৬ জনগোষ্ঠীক জনজাতিৰ মৰ্যাদা নিদিবলৈ চৰকাৰক সকীয়নি জনজাতি সংগঠনৰ

৬ জনগোষ্ঠীক জনজাতিৰ মৰ্যাদা নিদিবলৈ চৰকাৰক সকীয়নি জনজাতি সংগঠনৰ
জনজাতি সংগঠনসমূহৰ সমন্বয়ৰক্ষী সমিতিৰ নেতৃত্বত জোনাইত তৃতীয় দিনাও প্ৰতিবাদ অব্যাহত আছে বিভিন্ন সংগঠনৰ ।
Published : November 24, 2025 at 9:07 AM IST
জোনাই : অসমৰ ৬ জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণৰ দাবীত ৰাজ্যজুৰি প্ৰতিবাদ অব্যাহত আছে । তাৰ মাজতে আকৌ জনজাতিকৰণৰ বিৰোধিতাৰে আৰম্ভ হৈছে প্ৰতিবাদ । জনজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলত ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছে শ শ লোক । ৬ জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণৰ মৰ্যাদা প্ৰদান নকৰিবলৈ সকীয়নি প্ৰদান কৰিছে জনজাতি সংগঠনসমূহে । অসমৰ ৬ জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণৰ তীব্ৰ বিৰোধিতাৰে জনজাতি সংগঠনসমূহৰ সমন্বয়ৰক্ষী সমিতি (CCTOA), টি এম পি কে, এম এম কে, টি এম এম কেৰ উদ্যোগত ৰাজ্যজুৰি প্ৰতিবাদ চলিছে ।
দেওবাৰে পুনৰ জোনাইৰ জনজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলত জনজাতি সংগঠনসমূহৰ সমন্বয়ৰক্ষী সমিতিৰ উদ্যোগত প্ৰায় ১৫ টা সংগঠনে জোঁৰ সমদলৰ আয়োজন কৰে । জোনাইৰ কুলি গাঁও, ৰতকে, ললাদ, কেমি, তৰাজান, মহমৰা, ডেকাপাম, ৰাজাখানা, জীয়াঢল, মুদৈ-দেবেৰা, চৰাইবাৰী, আনে বিল্লাম গাঁৱকে ধৰি বিভিন্ন অঞ্চলৰ পুৰুষ-মহিলা, ডেকা-বুঢ়া সকলোৱে এই প্ৰতিবাদী সমদলত অংশগ্ৰহণ কৰে । প্ৰায় ২ কিলোমিটাৰ দূৰত্ব জোঁৰ সমদল কৰি '৬ জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ বন্ধ কৰক', 'জনজাতিৰ নামত ৰাজনীতি নচলিব', 'জনজাতিক ধ্বংস কৰাৰ ষড়যন্ত্ৰ নচলিব', 'চি চি টি অ' এ জিন্দাবাদ', 'ট্ৰাইবেল ঐক্য জিন্দাবাদ', 'টি এম পি কে জিন্দাবাদ আদি বিভিন্ন শ্ল'গানেৰে প্ৰতিবাদকাৰীয়ে পৰিৱেশ উত্তাল কৰি তোলে ।
প্ৰতিবাদত অংশ লৈ টি এম পিকেৰ জোনাই জিলা সমিতিৰ সধাৰণ সম্পাদক জান দলেই কয়, "আমি জনজাতি লোক, আমাৰ চিধা কথা । আমাৰ অধিকাৰ খৰ্ব কৰিলে আমি যুঁজিম । জনজাতি আন্দোলন কৰিলেই পোৱা বস্তু নহয়, জনজাতি কিনি লোৱা বা কিনিলেই পোৱা বস্তু নহয় । জনজাতি হৈছে জন্মগত । গতিকে এই অধিকাৰ আমাৰ পৰা যদি কাঢ়ি ল'ব খোজে তেন্তে আমি প্ৰতিবাদ কৰিম, এয়া স্পষ্ট কথা ।"
প্ৰতিবাদকাৰীসকলে লগতে কয়, "যদি অসম আৰু অসমীয়াৰ ভৱিষ্যৎ সুনিশ্চিত কৰিব লাগে তেন্তে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আই এল পি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক । তেতিয়া অনুপ্ৰৱেশকাৰী বাংলাদেশী মিঞাই অসমত প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰিব । কিন্তু জনজাতিসকলক ধ্বংস কৰি অসম আৰু অসমীয়াৰ ভৱিষ্যৎ সুনিশ্চিত কৰাৰ কথা বতৰাই আটাইতকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক ।"
আনহাতে জনজাতি নেতা আৰ্নল্ড টায়েই কয়, "জনজাতিকৰণ মানে কেৱল ৰাজনৈতিক দাবী বা প্ৰতিবাদৰ বিষয় নহয়, ই কোনো সংগ্ৰামৰ আখৰো নহয় । জনজাতিকৰণ হৈছে চিনাক্তকৰণৰ প্ৰক্ৰিয়া - যাৰ জৰিয়তে কোনো জনগোষ্ঠীৰ সামাজিক-সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য, ঐতিহাসিক পটভূমি, জীৱনধাৰা, আৰ্হি আৰু পৰম্পৰাগত পৰিচয়ৰ আধাৰত তেওঁলোকৰ জাতিগত সত্তাক চিনাক্ত কৰা হয় । এইটো কোনো জনজাতি হ'বলৈ দাবী কৰা বা অধিকাৰ বিচাৰিব লগা সংগ্ৰাম নহয়;ই প্ৰমাণৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল এক বৈজ্ঞানিক পৰ্যালোচনা আৰু চিনাক্তকৰণ প্ৰক্ৰিয়া । ইয়াৰ পিছতো জনজাতিৰ ন্যায্য প্ৰাপ্তি বিচাৰি ৬ জনগোষ্ঠীয়ে আমাৰ অধিকাৰ খৰ্ব কৰাৰ ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে । গতিকে আমি জনজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলত বৃহৎ জোঁৰ সমদলেৰে চৰকাৰক জনাই দিব বিচাৰো যে অহা ২৫ নৱেম্বৰত অসম চৰকাৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰলৈ যি প্ৰতিবেদন প্ৰেৰণ কৰিব তাত কোনোপধ্যেই ৬ জনগোষ্ঠীক জনজাতি প্ৰদান নকৰিবলৈ ইয়াৰ পৰা আমি চৰকাৰক দাবী জনাইছোঁ ।"
তেওঁ লগতে কয়, "৬ জনগোষ্ঠীয়ে বিভিন্ন সময়ত কৈ আহিছে যে জনজাতিৰ অধিকাৰ খৰ্ব নকৰাকৈয়ে আমাক জনজাতি দিব লাগে । কিন্তু কি কাৰণত তেওঁলোকে জনজাতি বিচাৰিছে ? তাক আমি প্ৰশ্ন কৰিছোঁ । চৰকৰক দাবী জনাও যে ৬ জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণ কৰি আমাৰ জনজাতিৰ অধিকাৰ কোনোপধ্যেই খৰ্ব নকৰিব অন্যথা আন্দোলন আৰু অধিক তীব্ৰতৰ হ'ব ।"
ইফালে ৬ জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণৰ দাবীত প্ৰতিবাদ আৰু আনফালে ইয়াৰ বিৰোধিতাৰে জনজাতি সংগঠনৰ প্ৰতিবাদ । এনে পৰিস্থিতিত চৰকাৰে কি কৰিব ? অহা ২৫ নৱেম্বৰত হে গম পোৱা যাব ৰাজ্য চৰকাৰে ঘোষণা কৰাৰ দৰে তেওঁলোকে কি প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিব কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক ।
