জনজাতীয় লোকক ভূমি অধিকাৰৰ পৰা বঞ্চিত নকৰিবলৈ সকীয়নি কেইবাটাও সংগঠনৰ

জনজাতীয় লোকক ভূমি অধিকাৰৰ পৰা বঞ্চিত নকৰিবলৈ সকীয়নি কেইবাটাও সংগঠনৰ
তিৱা স্বায়ত্ত পৰিষদৰ ৬টা সমষ্টিৰ সুৰক্ষা আৰু শেহতীয়া সমষ্টি পুনৰ গঠনৰ প্ৰক্ৰিয়াক লৈ ক্ষোভ ।
Published : June 23, 2026 at 11:57 AM IST
সোণাপুৰ : ডিমৰীয়াৰ তিৱা পৰিষদীয় সমষ্টি কৰ্তনৰ ষড়যন্ত্ৰৰ বিৰুদ্ধে সৰৱ হৈ পৰিছে কেইবাটাও জাতীয় সংগঠন । মধ্য-অসমৰ জনজাতি প্ৰধান এলেকাসমূহৰ ভূমি সুৰক্ষিত কৰাৰ স্বাৰ্থত আৰু ডিমৰীয়া অঞ্চলৰ জনজাতীয় ৰাইজৰ প্ৰাপ্য অধিকাৰৰ দাবীত পুনৰ সৰৱ হৈ পৰিছে অঞ্চলটোৰ কেইবাটাও জাতীয় সংগঠন ।
সোমবাৰে ডিমৰীয়া জিলা ট্ৰাইবেল সংঘৰ কাৰ্যালয়ত এক সংবাদমেল অনুষ্ঠিত হয় । সদৌ তিৱা ছাত্ৰ সন্থা কামৰূপ (মহানগৰ) জিলা সমিতিৰ আহ্বানত অনুষ্ঠিত আলোচনাৰ অন্তত এই যুটীয়া সংবাদমেল সম্বোধন কৰা হয় ।
সংবাদমেলত সদৌ তিৱা ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি প্ৰশান্ত মছৰং, কাৰ্বি ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি বিৰেন টিমুং বাংঠাই, সদৌ অসম কোচ-ৰাজবংশী ছাত্ৰ সন্থা গুৱাহাটী মহানগৰ সমিতিৰ সভাপতি সোণ বৰা আৰু ডিমৰীয়া জিলা ট্ৰাইবেল সংঘৰ সভাপতি বিদ্যাধৰ দৈমাৰীকে মুখ্য কৰি সংগঠনসমূহৰ কেইবাগৰাকীও কেন্দ্ৰীয় আৰু জিলা পৰ্যায়ৰ বিষয়ববীয়া উপস্থিত থাকে ।
উক্ত সংবাদমেলত ডিমৰীয়া অঞ্চলৰ তিৱা স্বায়ত্ত পৰিষদৰ ৬টা সমষ্টিৰ সুৰক্ষা আৰু শেহতীয়া সমষ্টি পুনৰ গঠনৰ প্ৰক্ৰিয়াক লৈ এক তীব্ৰ ক্ষোভ তথা উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰা হয় ।
ভূমি কাঢ়ি লোৱাৰ গভীৰ ষড়যন্ত্ৰৰ অভিযোগ :
সংগঠনসমূহৰ নেতৃবৃন্দই গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি কয়,"এক বিশেষ সূত্ৰৰ জৰিয়তে জানিব পৰা গৈছে যে তিৱা পৰিষদৰ সমষ্টিসমূহ পুনৰ গঠন কৰাৰ সুযোগ লৈ ডিমৰীয়া অঞ্চলৰ বৰ্তমানৰ ৬টা সমষ্টিৰ ঠাইত মাত্ৰ ২টা সমষ্টি গঠন কৰাৰ এক ষড়যন্ত্ৰ কৰা হৈছে । অৰ্থাৎ ডিমৰীয়াৰ পৰা ৪টাকৈ সমষ্টি কৰ্তন কৰাৰ চক্ৰান্ত চলিছে ।
নেতৃবৃন্দই ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰি কয়, "এই সমগ্ৰ কাৰচাজিৰ মূল কাৰণটোৱেই হ’ল ডিমৰীয়া অঞ্চলৰ জনজাতিসকলৰ হাতত থকা মূল্যৱান ভূমি । তিৱা পৰিষদৰ পৰা এই অঞ্চলসমূহক বাদ দিয়াৰ লগে লগেই ভূমিলোভী বণিক গোষ্ঠী আৰু উদ্যোগপতিসকলৰ হাতত জনজাতিসকলৰ ভূমি গটাই দিয়াৰ এক গভীৰ ষড়যন্ত্ৰ ৰচনা কৰা হৈছে। "
দীঘলীয়া সংগ্ৰাম আৰু আইনী প্ৰেক্ষাপট:
উল্লেখ্য় যে, ১৯৯৫ চনত এক দীৰ্ঘদিনীয়া সংগ্ৰামৰ অন্তত তিৱা স্বায়ত্ত পৰিষদ গঠন হৈছিল আৰু ২০০৫ চনৰ সংশোধনী অনুসৰি ডিমৰীয়াৰ সমগ্ৰ জনজাতি প্ৰধান গাঁওসমূহক ইয়াৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছিল । ২০১০ চনত প্ৰথম নিৰ্বাচনৰ পৰা বঞ্চিত হোৱাৰ পিছত, এক দীঘলীয়া আইনী যুঁজৰ অন্তত ২০২০ চনতহে এই ৬টা সমষ্টিত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিল । বৰ্তমান এই এলেকাসমূহত জনপ্ৰতিনিধি সকলে উন্নয়নমূলক কাম-কাজ চলাই আছে । আনকি ২০২২ চনত চৰকাৰে আৰু নতুন ১১৩ খন ৰাজহ গাঁও তিৱা পৰিষদত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে ।
ডিমৰীয়া যিহেতু কাৰ্বি সম্প্ৰদায়ৰ জনসংখ্যা বেছি । আনহাতে, কাৰ্বি উন্নয়ন পৰিষদ গঠন কৰা হৈছে গতিকে কাৰ্বি গাঁওসমূহ কৰ্তন কৰি তিৱা পৰিষদৰ পৰা বাদ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ বাবে জনজাতি বিৰোধী শক্তি কিছুমানে কাৰ্বি গাঁওসমূহক তিৱা পৰিষদৰ পৰা বাদ দিবলৈ উঠি-পৰি লাগিছে ।
উল্লেখ্য যে, পূৰ্বে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত এই সন্দৰ্ভত এক গোচৰ `[WP(C)/4848/2020]` তৰা হৈছিল যদিও ২০২১ চনৰ ১০ ছেপ্টেম্বৰত আবেদনকাৰীয়ে গোচৰটো প্ৰত্যাহাৰ কৰাত ন্যায়ালয়ে ইয়াৰ নিষ্পত্তি ঘটায় । গতিকে এই বিষয়ত আইনী বাধাৰ কোনো প্ৰশ্নই নুঠে বুলি সংগঠনসমূহে স্পষ্ট কৰি দিয়ে ।
দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ :
যিকোনো পৰিস্থিতিতে নিজৰ ভূমি আৰু অস্তিত্ব সুৰক্ষিত কৰাৰ স্বাৰ্থত ডিমৰীয়া অঞ্চলৰ জনজাতীয় ৰাইজে তিৱা স্বায়ত্ত পৰিষদৰ ভিতৰতে অন্তৰ্ভুক্ত হৈ থাকিবলৈ দৃঢ়সংকল্পবদ্ধ। গতিকে কোনো কাৰণতে যাতে ইতিমধ্যে অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা ডিমৰীয়াৰ কোনো জনজাতীয় গাঁও তিৱা পৰিষদৰ পৰা বাদ দিয়া নহয়, তাৰ বাবে চৰকাৰৰ লগতে তিৱা স্বায়ত্ত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য সন্মিলিতভাৱে দাবী জনায় সংগঠণ সমূহৰ নেতৃত্বই ।
এই সন্দৰ্ভত সদৌ তিৱা ছাত্ৰ সন্থাৰ উপদেষ্টা তথা জনজাতীয় নেতা ৰিমলয়ে কয়," ২০২০ চনত তিৱা স্বায়ত্ত পৰিষদৰ ৬টা সমষ্টিত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিল । তাৰ পূৰ্বে ২০১০ আৰু ২০১৫ চনত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিল যদিও এই ৬টা সমষ্টিত নিৰ্বাচন হোৱা নাছিল ।
একাধিক সংগঠনে নিৰ্বাচনৰ বিৰোধিতা কৰা বাবে অনুষ্ঠিত হোৱা নাছিল । বহুতে ভাবিছিল যে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'লে সকলোৱে তিৱা স্বায়ত্ত পৰিষদত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব । পিচত আমি উচ্চ ন্য়ায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হোৱাত ন্যায়ালয়ে ২০২০ চনত তিৱা স্বায়ত্ত পৰিষদৰ ৬টা সমষ্টিত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ অনুমতি প্ৰদান কৰে ।"
লগতে পঢ়িব পাৰেঃ
ডিমৰীয়াৰ পথাৰত নামিল কৃষিমন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰীকা
ষষ্ঠ অনুসূচীভুক্ত স্বায়ত্তশাসনৰ দাবীত তীব্ৰ আন্দোলনৰ হুংকাৰ তিৱা জনগোষ্ঠীৰ