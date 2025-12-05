৬ জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণৰ বিৰোধিতাৰে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ জনজাতি ছাত্ৰ সমাজৰ প্ৰতিবাদ

৬ জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণৰ বিৰোধিতাৰে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ জনজাতি ছাত্ৰ সমাজৰ প্ৰতিবাদ
৬ জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা পদক্ষেপক লৈ সন্তুষ্ট নহয় অসমৰ জনজাতি সমাজ । ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ জনজাতি ছাত্ৰ সমাজৰ চৰকাৰক সকীয়নি ।
Published : December 5, 2025 at 7:50 AM IST
ডিব্ৰুগড় : অসমৰ ৬ জনগোষ্ঠীৰ ৰাইজে দীৰ্ঘদিনৰ পৰা জনজাতিকৰণৰ দাবীত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি আহিছে । শেহতীয়াকৈ এই প্ৰতিবাদ তীব্ৰতৰ হোৱাৰ পিছতে অসম বিধানসভাৰ অধিৱেশনত দাখিল কৰা হৈছে জনজাতিকৰণ সম্পৰ্কীয় মন্ত্ৰীগোটৰ প্ৰতিবেদন । কিন্তু ইয়াৰ মাজতে ৬ জনগোষ্ঠী আৰু পূৰ্বৰ জনজাতিৰ বিভিন্ন সংগঠনৰ মাজত মতানৈক্য হোৱাও দেখা গৈছে । কাৰণ পূৰ্বৰ জনজাতিসকলে ৬ জনগোষ্ঠীক জনজাতিৰ স্বীকৃতি দিয়াক লৈ বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰাৰ উপৰি শংকা প্ৰকাশ কৰিছে ।
৬ জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণক লৈ মন্ত্ৰীগোটে প্ৰতিবেদন দাখিল কৰাক লৈও সন্তুষ্ট হোৱা নাই একাংশ দল-সংগঠন । ৰাজনৈতিক স্বাৰ্থ সুৰক্ষিত কৰাৰ বাবে বিজেপি চৰকাৰে অতি কৌশলগতভাৱে এই প্ৰতিবেদন দাখিল কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে বিৰোধী দল-সংগঠনসমূহে । ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে অসমৰ ৬ জনগোষ্ঠীক জনজাতিৰ স্বীকৃতি প্ৰদানৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰি আহিছে অসমৰ জনজাতীয় দল-সংগঠনসমূহে ।
বৃহস্পতিবাৰে ৬ জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণৰ বিৰোধিতাৰে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ জনজাতি ছাত্ৰ সমাজে সাব্যস্ত কৰে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ । ডিব্ৰুগড়ৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সন্মুখত ৩৭ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ৮ টা জনজাতীয় ছাত্ৰ সংগঠনে ৬ জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰি প্ৰতিবাদী সমদল বাহিৰ কৰে । ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয় মিচিং ষ্টুডেণ্ট ষ্টাডি চেল, অল বড়ো ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়ন, সোণোৱাল কছাৰী ষ্টুডেণ্ট চেল, ডিমাছা ষ্টুডেণ্ট ছ'চাইটি, কাৰ্বি ষ্টুডেণ্ট ছ'চাইটি, ৰাভা ষ্টুডেণ্ট ছ'চাইটি, দেউৰী ষ্টুডেণ্ট ছ'চাইটি আৰু কছাৰী ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়নে একত্ৰিতভাৱে ৬ জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণৰ বিৰোধিতাৰে সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ ।
বিশ্ববিদ্যালয়ৰ জ্যোতি বাটচ’ৰাৰ পৰা এক বিশাল প্ৰতিবাদী সমদল বাহিৰ কৰি ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত বিভিন্ন প্ৰতিবাদী শ্ল'গানেৰে পৰিৱেশ উত্তাল কৰি তোলে । ৬ জনগোষ্ঠীক জনজাতিৰ স্বীকৃতি দিলে বৰ্তমানৰ জনজাতিসকলৰ ওপৰত পৰিব লগা প্ৰভাৱে জনজাতিসকলক ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰিব বুলি দাবী কৰে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে । জনজাতিকৰণৰ বিষয়টোক মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰক বিবেচনা কৰিবলৈ এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে আহ্বান জনাই ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ জনজাতি ছাত্ৰ সমাজে ।
প্ৰতিবাদৰ নেতৃত্ব বহন কৰা এজন ছাত্ৰই কয়, "চৰকাৰে যিখন প্ৰতিবেদন দিছে, সেই প্ৰতিবেদন আমি নস্যাৎ কৰিছোঁ । এই প্ৰতিবেদনে ভৱিষ্যতে জনজাতিসকলক সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিব বুলি ভবা নাই । এই প্ৰতিবেদন কাৰ্যকৰী হ'লে জনজাতিসকলৰ প্ৰাপ্য অধিকাৰ খৰ্ব হ'ব বুলি আমি অনুভৱ কৰিছোঁ । সেয়ে মন্ত্ৰীগোটৰ প্ৰতিবেদনক আমি মানি ল'ব নোৱাৰোঁ ।"
