১২০০০ পৃষ্ঠাৰ চাৰ্জশ্বীট, এগৰাকী চৰকাৰী উকীল, দিয়া নাই লেপটপ

১২০০০ পৃষ্ঠাৰ চাৰ্জশ্বীট, এগৰাকী চৰকাৰী উকীল, দিয়া নাই লেপটপ
অৱশেষত উকীল পালে অমৃতপ্ৰভাই । ফাষ্ট ট্ৰেক শুনানিৰ বাবে আহ্বান সদৌ অসম উকীল সন্থাৰ ।
Published : December 22, 2025 at 8:53 PM IST
গুৱাহাটী: ক্ৰমাৎ চৰকাৰী পক্ষৰ বাবে গুৰুত্বহীন হৈ আহিছে নেকি 'জুবিন হত্যাৰ গোচৰ'ৰ বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া ? ১২০০০ পৃষ্ঠাৰ জুবিন হত্যাৰ গোচৰৰ চাৰ্জশ্বীট পঢ়ি দহ দিনত ন্যায়ালয়ত 'চাৰ্জফ্ৰেম' অৰ্থাৎ অভিযোগ আৰোপ কৰিব লাগিব এগৰাকী অধিবক্তাই । সোমবাৰে অনুষ্ঠিত জুবিন হত্যাৰ গোচৰৰ শুনানিৰ পিছত প্ৰকট হৈছে এই শংকা ।
যুগান্তৰৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ হত্যা গোচৰৰ বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ ন্যায়ালয়ত দ্বিতীয়টো কাৰ্য ক্ৰমণিকা আছিল সোমবাৰে ৷ চি জে এম আদালতত গোচৰ ৰুজু হোৱাৰ পিছত জুবিন গাৰ্গৰ হত্যাৰ গোচৰৰ সত্ৰ ন্যায়াধীশৰ আদালতত গোচৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ’ল । সেই অনুসৰি সোমবাৰে সত্ৰ আদালতত জুবিন গাৰ্গৰ হত্যাৰ গোচৰৰ প্ৰথমটো শুনানি অনুষ্ঠিত হয় । অৰ্থাৎ এতিয়াৰে পৰা সত্ৰ ন্যায়াধীশৰ আদালতত চলিব গোচৰটোৰ পৰৱৰ্তী প্ৰক্ৰিয়াৰ শুনানিসমূহ ।
সত্ৰ ন্যায়াধীশৰ আদালতত ২৫৬/২০২৫ নম্বৰত পঞ্জীয়ন হোৱা এই গোচৰৰ নম্বৰতে চলিব জুবিন গাৰ্গ হত্যাৰ গোচৰৰ বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া ৷ গোচৰৰ পৰৱৰ্তী শুনানিৰ দিন হ’ব অহা ৩ জানুৱাৰী ৷ অভিযুক্তৰ হৈ ওকালতি কৰিব আইনী প্ৰাধিকৰণে নিয়োগ কৰা অধিবক্তা ধ্ৰুৱজ্যোতি দাসে ৷
ইফালে, সদৌ অসম উকীল সন্থাৰ আহ্বানৰ বিপৰীতে সাত অভিযুক্তৰ ভিতৰত অমৃতপ্ৰভাৰ হৈ ওকালতি কৰিবলৈ ওলাই আহিছে গেব্ৰিয়েল চাহু নামৰ এজন অধিবক্তা ।
সোমবাৰৰ শুনানিতো জুবিন হত্যা গোচৰত অভিযুক্তসকলক নিৰাপত্তাৰ খাতিৰত সোঁ-শৰীৰে আদালতত উপস্থিত কৰোৱা নহ’ল । আটাইকেইগৰাকী অভিযুক্তৰ ভিডিঅ’ কনফাৰেন্সযোগে সাক্ষ্য গ্ৰহণ কৰা হয় বুলি শুনানিত উপস্থিত থকা অধিবক্তা বিজন মহাজনে অৱগত কৰে ।
অমৃতপ্ৰভাৰ হৈ ন্যায়ালত উপস্থিত অধিবক্তা:
সাত অভিযুক্তৰ হৈ কোনেও সোমবাৰেও ন্যায়ালয়ত দাখিল নকৰিলে জামিনৰ বাবে আবেদন । আনহাতে অমৃতপ্ৰভা মহন্তৰ হৈ চাহু উপাধিৰ এগৰাকী অধিবক্তাই আইনী যুঁজ দিব ৷ সোমবাৰে অমৃতপ্ৰভাৰ হৈ আদালতত উপস্থিত থাকে অধিবক্তা চাহু ৷ সংবাদ মাধ্যমক এই কথা সদৰি কৰিছে শুনানিকালত ন্যায়ালয়ত উপস্থিত থকা অসম উকীল সন্থাৰ সভাপতি অপূৰ্ব কুমাৰ শৰ্মাই ৷
অধিবক্তা শৰ্মাই কয়, “জুবিনদাৰ আজিৰ গোচৰটোত কোনো এজন অভিয়ুক্তই জামিনৰ বাবে আবেদন কৰা নাই; কিন্তু অমৃতপ্ৰভাৰ বাবে জনৈক চাহু নামৰ এজন অধিবক্তা উপস্থিত আছিল । তেওঁ বেইল পিটিচন দাখিল কৰা নাই ।”
১২০০০ পৃষ্ঠাৰ চাৰ্জশ্বীট: এজন চৰকাৰী উকীল: দিয়া নাই এটা লেপটপো:
জুবিন হত্যা গোচৰৰ সত্ৰ ন্যায়াধীশৰ আদালত হোৱা শুনানিৰ প্ৰথমদিনাই চৰকাৰৰ হৈ সাত অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে আইনী যুঁজ দিবলৈ নিয়োগ কৰা অধিবক্তাক দিয়া হয় পেন ড্ৰাইভযোগে চাৰ্জশ্বীটৰ ডিজিটেল কপি; কিন্তু চাৰ্জশ্বীট পঢ়িবলৈ অধিবক্তাক এতিয়ালৈ চৰকাৰে দিয়া নাই এটা লেপটপো ।
এই সন্দৰ্ভত সদৌ অসম উকীল সন্থাৰ সম্পাদক অপূৰ্ব কুমাৰ শৰ্মাই কয়, “চৰকাৰী অধিবক্তাক চাৰ্জশ্বীটৰ পেন ড্ৰাইভটো দিয়া হয় ৷ পৰিতাপৰ কথা যে ১২০০০ পৃষ্ঠাৰ পেন ড্ৰাইভটো দিলে; কিন্তু সেই পেন ড্ৰাইভটো পঢ়িবৰ বাবে চৰকাৰৰ উকীলৰ ওচৰত এটা কম্পিউটাৰেই নাই ।”
আনহাতে অহা ৩ জানুৱাৰী, ২০২৬ত গোচৰটো চাৰ্জ ফ্ৰেমৰ দিন আদালতে ধাৰ্য কৰিছে ৷ কিন্তু প্ৰশ্ন উঠিছে যে মাত্ৰ ১০ দিনত কেনেকৈ এজন অধিবক্তাই ১২০০০ পৃষ্ঠা পঢ়ি গোচৰৰ চাৰ্জফ্ৰেম কৰিব ? এয়া সম্ভৱ নে ? এই বিষয়ত উকীল সন্থাৰ সম্পাদক শৰ্মাই লগতে কয়, “এজন মাত্ৰ চৰকাৰী অধিবক্তাই ইমান কম দিনত ১২ হেজাৰ পৃষ্ঠা পঢ়ি এটা গোচৰৰ চাৰ্জ ফ্ৰেমৰ শুনানিত অংশগ্ৰহণ কৰিব ! এইটোতো হ’ব নোৱাৰে । আনকি এটা লেপটপ নাই ৷ হাৰ্ড কপি বিচাৰিছে ৷ হয়তো চি আই ডিয়ে দিব; কিন্তু দহ দিনৰ ভিতৰত ১২০০০ পৃষ্ঠা পঢ়িব পাৰিবনে ? কেইহাজাৰ পৃষ্ঠা পঢ়িব ? তাকো বিস্ময় পঢ়াৰ নিচিনাকৈ পঢ়িলে নহ’ব । অতি সূক্ষ্মভাৱে পঢ়িব লাগিব ৷”
জুবিন হত্যা গোচৰৰ বিচাৰ ফাষ্ট ট্ৰেক আদালতত কৰাৰ ব্যৱস্থা আৰু এটা সুদক্ষ অধিবক্তাৰ দল নিয়োগৰ বাবে শীঘ্ৰেই মঙলবাৰে গুৱাহাটী উকীল সন্থাৰ পৰা চৰকাৰক দিব স্মাৰকপত্ৰ । উকীল সন্থাৰ শংকা যে বৰ্তমানৰ ব্যৱস্থাত ইমান সোনকালে যে ন্যায় পোৱা যাব সেয়া সন্দেহৰ আৱৰ্তত । ফাষ্ট ট্ৰেক ক'ৰ্টত বিচাৰ আৰু ১০-১২ জন অধিবক্তাৰ এটা স্পেচিয়েল টীম দাবী কৰি উকীল সন্থাৰ সম্পাদক অপূৰ্ব কুমাৰ শৰ্মাই কয়, "আমি বাৰে বাৰে দাবী জনাই আহিছো জুবিনদাৰ গোচৰটোত ফাষ্ট ট্ৰেক হ’ব লাগে । তথিকথিত ফাষ্ট ট্ৰেক নহয়, অভি-নীল গোচৰৰ দৰে নহয় ৷ এটা টীমক পি পি দিব লাগে, প্ৰতিদিনাই শুনানি হ’ব লাগে । ১০-১২ জন অধিবক্তাৰ এটা স্পেচিয়েল টীম দিব লাগে ৷” জুবিনদাৰ গোচৰটো ইমান পাতলীয়াকৈ নল’বলৈ চৰকাৰক আবেদন জনাইছে উকীল সন্থাই ।