল গ্ৰন্থখন ৰচনা কৰায়ে নহয়, তাত যুক্তিপূৰ্ণ আৰু প্ৰামাণিক তথ্যৰে তেওঁ প্ৰমাণ কৰি দেখুৱায় যে অসমীয়া ভাষা বাংলা ভাষাৰ উপভাষা নহয় । অসমীয়া ভাষা হৈছে এক স্বকীয়, নিজৰ শিপা থকা আৰু চহকী ভাষা ।
এই গ্ৰন্থখন শিৱসাগৰৰ বেপ্টিষ্ট মিছন প্ৰেছৰ পৰা প্ৰকাশ হৈছিল । ১৮৫৩ চনত ব্ৰিটিছ মফাট মিলছ চাহাব অসমলৈ আহোঁতে আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকনে অসমৰ বিদ্যালয়ত অসমীয়া ভাষা প্ৰচলনৰ বাবে যুক্তি দাঙি ধৰি আবেদন কৰিছিল ।
তাৰ পাছতে ১৮৫৫ চনত তেওঁ 'এ ফিউ ৰিমাৰ্কছ অন দ্য এছামিজ লেগুৱেজ এণ্ড অন দ্য ভাৰ্ণেকুলাৰ এডুকেচন ইন আছাম' গ্ৰন্থখন লিখি উলিয়াইছিল । এই পুথিখনত অসমীয়া ভাষা যে বাংলা ভাষাৰ ঠাল নহয় সেই কথা বিভিন্ন যুক্তি-তথ্যৰে দাঙি ধৰা হৈছে । ঢেকিয়াল ফুকনে 'এ নেটিভ' ছদ্মনামেৰে গ্ৰন্থখনৰ ১০০ টা কপি ছপা কৰি সেই সময়ৰ ভাৰতৰ অন্যান্য চৰকাৰী দপ্তৰলৈ পঠিয়ায় ।
অৰুণোদইৰ সৈতে সংযোগ
এইখিনিতে উল্লেখ কৰিব লাগিব যে অসমীয়া ভাষা-সাহিত্য চৰ্চাৰ ক্ষেত্ৰত আমেৰিকান বেপ্টিষ্ট মিছনেৰীসকলেও অৱদান আগবঢ়াই গৈছে । তেওঁলোকে ইয়াৰ বাবে শিৱসাগৰৰ পৰা প্ৰথম অসমীয়া বাৰ্তালোচনী 'অৰুণোদই' প্ৰকাশ কৰিছিল। এই বাৰ্তালোচনীখনৰ সৈতে আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকন ওতপ্ৰোতভাৱে জড়িত আছিল । কেৱল সেয়াই নহয়, সেই সময়ত তেওঁ অৰুণোদইত নিয়মীয়াকৈ বিভিন্ন জ্ঞানমূলক প্ৰবন্ধ লিখিছিল ।
আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকনৰ আন এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ গ্ৰন্থ হৈছে ১৮৪৯ চনত প্ৰকাশিত 'অসমীয়া ল’ৰাৰ মিত্ৰ' । সেই সময়ত অসমীয়া ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ পাঠ্যপুথিৰ অভাৱ আছিল । তেওঁ সেই অভাৱ দূৰ কৰিবলৈ এই পুথিখন ৰচনা কৰিছিল ।
প্ৰশাসনিক আৰু সমাজ সংস্কাৰক আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকন
আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকন সন্দৰ্ভত আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হৈছে যে তেওঁৰ ব্যক্তিত্ব কেৱল এজন সাহিত্যিক হিচাপেই মূল্যায়ন কৰিব নোৱাৰি । ভাষা-সাহিত্যৰ কাণ্ডাৰীৰ উপৰি তেওঁ এজন দূৰদৰ্শী সমাজ সংস্কাৰক আছিল। তেওঁ নিচেই কম বয়সতে ব্ৰিটিছ প্ৰশাসনৰ অধীনত উপ-সহকাৰী আয়ুক্ত হিচাপে নিযুক্তি লাভ কৰিছিল ।
১৮৪৭ চনত আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকন খাটা পৰগণাৰ 'জিম্মাদাৰ' নিযুক্ত হৈছিল । পিছত তেওঁ মুন্সিফ পদলৈ পদোন্নতি লাভ কৰে । ১৮৪৯ চনত তেওঁ সহকাৰী আয়ুক্ত পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হয় । পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁ নগাঁও আৰু গোৱালপাৰা জিলাৰ সহকাৰী উপায়ুক্ত হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰে । ১৮৫২ চনত বৰপেটাৰ অতিৰিক্ত উপায়ুক্ত হিচাপে নিযুক্তি লাভ কৰে ।
১৮৫৪ চনত আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকন নগাঁৱৰ চীফ এছিষ্টেণ্ট হিচাপে বদলি হয় । ১৮৫৫ চনত ঢেকিয়াল ফুকনে ৰচনা কৰা 'এ ফিউ ৰিমাৰ্কছ অন দ্য এছামিজ লেংগুৱেজ' নামৰ গ্ৰন্থখনত তেওঁ অসমত চৰকাৰীভাৱে বাংলা ভাষা প্ৰচলনৰ বিৰোধ কৰি যি সবল যুক্তি দাঙি ধৰিছিল সেয়া আছিল সমাজ সংস্কাৰক হিচাপে অমূল্য অৱদান ।
আনহাতে, চৰকাৰী চাকৰিত কৰ্মৰত হৈ থাকিও তেওঁ অসমৰ কৃষিৰ উন্নতি, আধুনিক শিক্ষাৰ বিস্তাৰ, কুসংস্কাৰ দূৰীকৰণ আৰু নাৰী শিক্ষাৰ সপক্ষে মাত মাতিছিল । মফাট মিলছৰ অসম ভ্ৰমণৰ সময়ত তেওঁ অসমৰ উন্নয়নৰ বাবে এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ স্মাৰক-পত্ৰ দাখিল কৰিছিল ।
বিবাহ আৰু পৰিয়াল
১৮৪৬ চনত কলকাতাৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ উভতি অহাৰ পিছত আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকন বিবাহপাশত আবদ্ধ হয় । তেওঁৰ পত্নীৰ নাম মাহেন্দ্ৰী দেৱী আছিল। বিয়াৰ পাছত আনন্দৰামে পত্নীক নিজে ঘৰতে লিখা-পঢ়া শিকাইছিল ।
১৮৪৯ চনত তেওঁলোকৰ প্ৰথম সন্তান ৰাসেশ্বৰীৰ জন্ম হয় যদিও সন্তানটো অকালতে মৃত্যুমুখত পৰে । ইয়াৰ পিছত ১৮৫৩ চনত দ্বিতীয় কন্যা পদ্মাৱতী দেৱী ফুকননী আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত ১৮৫৪ চনত পুত্ৰ ৰাধিকাৰাম, ১৮৫৬ চনত অন্নদাৰাম আৰু ১৮৫৯ চনত কন্যা চন্দ্ৰপ্ৰভাৰ জন্ম হৈছিল ।
অকাল প্ৰয়াণ
অসম আৰু অসমীয়াৰ বাবে অহোৰাত্ৰি চিন্তা কৰা এই মহান মনিষীগৰাকীৰ জীৱনকাল অতি চুটি আছিল। ১৮৫৯ চনৰ ১৬ জুনত মাত্ৰ ২৯ বছৰ বয়সতে তেওঁৰ অকাল মৃত্যু হয় । কিন্তু এই ডেৰকুৰি বছৰীয়া জীৱনকালতে তেওঁ অসমীয়া জাতিক দেখুৱাই যোৱা স্বাভিমান আৰু প্ৰগতিৰ পথৰ বাবেই ১৮৭৩ চনত অসমীয়া ভাষাই অসমত পুনৰ চৰকাৰী ভাষাৰ স্বীকৃতি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল । সেয়ে আধুনিক অসমৰ খনিকৰ হিচাপে আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকনৰ অৱদান প্ৰতিগৰাকী অসমীয়াই সদায় শ্ৰদ্ধাৰে স্মৰণ কৰি আহিছে ।
আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকনৰ প্ৰকাশিত পুথি
- A few remarks on the Assamese language, and on the Vernacular education in Assam (১৮৫৫ চনত 'এ নেটিভ' ছদ্ম নামেৰে প্ৰকাশিত)
- অসমীয়া ল'ৰাৰ মিত্ৰ
- আইন ও ব্যৱস্থা সংগ্ৰহ (বাংলা ভাষাত ৰচিত)
- বালকোপদেশ
- ভূগোল বৃত্তান্ত
জন্মৰ তাৰিখক লৈ মতভেদ
উল্লেখ্য যে আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকন মহাবিদ্যালয়ে প্ৰকাশ কৰা ‘আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকন’ গ্ৰন্থত উল্লেখ থকা মতে, "ঢেকিয়াল ফুকনৰ জন্মৰ তাৰিখ ১৭৫১ শকৰ ৭ আহিন ৷ সেয়েহে ২৪ ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখটো ইমানদিনে ঢেকিয়াল ফুকনৰ জন্মদিন হিচাপে পালন কৰি অহা হৈছিল ৷ কিন্তু শেহতীয়াকৈ কলিকতা আৰু বৰ্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত অধ্যাপক, বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ স্বপন বসুৱে আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকন মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন ছাত্ৰ, বৰ্তমানৰ ইতিহাসবিদ ৰাজেন শইকীয়াৰ জৰিয়তে জানিবলৈ দিছে ১৭৫১ শক অৰ্থাৎ ১৮২৯ চনৰ ৭ আহিন তাৰিখটো ২২ ছেপ্টেম্বৰহে আছিল ৷"
আজিজুৰ ৰহমান হাজৰিকাৰ সম্পাদনাত প্ৰকাশিত
বিঃদ্ৰঃ ইণ্টাৰনেটত উপলব্ধ বিভিন্ন তথ্যৰ ভিত্তিত এই লেখাটো যুগুত কৰা হৈছে ।